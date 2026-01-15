Лідерка опозиції Венесуели Мачадо віддала Трампу свою Нобелівську премію миру
Лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.
Про це пише Reuters та Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Що сказала Мачадо
Мачадо заявила журналістам біля Капітолію США, що подарувала Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру.
"Народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона медаль, медаль Нобелівської премії миру, за визнання його унікальної відданості нашій свободі", — сказала опозиціонерка Венесуели.
Поки невідомо, чи прийняв глава Білого дому таку нагороду.
Мачадо також сказала, що була вражена тим, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі. Вона додала, що він знає ситуацію і розуміє страждання.
"Ми могли б спокійно говорити про те, які очікування та мрії мають венесуельці в цей дуже складний, але водночас сповнений надії час", - резюмувала вона.
Що передувало
- Раніше Марія Мачадо заявляла, що готова віддати Трампу Нобелівську премію миру, яку вона отримала у 2025 році. Однак у Нобелівському комітеті відповіли, що премію не можна відкликати, розділити чи передати комусь іншому.
І таких немало. Он Муратов свою медальку на аукціон виставив, збирає гроші на хру (бо і сам хру!) - лауреатство нікуди не пішло.
А шматочок металу?.. Якщо він коштує благполуччя цілої країни, то так тому й бути. Це робить честь дарувальнику і ганьбу одержувачу. Я так вважаю.