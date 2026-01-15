Лідерка опозиції Венесуели Мачадо віддала Трампу свою Нобелівську премію миру

трамп

Лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

Про це пише Reuters та Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Що сказала Мачадо

Мачадо заявила журналістам біля Капітолію США, що подарувала Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру.

"Народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона медаль, медаль Нобелівської премії миру, за визнання його унікальної відданості нашій свободі", — сказала опозиціонерка Венесуели.

Поки невідомо, чи прийняв глава Білого дому таку нагороду.

Мачадо також сказала, що була вражена тим, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі. Вона додала, що він знає ситуацію і розуміє страждання.

"Ми могли б спокійно говорити про те, які очікування та мрії мають венесуельці в цей дуже складний, але водночас сповнений надії час", - резюмувала вона.

Що передувало

  • Раніше Марія Мачадо заявляла, що готова віддати Трампу Нобелівську премію миру, яку вона отримала у 2025 році. Однак у Нобелівському комітеті відповіли, що премію не можна відкликати, розділити чи передати комусь іншому.

Топ коментарі
+41
Цирк приїхав прямо в Білий дім
15.01.2026 23:59 Відповісти
+29
Прикольно. Чувачок походу править усім світом, від його слова залежить ціна на нафту і золото, майже заступник Господа Бога Всемогутнього на нашій грішній Землі. Всьо має, шо хоче - і на тобі. Мічта дєтства - Нобелівська премія. Хоцу-хоцу-хоцу!!!!
15.01.2026 23:59 Відповісти
+27
Що за маячня… Документи не переробляються! Це ж не хату переписати😜мадам дуже хоче бути президенткою, а руда потвора- лавреатом. То вони під плотом обміняються хотілками… Але ж світ не обдуриш і Нобелівський комітет теж.
15.01.2026 23:59 Відповісти
Вона безперечно з нобелем. Просто без медальки.
І таких немало. Он Муратов свою медальку на аукціон виставив, збирає гроші на хру (бо і сам хру!) - лауреатство нікуди не пішло.
А шматочок металу?.. Якщо він коштує благполуччя цілої країни, то так тому й бути. Це робить честь дарувальнику і ганьбу одержувачу. Я так вважаю.
16.01.2026 12:37 Відповісти
Це невиліковно...
16.01.2026 06:48 Відповісти
Рудий таки вичавив ще одну статуетку
16.01.2026 07:25 Відповісти
І чим цей недоумок відрізняється від пуйла, і чим американці відрізняються від кацапів - якщо не вкрасти, то віджати. Триматися подалі від цих "найбільших демократів" і ніяких з ними перемовин чи угод - собі дорожче. Дебіли ***...
16.01.2026 08:25 Відповісти
Це вкрай огидно спостерігати, як нобелівський лауреат цілує черевики стариганського авторитарного нарциса-педофіла.
16.01.2026 08:54 Відповісти
Тоді вже й гітлеру віддайте і *****... кончений світ тіктокнувся
16.01.2026 09:10 Відповісти
Це рекет
16.01.2026 09:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LBB6gdwje_s
16.01.2026 09:41 Відповісти
Доклянчив, нарцис
16.01.2026 11:40 Відповісти
