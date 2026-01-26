77% европейцев не считают Трампа достойным Нобелевской премии мира, - опрос

Нобелевский комитет разъяснил правила владения званием лауреата

Большинство граждан стран Европейского Союза негативно оценивают роль президента США Дональда Трампа в мировой политике и не считают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией FGS Global в 23 странах ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Согласно исследованию, 77% респондентов ответили "нет" на вопрос, заслуживает ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира. Лишь незначительная часть опрошенных поддержала такую идею.

Опрос проводился еще до последнего обострения враждебной риторики со стороны Трампа, однако уже тогда большинство европейцев воспринимали его как негативный фактор в международной политике.

Около двух третей респондентов пессимистично оценили влияние Дональда Трампа на ключевые сферы. В частности, 69% негативно оценили его влияние на мировую экономику, 64% - на мир и безопасность в мире, еще 64% - на ситуацию в собственной стране.

Исследование также показало, что Трамп остается непопулярным даже среди сторонников правых популистских партий в Европе, которых он ранее публично называл своими союзниками.

Как проводился опрос

Опрос FGS Global проводился с 10 по 23 ноября 2025 года. В нем приняли участие 11 714 взрослых респондентов в странах ЕС. Интервью проводились онлайн, а данные взвешивались по возрасту, полу, доходу и региону. Статистическая погрешность для национальных выборок составляет ±4,4%.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
  • В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.
  • Впоследствии лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.
  • В свою очередь Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.
  • Позже лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.

Топ комментарии
Йому треба надати сталінську,або ленінську премію.Він її прийме Він все приймає.Бо це гарно,це так прекрасно,бо він 8+ воєн зупинив.
А 23% спитали:
"Що таке Нобелівська премія"?
чи
"Хто такий Трамп"?
Щось знову замовк "правдолюб" сенатор Грем!
Щось знову замовк "правдолюб" сенатор Грем!
26.01.2026 10:44
26.01.2026 10:44 Ответить
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
А тим часом

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
26.01.2026 10:44 Ответить
З листопада 2025 негативу на тр суттєво побільшало, тільки йому це без різниці, що хоче, то й робе, Конгресс, не кажучи вже про міжн.право, йому не указ(
26.01.2026 10:49 Ответить
Йому треба надати сталінську,або ленінську премію.Він її прийме Він все приймає.Бо це гарно,це так прекрасно,бо він 8+ воєн зупинив.
26.01.2026 10:50
26.01.2026 10:50 Ответить
ну це неважливо що вони там собі в тих європах вважають, головне що Трамп, його оточення і майбутня "радамиру" вважають що Трамп гідний. а то вони і Гренландію американською не вважають ... вкрай оборзіли 🤬
26.01.2026 10:53 Ответить
А 23% спитали:
"Що таке Нобелівська премія"?
чи
"Хто такий Трамп"?
26.01.2026 11:02 Ответить
Ті 26% мабуть кцапи, що проживають в європейських країнах, а також зомбовані мадяри і словаки.
26.01.2026 11:36 Ответить
Я переселенців з даунбасу вважаю кцапами. Але чому ж ті любітєлі пуйла поїхали не до пуйла? Мабуть не хочуть смерті своїм діткам, вони побажали це українцям.
26.01.2026 12:03 Ответить
23% не знають хто це
26.01.2026 12:21 Ответить
Це остання персона котру можна призначати на цю премію.
26.01.2026 12:22 Ответить
Они так серьезно воспринимают эту тупую премию. Дебилы.
26.01.2026 12:23 Ответить
Та ви шо вісім війн зупинив...от невдячні
26.01.2026 12:24 Ответить
Европейские бараны управляются телевизором.
26.01.2026 12:25 Ответить
А українці чим?
26.01.2026 14:30 Ответить
А чого Естонію забули опитати? Це друзі №1 для України
26.01.2026 17:39 Ответить
 
 