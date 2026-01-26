61% граждан Германии считают Трампа угрозой для ФРГ, - опрос

Примерно 61% жителей Германии на фоне событий, связанных с Гренландией и рядом других вопросов, считают президента США Дональда Трампа скорее угрозой для своего государства, чем партнером.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института INSA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Опасения граждан Германии

"Конфликт вокруг Гренландии и многие другие темы Трампа беспокоят людей и в Германии. В опросе INSA для Bild 61% граждан Германии заявили, что воспринимают Трампа скорее как угрозу для Германии. Только четверть не боится Трампа: 24% все еще видят в нем союзника, тогда как 15% воздержались от ответа", - говорится в сообщении.

Жесткий и решительный курс

Кроме того, респондентам задали вопрос, как, по их мнению, должно действовать федеральное правительство ФРГ в отношениях с Трампом: с акцентом на жесткости или на сотрудничестве. Около 52% выступили за более жесткий и решительный курс, 31% - за усиление кооперации, 17% воздержались.

Репрезентативный опрос проводился 22-23 января среди 1004 человек.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

