Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.

Об этом пишут Reuters и Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказала Мачадо

Мачадо заявила журналистам у Капитолия США, что подарила Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

"Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе", — сказала оппозиционерка Венесуэлы.

Пока неизвестно, принял ли глава Белого дома такую награду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пакистан выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Мачадо также сказала, что была поражена тем, насколько четко Трамп понимает ситуацию, происходящую в Венесуэле. Она добавила, что он знает ситуацию и понимает страдания.

"Мы могли бы спокойно говорить о том, какие ожидания и мечты имеют венесуэльцы в это очень сложное, но в то же время полное надежды время", -резюмировала она.

Читайте также: Белый дом: Иран приостановил казни протестующих после сигналов США

Что предшествовало