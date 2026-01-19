Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування

Лідером симпатій серед партій, які долають прохідний бар'єр, є потенційна "Партія Валерія Залужного". Її готові підтримати 13,9% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені компанією "Active Group" та виданням "Політарена", інформує Цензор.НЕТ.

Рейтинг політичних сил

Наступними після потенційної "Партії Валерія Залужного" у рейтингу йдуть:

Європейська солідарність (11,0%);

Партія Володимира Зеленського (9,9%);

Партія Кирила Буданова (8,8%);

Партія Азов (6,6%).

"Водночас суттєвою залишається частка невизначеного та протестного електорату: 12,3% респондентів не змогли відповісти, за кого б проголосували, 9,1% заявили про намір зіпсувати бюлетень або проголосувати "проти всіх", а 8,6% – узагалі не брати участі у виборах. Така конфігурація свідчить про нестійкість партійних орієнтацій і відсутність сформованого парламентського центру довіри", - зауважують автори дослідження.

Найкращий президент

У межах дослідження респондентів також запитали, хто з президентів, на їхню думку, зробив найбільше для розвитку держави.

Найчастіше згадуються Володимир Зеленський (24,5%) і Петро Порошенко (17,8%). Значно менше відсотків отримали:

Леонід Кучма – 11,1%;

Віктор Ющенко – 9,7%;

Леонід Кравчук – 7,4%.

Віктор Янукович - 7,1%.

Водночас понад п’ята частина респондентів (22,5%) не змогли дати відповідь.

"Це свідчить про відсутність усталеного позитивного політичного наративу, який би об’єднував суспільство навколо оцінки попередніх періодів державного розвитку", - сказано в дослідженні.

Методологія

Дослідження здійснено методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 1000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).

Дані збирались протягом всього року. Збір даних відбувся 17 січня 2026 року Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,1%.

