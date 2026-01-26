61% німців вважають Трампа загрозою для ФРН, - опитування

Приблизно 61% жителів Німеччини на тлі подій, пов’язаних із Гренландією та низкою інших питань, вважають президента США Дональда Трампа радше загрозою для своєї держави, ніж партнером.

Про це свідчать результати опитування інституту INSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Побоювання німців

"Конфлікт навколо Гренландії та багато інших тем Трампа турбують людей і в Німеччині. В опитуванні INSA для Bild 61% німців заявили, що сприймають Трампа радше як загрозу для Німеччини. Лише чверть не боїться Трампа: 24% все ще бачать у ньому союзника, тоді як 15% утрималися від відповіді", - йдеться у повідомленні.

Жорсткий та рішучий курс

Окрім того, респондентам поставили питання, як, на їхню думку, має діяти федеральний уряд ФРН у відносинах з Трампом: з акцентом на жорсткості чи на співпраці. Близько 52% виступили за більш жорсткий і рішучий курс, 31% - за посилення кооперації, 17% утрималися.

Репрезентативне опитування проводилося 22–23 січня серед 1004 осіб.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

