77% європейців не вважають Трампа гідним Нобелівської премії миру, - опитування

Більшість громадян країн Європейського Союзу негативно оцінюють роль президента США Дональда Трампа у світовій політиці та не вважають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру.

Про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією FGS Global у 23 країнах ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Згідно з дослідженням, 77% респондентів відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Дональд Трамп на Нобелівську премію миру. Лише незначна частина опитаних підтримала таку ідею.

Опитування проводилося ще до останнього загострення ворожої риторики з боку Трампа, однак уже тоді більшість європейців сприймали його як негативний чинник у міжнародній політиці.

Близько двох третин респондентів песимістично оцінили вплив Дональда Трампа на ключові сфери. Зокрема, 69% негативно оцінили його вплив на світову економіку, 64% - на мир і безпеку у світі, ще 64% - на ситуацію у власній країні.

Дослідження також показало, що Трамп залишається непопулярним навіть серед прихильників правих популістських партій у Європі, яких він раніше публічно називав своїми союзниками.

Як проводилось опитування

Опитування FGS Global проводилося з 10 по 23 листопада 2025 року. У ньому взяли участь 11 714 дорослих респондентів у країнах ЄС. Інтерв’ю відбувалися онлайн, а дані зважувалися за віком, статтю, доходом і регіоном. Статистична похибка для національних вибірок становить ±4,4%.

Що передувало?

Нагадаємо, що цьогоріч Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Згодом лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо висловила пропозицію передати нагороду президентові США Дональду Трампу.

Своєю чергою Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут на тлі дискусії про ймовірність передачі Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу заявили, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої.

Пізніше лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

