Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування
Лідером симпатій серед партій, які долають прохідний бар'єр, є потенційна "Партія Валерія Залужного". Її готові підтримати 13,9% респондентів.
Про це свідчать результати опитування, оприлюднені компанією "Active Group" та виданням "Політарена", інформує Цензор.НЕТ.
Рейтинг політичних сил
Наступними після потенційної "Партії Валерія Залужного" у рейтингу йдуть:
- Європейська солідарність (11,0%);
- Партія Володимира Зеленського (9,9%);
- Партія Кирила Буданова (8,8%);
- Партія Азов (6,6%).
"Водночас суттєвою залишається частка невизначеного та протестного електорату: 12,3% респондентів не змогли відповісти, за кого б проголосували, 9,1% заявили про намір зіпсувати бюлетень або проголосувати "проти всіх", а 8,6% – узагалі не брати участі у виборах. Така конфігурація свідчить про нестійкість партійних орієнтацій і відсутність сформованого парламентського центру довіри", - зауважують автори дослідження.
Найкращий президент
У межах дослідження респондентів також запитали, хто з президентів, на їхню думку, зробив найбільше для розвитку держави.
Найчастіше згадуються Володимир Зеленський (24,5%) і Петро Порошенко (17,8%). Значно менше відсотків отримали:
- Леонід Кучма – 11,1%;
- Віктор Ющенко – 9,7%;
- Леонід Кравчук – 7,4%.
- Віктор Янукович - 7,1%.
Водночас понад п’ята частина респондентів (22,5%) не змогли дати відповідь.
"Це свідчить про відсутність усталеного позитивного політичного наративу, який би об’єднував суспільство навколо оцінки попередніх періодів державного розвитку", - сказано в дослідженні.
Методологія
- Дослідження здійснено методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 1000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).
- Дані збирались протягом всього року. Збір даних відбувся 17 січня 2026 року Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,1%.
Це та сама зелена слугонародна субстанція.
Такої партії не існує
Ось детальний розбір їхнього зв'язку та методів роботи:
1. Як вони пов'язані?
«Політарена» виступає головним медійним майданчиком для легалізації та розгону даних, які продукує «Active Group».
* Схема роботи: «Active Group» проводить опитування (часто з сумнівною методологією або маніпулятивними питаннями), а «Політарена» першою публікує ці результати з гучними, сенсаційними заголовками.
* Мета: Створити інформаційний привід. Після публікації на «Політарені» новину можуть підхопити інші ресурси (часто теж сумнівної якості) або телеграм-канали, посилаючись вже на ЗМІ, а не на сам звіт соціологів.
2. Що таке «Політарена»?
Це інформаційний ресурс, який позиціонує себе як незалежне видання, проте має ознаки так званого «зливного бачка».
* Контент: Сайт часто публікує матеріали з ознаками чорного піару проти одних політиків/бізнесменів або, навпаки, хвалебні оди іншим.
* Репутація: Ресурс не входить до «Білого списку» якісних медіа (який складає Інститут масової інформації). Професійні журналісти не вважають його надійним першоджерелом.
* Синхронність: Дуже часто тези, які з'являються на «Політарені», дивним чином збігаються з результатами свіжих опитувань «Active Group».
3. Чому до них є питання?
Діяльність цього тандему неодноразово потрапляла в поле зору організації Texty.org.ua, яка веде реєстр псевдосоціологів.
Основні претензії експертної спільноти:
* Маніпулятивні заголовки: Наприклад, «Active Group» питає про проблеми в місті, а «Політарена» видає новину: "Кияни масово ненавидять мера (прізвище)", хоча цифри можуть показувати інше.
* Політична заангажованість: Ця зв'язка часто активізується під час виборів або політичних конфліктів, обслуговуючи інтереси конкретних замовників (які можуть змінюватися).
* Легалізація наративів: Через них часто просуваються тези, вигідні певним олігархічним групам або навіть такі, що підігрують ворожій пропаганді (наприклад, про «тотальну втому від війни» або «недовіру до військового керівництва»), подаючи це як «глас народу».
Висновок
Якщо ви бачите новину з посиланням на опитування «Active Group», опубліковану на «Політарені», - з ймовірністю 99% це не об'єктивна інформація, а спланована медіа-атака або рекламна кампанія.
Довіряти цим джерелам не рекомендується.
Вони божевільних опитували?
Коли вже українці порозумнішають?
"чудо"диво...
Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ...
(далі читайте за ссиллю)
Одні розкладають карти таро, другі передбачають майбутнє з похибкою +- 80%, треті-малюють рейтинги неіснуючих партій і невизначених кандидатів в президенти.
Україна має талант і битва екстрасенсів дають свої плоди?😂
Найчастіше згадуються Володимир Зеленський (24,5%)
Що ж тоді занепад, як це розвиток?
Промивання мізків, як перед виборами 2019?
Ну тобто нічому життя не навчило.
Українцям погрожувати гнилою , давно вже закладенною й тричі пропитою типа ядерною зброєю може тільки лютий ворог нації - це рівень кремлівського мудозвону . Болота вже давно не здатні нічого сконструвати й усе що є в них йому 50 років й там усе проіржавіло й повисихало .
Й ти ще "підарєшника" на згадав ...
Ющ через особисті образи хотів заморозити пів України через підставу Юлі . Половина міністрів в уряді ЮВТ були люди Юща й вони усе проголосували . А Ющ цю "погану угоду" затвердив . Але головна суть цієї угоди в її гручкості й прив"язці до ціни на нафту . На момент підписання угоди ніяких 450 не було у природі . Було 325 ... Це при орках пахла й ібуковича дойшло до 450 й тільки тому , що вони відмовились судитися з Газпромов у Стокгольмі ... До речі - коли ціна на нафту різко впала 2014-2015 то гнучка ціна на газ впала до 180 . Згідно з контрактом та ціна була 450 всього кілька місяців .
Німеччина (Uniper): У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж присудив Uniper понад 13 млрд євро компенсації за недопоставки газу з середини 2022 року https://zik.ua/news/2019/01/18/ekspert_poyasnyv_chomu_cherez_gazovi_ugody_tymoshenko_ukraintsi_platyly_za_gaz_1491389 Zik.
Болгарія: У липні 2024 року Bulgargaz подала позов до Арбітражного суду Міжнародної торгової палати в Парижі, вимагаючи €400 млн компенсації за порушення контракту у 2022 році .
Московити не виграли жодного позову по таким позиціям . А в України була важлива перевага над будь ким ... Це називається "підписання в умовах форстмажуру" . Й були усі докази того, що після скандалу з Ющенко ***** постійно відтягувало час до Пового Року й відповідного морозу ... Але той же Ющенко запропонував своїм виборцям у другому турі голосувати за Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Але Дербелик а не його заміна ібукович не були зацікавленні в позові . Голосуючи за Протиусіх Ви самі себе покарали !!!
Проблема в тому , що знає кожний арбітражний суддя - "Газпром" був довгі роки монополістом й проти його волі жодна країна не могла "відкривати ріт" . А Ющ був дезоріентованний . В його були тоді безперестанні білі , він був отруєний не не мав змоги включати аналітичний розум . Його нервова система цього не дозволяла . Він був як примхлива дитина ... А його прихильники цього й досі не зрозуміли . В неотруєному стані до його можливо було прислуховуватися . Але після отруєння в стані критичному його настроєм користувалися усяки пройдесвіти , що його налаштовували сваритися по дрібних позерських деталях з союзниками й приймати на Банковій усяких мутних фірташів чи боєк . Не вистачило витримки зрозуміти , що з монополістом єдиний шанс в його виграти , це не перемовини або демарші , а суто ділові відносини . "Бери або..." підписали десятки країн й жодна цю умову не виконала , бо вона абсурдна . Й цей шлях отримати газ якому (при той інфраструктурі що тоді й зараз не сильно змінилася) була не було жодної альтернативи .
ті хто спричинив своїми діями…. думками … війну…..
особливо , коли добре платять .
Опитайте суто військових і здивуєтеся наскільки різнитимуться результати