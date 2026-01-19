УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6106 відвідувачів онлайн
Новини Рейтинги партій
9 303 89

Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування

Партія Залужного виходить у лідери, а Зеленський зберігає першість серед президентів

Лідером симпатій серед партій, які долають прохідний бар'єр, є потенційна "Партія Валерія Залужного". Її готові підтримати 13,9% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені компанією "Active Group" та виданням "Політарена", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рейтинг політичних сил

Наступними після потенційної "Партії Валерія Залужного" у рейтингу йдуть:

  • Європейська солідарність (11,0%);
  • Партія Володимира Зеленського (9,9%);
  • Партія Кирила Буданова (8,8%);
  • Партія Азов (6,6%). 

опитування

"Водночас суттєвою залишається частка невизначеного та протестного електорату: 12,3% респондентів не змогли відповісти, за кого б проголосували, 9,1% заявили про намір зіпсувати бюлетень або проголосувати "проти всіх", а 8,6% – узагалі не брати участі у виборах. Така конфігурація свідчить про нестійкість партійних орієнтацій і відсутність сформованого парламентського центру довіри", - зауважують автори дослідження.

Найкращий президент

У межах дослідження респондентів також запитали, хто з президентів, на їхню думку, зробив найбільше для розвитку держави.

Найчастіше згадуються Володимир Зеленський (24,5%) і Петро Порошенко (17,8%). Значно менше відсотків отримали:

  • Леонід Кучма – 11,1%;
  • Віктор Ющенко – 9,7%;
  • Леонід Кравчук – 7,4%.
  • Віктор Янукович - 7,1%.

Водночас понад п’ята частина респондентів (22,5%) не змогли дати відповідь.

опитування

"Це свідчить про відсутність усталеного позитивного політичного наративу, який би об’єднував суспільство навколо оцінки попередніх періодів державного розвитку", - сказано в дослідженні.

Методологія

  • Дослідження здійснено методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 1000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).
  • Дані збирались протягом всього року. Збір даних відбувся 17 січня 2026 року Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,1%.

Автор: 

Зеленський Володимир (27568) опитування (2166) Порошенко Петро (14960) рейтинг (1700) Залужний Валерій (797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
Ахахах зелене найкращий президент України, ахаха...
Вони божевільних опитували?
19.01.2026 22:38
19.01.2026 22:38 Відповісти
+35
"хто з президентів, на думку респондентів, зробив найбільше для розвитку держави. Найчастіше згадуються Зеленський (24,5%)"(с) - це повний піздец, сидимо в темряві, на фронті гинуть наші хлопці, звідусіль відступаємо - але лохторат завдяки телемарафету настільки зазомбований....
19.01.2026 22:41
19.01.2026 22:41 Відповісти
+32
Не маю слів це коментувати.
Коли вже українці порозумнішають?
19.01.2026 22:39
19.01.2026 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радий за партію Залужного - яким побитом він її збив?
19.01.2026 22:37
19.01.2026 22:37 Відповісти
Треба тільки його згоду, Бєня партію зліпить
19.01.2026 23:13
19.01.2026 23:13 Відповісти
І хто вигадав "партію Буданова"?
Це та сама зелена слугонародна субстанція.
20.01.2026 00:47
20.01.2026 00:47 Відповісти
Де та партія Залужного?
Такої партії не існує
20.01.2026 08:39
20.01.2026 08:39 Відповісти
Це мішок з обличчям Залужного, а що в мішку це не треба знати українцям.Знову акцент робиться на особистість.
20.01.2026 09:41
20.01.2026 09:41 Відповісти
Ці дві структури - соціологічна компанія «Active Group» та видання «Політарена» (або Politarena) - часто працюють у тісному симбіозі. У медіасередовищі та серед фактчекерів їхню співпрацю розглядають як класичний приклад інструменту для розміщення замовних матеріалів («джинси») та маніпуляції громадською думкою.
Ось детальний розбір їхнього зв'язку та методів роботи:
1. Як вони пов'язані?
«Політарена» виступає головним медійним майданчиком для легалізації та розгону даних, які продукує «Active Group».
* Схема роботи: «Active Group» проводить опитування (часто з сумнівною методологією або маніпулятивними питаннями), а «Політарена» першою публікує ці результати з гучними, сенсаційними заголовками.
* Мета: Створити інформаційний привід. Після публікації на «Політарені» новину можуть підхопити інші ресурси (часто теж сумнівної якості) або телеграм-канали, посилаючись вже на ЗМІ, а не на сам звіт соціологів.
2. Що таке «Політарена»?
Це інформаційний ресурс, який позиціонує себе як незалежне видання, проте має ознаки так званого «зливного бачка».
* Контент: Сайт часто публікує матеріали з ознаками чорного піару проти одних політиків/бізнесменів або, навпаки, хвалебні оди іншим.
* Репутація: Ресурс не входить до «Білого списку» якісних медіа (який складає Інститут масової інформації). Професійні журналісти не вважають його надійним першоджерелом.
* Синхронність: Дуже часто тези, які з'являються на «Політарені», дивним чином збігаються з результатами свіжих опитувань «Active Group».
3. Чому до них є питання?
Діяльність цього тандему неодноразово потрапляла в поле зору організації Texty.org.ua, яка веде реєстр псевдосоціологів.
Основні претензії експертної спільноти:
* Маніпулятивні заголовки: Наприклад, «Active Group» питає про проблеми в місті, а «Політарена» видає новину: "Кияни масово ненавидять мера (прізвище)", хоча цифри можуть показувати інше.
* Політична заангажованість: Ця зв'язка часто активізується під час виборів або політичних конфліктів, обслуговуючи інтереси конкретних замовників (які можуть змінюватися).
* Легалізація наративів: Через них часто просуваються тези, вигідні певним олігархічним групам або навіть такі, що підігрують ворожій пропаганді (наприклад, про «тотальну втому від війни» або «недовіру до військового керівництва»), подаючи це як «глас народу».
Висновок
Якщо ви бачите новину з посиланням на опитування «Active Group», опубліковану на «Політарені», - з ймовірністю 99% це не об'єктивна інформація, а спланована медіа-атака або рекламна кампанія.
Довіряти цим джерелам не рекомендується.
20.01.2026 23:10
20.01.2026 23:10 Відповісти
Якшо всі все про всіх знають - для чого поширювати їх опуси? - поширювач теж забруднюється - підмочує репутацію
20.01.2026 23:20
20.01.2026 23:20 Відповісти
Леонід Кравчук 7,4 а нічого що він красний комісар Богу душу вже віддав?
19.01.2026 22:38
19.01.2026 22:38 Відповісти
а де ж партія сірих з Зета Ретікулі ? ))
19.01.2026 22:38
19.01.2026 22:38 Відповісти
Ахахах зелене найкращий президент України, ахаха...
19.01.2026 22:38
показати весь коментар
19.01.2026 22:38 Відповісти
Так 73% це і є божевільні.
19.01.2026 22:47
19.01.2026 22:47 Відповісти
Митників, податківців, прокурорів, суддів, депутатів різних рангів, поліцаїв, прикордонників західного фронту та безліч інших держслужбовців, яких у нас чи не найбільше на планеті в перерахунку на кількість громадян.
19.01.2026 23:30
19.01.2026 23:30 Відповісти
Проводилось у витверезниках. Опитували в стані глибокого похмілля.
20.01.2026 08:31
20.01.2026 08:31 Відповісти
Не маю слів це коментувати.
19.01.2026 22:39
показати весь коментар
19.01.2026 22:39 Відповісти
як і 100 років потому були телепнями, тому ніколи
19.01.2026 22:41
19.01.2026 22:41 Відповісти
Та не вірте ви цьому опитуванню,вони штучно підносять рейтинг Зеленському.Соціологія говорить що навіть в першому турі Залужний випереджає Зелену бородату шмарклю.
20.01.2026 00:33
20.01.2026 00:33 Відповісти
Партії немає - а рейтинг є!!! Це просто "чудо" диво...
19.01.2026 22:39
19.01.2026 22:39 Відповісти
Партія Залужного/зеленського/притули/буданова/азов - це що за міфічні сутності?
19.01.2026 22:39
19.01.2026 22:39 Відповісти
А куди поділася партія Зеленського: Слуга уродів?
19.01.2026 23:48
19.01.2026 23:48 Відповісти
М А Я Ч Н Я !!!
19.01.2026 22:39
19.01.2026 22:39 Відповісти
Кожен четвертий - ідіот ..... стає страшно (((
19.01.2026 22:39
19.01.2026 22:39 Відповісти
Украине нужно больше Миндичей и ********** Югов.
19.01.2026 22:41
19.01.2026 22:41 Відповісти
Тут бакланов з наумовим взяли естафету корупції і держзради. Але мудрий наріт на такому не зациклюється. Народу бубочка криворагульний нравіцца.
19.01.2026 22:55
19.01.2026 22:55 Відповісти
Так йому всі, все за кордоном дають! А Порошенко вже давно б нас здав у рашку! Оце така відповідь ********* електорату бубочки!
19.01.2026 23:13
19.01.2026 23:13 Відповісти
"хто з президентів, на думку респондентів, зробив найбільше для розвитку держави. Найчастіше згадуються Зеленський (24,5%)"(с) - це повний піздец, сидимо в темряві, на фронті гинуть наші хлопці, звідусіль відступаємо - але лохторат завдяки телемарафету настільки зазомбований....
19.01.2026 22:41
19.01.2026 22:41 Відповісти
Приклад наслідків агітації зебломарафету наводить діючий сержант ЗСУ, інструктор пілотів БПЛА, письменник https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
19.01.2026 22:57
19.01.2026 22:57 Відповісти
Це мамарима?
20.01.2026 00:04
20.01.2026 00:04 Відповісти
Саме тому зараз зелені уйобки по телеграмканалах розповсюджують брехню, про Залужного, Пашинського та Пороха, намагаючись їх зв'язати до купи.
19.01.2026 22:42
19.01.2026 22:42 Відповісти
не про те думаєте…..рейтинг неіснуючої партії на виборах яких ще нема…а хакне ці всі рожеві хмари якийсь бойко…. бо усі патріотичні політ сили будуть так хотіти влади що аж світ за очі….
19.01.2026 22:44
19.01.2026 22:44 Відповісти
"Точне формулювання питання:....." воно не точне, потрібно додати в кінці "рф".
19.01.2026 22:46
19.01.2026 22:46 Відповісти
Невже повторно виберуть кремлівську ширму?
19.01.2026 22:46
19.01.2026 22:46 Відповісти
Хавай шашлики зе мародера і щоб вдавився до скону
19.01.2026 22:56
19.01.2026 22:56 Відповісти
Просто ви з дебілами не спілкуєтесь. Тому у вас склалося помилкове враження , що всі ненавидять наркомана. На жаль, мудрий наріт непробиваємий у своїй мудрості.
19.01.2026 22:58
19.01.2026 22:58 Відповісти
А де партія Білецького? А то що Зеленський кращий президент за всі роки незалежності - хіба це новина?
19.01.2026 22:48
19.01.2026 22:48 Відповісти
Невже???
19.01.2026 23:19
19.01.2026 23:19 Відповісти
Хто знає компанію Active Group? Хто її довіряє? Досить людям брехати.
19.01.2026 22:52
19.01.2026 22:52 Відповісти
Це найперше питання коли мислиш критично. Але більшість альтернативно обдарованних Тузиків вже вчепилися зубами в брудну ганчірку.
19.01.2026 23:40
19.01.2026 23:40 Відповісти
Ці дві структури - соціологічна компанія «Active Group» та видання «Політарена» (або Politarena) - часто працюють у тісному симбіозі. У медіасередовищі та серед фактчекерів їхню співпрацю розглядають як класичний приклад інструменту для розміщення замовних матеріалів («джинси») та маніпуляції громадською думкою.
Ось детальний розбір їхнього зв'язку та методів роботи:
1. Як вони пов'язані?
«Політарена» виступає головним медійним майданчиком для легалізації та розгону даних, які продукує «Active Group».
* Схема роботи: «Active Group» проводить опитування (часто з сумнівною методологією або маніпулятивними питаннями), а «Політарена» першою публікує ці результати з гучними, сенсаційними заголовками.
* Мета: Створити інформаційний привід. Після публікації на «Політарені» новину можуть підхопити інші ресурси (часто теж сумнівної якості) або телеграм-канали, посилаючись вже на ЗМІ, а не на сам звіт соціологів.
2. Що таке «Політарена»?
Це інформаційний ресурс, який позиціонує себе як незалежне видання, проте має ознаки так званого «зливного бачка».
* Контент: Сайт часто публікує матеріали з ознаками чорного піару проти одних політиків/бізнесменів або, навпаки, хвалебні оди іншим.
* Репутація: Ресурс не входить до «Білого списку» якісних медіа (який складає Інститут масової інформації). Професійні журналісти не вважають його надійним першоджерелом.
* Синхронність: Дуже часто тези, які з'являються на «Політарені», дивним чином збігаються з результатами свіжих опитувань «Active Group».
3. Чому до них є питання?
Діяльність цього тандему неодноразово потрапляла в поле зору організації Texty.org.ua, яка веде реєстр псевдосоціологів.
Основні претензії експертної спільноти:
* Маніпулятивні заголовки: Наприклад, «Active Group» питає про проблеми в місті, а «Політарена» видає новину: "Кияни масово ненавидять мера (прізвище)", хоча цифри можуть показувати інше.
* Політична заангажованість: Ця зв'язка часто активізується під час виборів або політичних конфліктів, обслуговуючи інтереси конкретних замовників (які можуть змінюватися).
* Легалізація наративів: Через них часто просуваються тези, вигідні певним олігархічним групам або навіть такі, що підігрують ворожій пропаганді (наприклад, про «тотальну втому від війни» або «недовіру до військового керівництва»), подаючи це як «глас народу».
Висновок
Якщо ви бачите новину з посиланням на опитування «Active Group», опубліковану на «Політарені», - з ймовірністю 99% це не об'єктивна інформація, а спланована медіа-атака або рекламна кампанія.
Довіряти цим джерелам не рекомендується.
показати весь коментар
20.01.2026 23:12 Відповісти
Гарний рецепт, як отримувати гроші 💰 за нікуя.
Одні розкладають карти таро, другі передбачають майбутнє з похибкою +- 80%, треті-малюють рейтинги неіснуючих партій і невизначених кандидатів в президенти.

Україна має талант і битва екстрасенсів дають свої плоди?😂
19.01.2026 22:53
19.01.2026 22:53 Відповісти
хто з президентів, на їхню думку, зробив найбільше для розвитку держави.
Найчастіше згадуються Володимир Зеленський (24,5%)

Що ж тоді занепад, як це розвиток?
Промивання мізків, як перед виборами 2019?
19.01.2026 23:00
19.01.2026 23:00 Відповісти
Так напевно вважають ті, кому було дуже зручно та вигідно жити за такої влади.
19.01.2026 23:26
19.01.2026 23:26 Відповісти
А виборчу програму Ківалов писатиме? Він на цьому напевно не одну собаку з'їв 😸.
19.01.2026 23:02
19.01.2026 23:02 Відповісти
Тобто факт обнімішок з ригоаналами я видумав.
19.01.2026 23:48
19.01.2026 23:48 Відповісти
Партія Залужного? Люди, ви зовсім **банулись? Другий раз поспіль вибирати неїснуючу партію? Вам блін з першого разу не дійшло? "Дебіли, *дь" (С)
19.01.2026 23:06
19.01.2026 23:06 Відповісти
Там, крім ЄС немає існуючих партій
19.01.2026 23:08
19.01.2026 23:08 Відповісти
А чим ЕС крайщий за "Голос" : я не бачу жодної відмінності .
показати весь коментар
20.01.2026 01:07 Відповісти
Бггг... От клятий Порох, ви вже в Ізраїль втекли, але він вас і там знайшов і в штани вам насрав
показати весь коментар
20.01.2026 10:28 Відповісти
"Удар", "зєліна партія" - напевне "слуга урода", "вГОЛОСіну" - це реальні існуючі партії.
показати весь коментар
20.01.2026 10:29 Відповісти
А якщо це опитування не брехня? Розумієте, що в такому разі питання про майбутнє країни навіть не стоїть?
показати весь коментар
19.01.2026 23:07 Відповісти
Мене опитували і було подібне питання з неіснуючими партіями.
показати весь коментар
19.01.2026 23:21 Відповісти
Я теж думаю, що це реальна думка народу
показати весь коментар
20.01.2026 08:51 Відповісти
Дурдом Ромашка, або цирк на дроті...
показати весь коментар
19.01.2026 23:14 Відповісти
"рейтинг президентів очолює Зеленський"

Ну тобто нічому життя не навчило.
показати весь коментар
19.01.2026 23:18 Відповісти
найпоряднішою була жулька?
показати весь коментар
20.01.2026 00:00 Відповісти
Кому и кобыла невеста
показати весь коментар
20.01.2026 00:07 Відповісти
да не ведіться ви на цей овертонінг
показати весь коментар
19.01.2026 23:18 Відповісти
Забули виборці, як зеленський виступав у Горловкі перед окупантами, а скумбрія закликала збирати відомості про ЗСУ і здавати рашкі? Вибирайте знову, будете в Сибирі строїть три мегаполіси, жиріновський попереджав!
показати весь коментар
19.01.2026 23:33 Відповісти
Питання одне. Що це за невідома контора останнім часом вигулькнула з опитуваннями. Бо це вже не перше. І хто це шоу фінансує.
показати весь коментар
19.01.2026 23:45 Відповісти
Ці дві структури - соціологічна компанія «Active Group» та видання «Політарена» (або Politarena) - часто працюють у тісному симбіозі. У медіасередовищі та серед фактчекерів їхню співпрацю розглядають як класичний приклад інструменту для розміщення замовних матеріалів («джинси») та маніпуляції громадською думкою.
Ось детальний розбір їхнього зв'язку та методів роботи:
1. Як вони пов'язані?
«Політарена» виступає головним медійним майданчиком для легалізації та розгону даних, які продукує «Active Group».
* Схема роботи: «Active Group» проводить опитування (часто з сумнівною методологією або маніпулятивними питаннями), а «Політарена» першою публікує ці результати з гучними, сенсаційними заголовками.
* Мета: Створити інформаційний привід. Після публікації на «Політарені» новину можуть підхопити інші ресурси (часто теж сумнівної якості) або телеграм-канали, посилаючись вже на ЗМІ, а не на сам звіт соціологів.
2. Що таке «Політарена»?
Це інформаційний ресурс, який позиціонує себе як незалежне видання, проте має ознаки так званого «зливного бачка».
* Контент: Сайт часто публікує матеріали з ознаками чорного піару проти одних політиків/бізнесменів або, навпаки, хвалебні оди іншим.
* Репутація: Ресурс не входить до «Білого списку» якісних медіа (який складає Інститут масової інформації). Професійні журналісти не вважають його надійним першоджерелом.
* Синхронність: Дуже часто тези, які з'являються на «Політарені», дивним чином збігаються з результатами свіжих опитувань «Active Group».
3. Чому до них є питання?
Діяльність цього тандему неодноразово потрапляла в поле зору організації Texty.org.ua, яка веде реєстр псевдосоціологів.
Основні претензії експертної спільноти:
* Маніпулятивні заголовки: Наприклад, «Active Group» питає про проблеми в місті, а «Політарена» видає новину: "Кияни масово ненавидять мера (прізвище)", хоча цифри можуть показувати інше.
* Політична заангажованість: Ця зв'язка часто активізується під час виборів або політичних конфліктів, обслуговуючи інтереси конкретних замовників (які можуть змінюватися).
* Легалізація наративів: Через них часто просуваються тези, вигідні певним олігархічним групам або навіть такі, що підігрують ворожій пропаганді (наприклад, про «тотальну втому від війни» або «недовіру до військового керівництва»), подаючи це як «глас народу».
Висновок
Якщо ви бачите новину з посиланням на опитування «Active Group», опубліковану на «Політарені», - з ймовірністю 99% це не об'єктивна інформація, а спланована медіа-атака або рекламна кампанія.
Довіряти цим джерелам не рекомендується.
показати весь коментар
20.01.2026 23:14 Відповісти
Послухай , московит, я на "Цензоры" з 2004 року - а ти тут намалювався не більше як рік тому . Й саме тому не тебе тут мені вказувать ... та йще на мерзотній ворожій мові ...
Українцям погрожувати гнилою , давно вже закладенною й тричі пропитою типа ядерною зброєю може тільки лютий ворог нації - це рівень кремлівського мудозвону . Болота вже давно не здатні нічого сконструвати й усе що є в них йому 50 років й там усе проіржавіло й повисихало .

Й ти ще "підарєшника" на згадав ...
показати весь коментар
20.01.2026 01:54 Відповісти
НАБУ зробив неможливе -- вдвічи підняв рейтинги "Батьківщини" . Результат фантастичний як то до недолугих напівлюбителів ... Якщо б я не знав нащадків псевдо-судді кірєєва , то мігби припустити , що Юля не якось ноунейма спробувала купувати , а саме НАБУ без усякого штучного інтелекту . Під час війни це усім політологам відоме явище -- жінки політики не так яскраво виглядають . Але НАБУ дуже хотіло й йому вдалося нагадати виборцям , що олігархат йще Юлі не вибачив !!!
показати весь коментар
20.01.2026 00:39 Відповісти
віктор !!! неможливе зробила жюлька !!! коли підписала газовий контракт ..бери або плати.. по 450 долл. за 1000 кубов а в європу ***** тоді продавав по 250 долл за тисячу кубов . візьми і підрахуй скільки жюлька ..наварила.. разом з *****м і канторою рога і копита ..росукренерго.. --- ця істота яка варнякала що жоден танк не повинен покинути ангар щоб не провокувати ***** повинна СИДІТИ ПОЖИТТЄВО до речі вона напрасно турбувалась про танки бо в них не було акумуляторів . зрозуміло всім що януковощ посадив жюльку як головну конкурентку на майбутніх виборах але перед цим була історія з ..ширкою.. широкою кааліцією як любила казати ..сердешна.. жюля запропонувала януковощу мінятися посадами як ***** і мєдвєдєв . і тут ..проффесор.. вирішив правити сам довічно і жюльку посадив за отой газовий контракт . ця аферистка воровка на довєріі починала свій ..трудовий.. шлях разом з лазаренком в ЄЕСУ .пашка 10 років тянув срок за двох в сша а мутили з газом в єесу вони на пару --- давайте скинемось сердешній жюлі 33 лімона гривень на заставу бо немає чим заплатити все в криптовалюті за кордоном
показати весь коментар
20.01.2026 07:57 Відповісти
Це "аргументи" хибних людей , що не вміють читати документи а півторюють за іншими , в кого пам"ять а 500 байт й вони не пом"ятають , що газових контратків було цілих 2 й навіть 3 . Перший був йще у Кучми по 50 баксів за 1 тис. кубів й його термін був аж до 2009 року . Але Ющ восени 2005 й призначений їм кучміст Єхануров почали з ****** розмовляти мовою ультиматумів , вимагаючи збільшити в 3 рази ціну на транзит й саме це послужило ***** приводом скасувати цей контракт й виставляти кожний рік ціну в ручному режимі ... В 2007 прем"єрка ЮВТ домовилася до 115 (з 90 при Єханурові) . В вересні 2009 був вже була залізна домовленність про 185 , але Ющ знов заволав збільшити пеню за транзит й зірвав своєчасне підписання контракту . ***** це тільки й було потрібно він тягнув час до великих морозів , що створити в Україні штучну енергетичну кризу ... В січні газа в сховищах залишалось не більше ніж на місяц . Про "реверс" газу ніякої речі й не могло бути . Бо тільки такий невіглас в физиці , в законах Бернулі й розрахунках коефіцієнта Рейнгольца може стверджувати , що реверс це не аварійна ситуація без можно організувати без 2-3 місяців підготовки . Я працював в "Укргазпроекті" в технологічному відділу й знаю проблему не зовнє як Ющ , а як фахівець інженер ...
Ющ через особисті образи хотів заморозити пів України через підставу Юлі . Половина міністрів в уряді ЮВТ були люди Юща й вони усе проголосували . А Ющ цю "погану угоду" затвердив . Але головна суть цієї угоди в її гручкості й прив"язці до ціни на нафту . На момент підписання угоди ніяких 450 не було у природі . Було 325 ... Це при орках пахла й ібуковича дойшло до 450 й тільки тому , що вони відмовились судитися з Газпромов у Стокгольмі ... До речі - коли ціна на нафту різко впала 2014-2015 то гнучка ціна на газ впала до 180 . Згідно з контрактом та ціна була 450 всього кілька місяців .
показати весь коментар
20.01.2026 11:12 Відповісти
я не розумію чому ми повинні були платити за газ який ми не використали ??? ти живеш в ізраілі так у тебе є газовий лічильник в будинку або квартирі . у тебе намотало на лічильник 500 кубів наприклад . а платіжка тобі прийшла на 1500 кубів . як тобі така арихметика --- я не хочу тебе ображати нецензурною лайкою --- невже ти з 22 року не вдуплив що на кону не ціна на газ . ***** возомніл себе ..собіратєлєм новой імпєріі.. і по *** яка ціна в європі для нас вона буде в три рази більше . от коли відіб.ємось від *****вськой параші тоді ціна за куб буде однакова
показати весь коментар
20.01.2026 17:39 Відповісти
Чехія (RWE Transgas) - 2012 рік: У 2012 році Венський арбітраж виніс рішення на користь чешської RWE Transgas, яка оспорювала принцип "бери або плати" за період 2008-2010 років https://www.radiosvoboda.org/a/news/28535961.html Radio Svobodahttps://epravda.com.ua/columns/2019/01/18/644424/ Epravda. Газпром програв усі апеляції у спробі стягнути $524 млн.

Німеччина (Uniper): У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж присудив Uniper понад 13 млрд євро компенсації за недопоставки газу з середини 2022 року https://zik.ua/news/2019/01/18/ekspert_poyasnyv_chomu_cherez_gazovi_ugody_tymoshenko_ukraintsi_platyly_za_gaz_1491389 Zik.

Болгарія: У липні 2024 року Bulgargaz подала позов до Арбітражного суду Міжнародної торгової палати в Парижі, вимагаючи €400 млн компенсації за порушення контракту у 2022 році .

Московити не виграли жодного позову по таким позиціям . А в України була важлива перевага над будь ким ... Це називається "підписання в умовах форстмажуру" . Й були усі докази того, що після скандалу з Ющенко ***** постійно відтягувало час до Пового Року й відповідного морозу ... Але той же Ющенко запропонував своїм виборцям у другому турі голосувати за Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Але Дербелик а не його заміна ібукович не були зацікавленні в позові . Голосуючи за Протиусіх Ви самі себе покарали !!!
Проблема в тому , що знає кожний арбітражний суддя - "Газпром" був довгі роки монополістом й проти його волі жодна країна не могла "відкривати ріт" . А Ющ був дезоріентованний . В його були тоді безперестанні білі , він був отруєний не не мав змоги включати аналітичний розум . Його нервова система цього не дозволяла . Він був як примхлива дитина ... А його прихильники цього й досі не зрозуміли . В неотруєному стані до його можливо було прислуховуватися . Але після отруєння в стані критичному його настроєм користувалися усяки пройдесвіти , що його налаштовували сваритися по дрібних позерських деталях з союзниками й приймати на Банковій усяких мутних фірташів чи боєк . Не вистачило витримки зрозуміти , що з монополістом єдиний шанс в його виграти , це не перемовини або демарші , а суто ділові відносини . "Бери або..." підписали десятки країн й жодна цю умову не виконала , бо вона абсурдна . Й цей шлях отримати газ якому (при той інфраструктурі що тоді й зараз не сильно змінилася) була не було жодної альтернативи .
показати весь коментар
20.01.2026 18:54 Відповісти
щоб тебе читачі цензора зрозуміли пиши короче і тільки факти --- контракт ..бери або плати.. підписала жюлька і цим підписом накинула удавку на шию держави --- в 2017 році за каденціі ПЕТРА ПОРОШЕНКА П.ЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА суд у Стокгольмі виніс вирок що УКРАІНА не повинна його виконувати і платити газпрому ***** міліарди долларів по цьому жюлькиному контракту з ****** і газпромом . КРАПКА .ти можеш і далі рвати попу собі за жюльку але факти по всій морді наліцо
показати весь коментар
21.01.2026 06:32 Відповісти
Нічого страшного...прямо на зараз рейтинг потужного підіймають його друзі,яким він заглядував у вічі...
показати весь коментар
20.01.2026 02:12 Відповісти
На 4 році війни 7% за Януковича? Ждуни..? Ті хто так нічого не зрозумів, що таке руський мир*…
ті хто спричинив своїми діями…. думками … війну…..
показати весь коментар
20.01.2026 02:23 Відповісти
Малювати рейтинги --- не мішки носити,
особливо , коли добре платять .
показати весь коментар
20.01.2026 02:41 Відповісти
Кого опитували? Тих хто має бронь в під час війни краще жити став бо заброньованим зарплату офіційну підняли. Пенсіонерів які окрім телемарафону нічого не дивляться.
Опитайте суто військових і здивуєтеся наскільки різнитимуться результати
показати весь коментар
20.01.2026 02:54 Відповісти
Лідор як збирається на гастролі намародерене потрібно ж вивозити сразу його шісти йому малюють рейтинг під 100 відсотків
показати весь коментар
20.01.2026 05:20 Відповісти
А хто входить в партію залужного ?
показати весь коментар
20.01.2026 06:33 Відповісти
Ну хто замовник, то тут все більш менш зрозуміло. А виконавець цього "опоросу" хто є? Що за мутна контора?
показати весь коментар
20.01.2026 06:42 Відповісти
Ото насмішили.
показати весь коментар
20.01.2026 07:01 Відповісти
Територія приречена.
показати весь коментар
20.01.2026 07:30 Відповісти
Я не знаю серед своїх знайомих, хто був би зараз симпатиком зе-слуг. Де вони проводять ці опитування не зрозуміло, мабуть точно або серед божевільних, або це тупа фальсифікація
показати весь коментар
20.01.2026 08:28 Відповісти
Боже, які кончені ці 13,9 і 11,0 % опитаних
показати весь коментар
20.01.2026 09:16 Відповісти
Використання терміну "Партія Володимира Зеленського" за наявної "Слуга народу" свідчить про природу цього опитування.
показати весь коментар
20.01.2026 09:28 Відповісти
В партія Залежного це хто?Ми вже отримали партію зеленої шмарклі з вуличного сміття...
показати весь коментар
20.01.2026 10:28 Відповісти
 
 