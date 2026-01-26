УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7553 відвідувача онлайн
Новини Опитування про Трампа Нобелівська премія миру
1 171 23

77% європейців не вважають Трампа гідним Нобелівської премії миру, - опитування

Нобелівський комітет роз’яснив правила володіння званням лауреата

Більшість громадян країн Європейського Союзу негативно оцінюють роль президента США Дональда Трампа у світовій політиці та не вважають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру.

Про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією FGS Global у 23 країнах ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з дослідженням, 77% респондентів відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Дональд Трамп на Нобелівську премію миру. Лише незначна частина опитаних підтримала таку ідею.

Опитування проводилося ще до останнього загострення ворожої риторики з боку Трампа, однак уже тоді більшість європейців сприймали його як негативний чинник у міжнародній політиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 61% німців вважають Трампа загрозою для ФРН, - опитування

про трампа

Близько двох третин респондентів песимістично оцінили вплив Дональда Трампа на ключові сфери. Зокрема, 69% негативно оцінили його вплив на світову економіку, 64% - на мир і безпеку у світі, ще 64% - на ситуацію у власній країні.

Дослідження також показало, що Трамп залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше публічно називав своїми союзниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як проводилось опитування

Опитування FGS Global проводилося з 10 по 23 листопада 2025 року. У ньому взяли участь 11 714 дорослих респондентів у країнах ЄС. Інтерв’ю відбувалися онлайн, а дані зважувалися за віком, статтю, доходом і регіоном. Статистична похибка для національних вибірок становить ±4,4%.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.
  • У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
  • Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.
  • Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.
  • Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держстат відновлює опитування щодо зайнятості та безробіття населення

Автор: 

Нобелівська премія (120) опитування (2167) Євросоюз (15000) Трамп Дональд (8785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Йому треба надати сталінську,або ленінську премію.Він її прийме Він все приймає.Бо це гарно,це так прекрасно,бо він 8+ воєн зупинив.
показати весь коментар
26.01.2026 10:50 Відповісти
+6
А 23% спитали:
"Що таке Нобелівська премія"?
чи
"Хто такий Трамп"?
показати весь коментар
26.01.2026 11:02 Відповісти
+3
Щось знову замовк "правдолюб" сенатор Грем!
показати весь коментар
26.01.2026 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось знову замовк "правдолюб" сенатор Грем!
показати весь коментар
26.01.2026 10:44 Відповісти
77% європейців не вважають Трампа гідним Нобелівської премії миру, - опитування. І

США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters
А тим часом

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
показати весь коментар
26.01.2026 10:44 Відповісти
З листопада 2025 негативу на тр суттєво побільшало, тільки йому це без різниці, що хоче, то й робе, Конгресс, не кажучи вже про міжн.право, йому не указ(
показати весь коментар
26.01.2026 10:49 Відповісти
Йому треба надати сталінську,або ленінську премію.Він її прийме Він все приймає.Бо це гарно,це так прекрасно,бо він 8+ воєн зупинив.
показати весь коментар
26.01.2026 10:50 Відповісти
ну це неважливо що вони там собі в тих європах вважають, головне що Трамп, його оточення і майбутня "радамиру" вважають що Трамп гідний. а то вони і Гренландію американською не вважають ... вкрай оборзіли 🤬
показати весь коментар
26.01.2026 10:53 Відповісти
А 23% спитали:
"Що таке Нобелівська премія"?
чи
"Хто такий Трамп"?
показати весь коментар
26.01.2026 11:02 Відповісти
Ті 26% мабуть кцапи, що проживають в європейських країнах, а також зомбовані мадяри і словаки.
показати весь коментар
26.01.2026 11:36 Відповісти
Я переселенців з даунбасу вважаю кцапами. Але чому ж ті любітєлі пуйла поїхали не до пуйла? Мабуть не хочуть смерті своїм діткам, вони побажали це українцям.
показати весь коментар
26.01.2026 12:03 Відповісти
23% не знають хто це
показати весь коментар
26.01.2026 12:21 Відповісти
Це остання персона котру можна призначати на цю премію.
показати весь коментар
26.01.2026 12:22 Відповісти
Они так серьезно воспринимают эту тупую премию. Дебилы.
показати весь коментар
26.01.2026 12:23 Відповісти
Та ви шо вісім війн зупинив...от невдячні
показати весь коментар
26.01.2026 12:24 Відповісти
Европейские бараны управляются телевизором.
показати весь коментар
26.01.2026 12:25 Відповісти
А українці чим?
показати весь коментар
26.01.2026 14:30 Відповісти
А чого Естонію забули опитати? Це друзі №1 для України
показати весь коментар
26.01.2026 17:39 Відповісти
 
 