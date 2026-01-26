77% европейцев не считают Трампа достойным Нобелевской премии мира, - опрос

Большинство граждан стран Европейского Союза негативно оценивают роль президента США Дональда Трампа в мировой политике и не считают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией FGS Global в 23 странах ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно исследованию, 77% респондентов ответили "нет" на вопрос, заслуживает ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира. Лишь незначительная часть опрошенных поддержала такую идею.

Опрос проводился еще до последнего обострения враждебной риторики со стороны Трампа, однако уже тогда большинство европейцев воспринимали его как негативный фактор в международной политике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61% граждан Германии считают Трампа угрозой для ФРГ, - опрос

Около двух третей респондентов пессимистично оценили влияние Дональда Трампа на ключевые сферы. В частности, 69% негативно оценили его влияние на мировую экономику, 64% - на мир и безопасность в мире, еще 64% - на ситуацию в собственной стране.

Исследование также показало, что Трамп остается непопулярным даже среди сторонников правых популистских партий в Европе, которых он ранее публично называл своими союзниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия Залужного лидирует среди политических сил, рейтинг президентов возглавляет Зеленский, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как проводился опрос

Опрос FGS Global проводился с 10 по 23 ноября 2025 года. В нем приняли участие 11 714 взрослых респондентов в странах ЕС. Интервью проводились онлайн, а данные взвешивались по возрасту, полу, доходу и региону. Статистическая погрешность для национальных выборок составляет ±4,4%.

Что предшествовало?

Напомним, что в этом году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

В Белом доме обвинили Нобелевский комитет в том, что он "ставит политику выше мира" после того, как президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

Впоследствии лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо высказала предложение передать награду президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт на фоне дискуссии о вероятности передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу заявили, что премия не может быть передана от одного лица другому.

Позже лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госстат возобновляет опросы по занятости и безработице населения