Лідерка опозиції Венесуели Мачадо віддала Трампу свою Нобелівську премію миру

Лідерка опозиції Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що передала президенту США Дональду Трампу свою нагороду.

Про це пише Reuters та Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Що сказала Мачадо

Мачадо заявила журналістам біля Капітолію США, що подарувала Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру.

"Народ Болівара повертає спадкоємцю Вашингтона медаль, медаль Нобелівської премії миру, за визнання його унікальної відданості нашій свободі", — сказала опозиціонерка Венесуели.

Поки невідомо, чи прийняв глава Білого дому таку нагороду.

Мачадо також сказала, що була вражена тим, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі. Вона додала, що він знає ситуацію і розуміє страждання.

"Ми могли б спокійно говорити про те, які очікування та мрії мають венесуельці в цей дуже складний, але водночас сповнений надії час", - резюмувала вона.

