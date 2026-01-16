РУС
Новости Нобелевская премия мира
1 947 47

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира

трамп

Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.

Об этом пишут Reuters и Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Что сказала Мачадо

Мачадо заявила журналистам у Капитолия США, что подарила Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

"Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе", — сказала оппозиционерка Венесуэлы.

Пока неизвестно, принял ли глава Белого дома такую награду.

Мачадо также сказала, что была поражена тем, насколько четко Трамп понимает ситуацию, происходящую в Венесуэле. Она добавила, что он знает ситуацию и понимает страдания.

"Мы могли бы спокойно говорить о том, какие ожидания и мечты имеют венесуэльцы в это очень сложное, но в то же время полное надежды время", -резюмировала она.

Что предшествовало

  • Ранее Мария Мачадо заявляла, что готова отдать Трампу Нобелевскую премию мира, которую она получила в 2025 году. Однако в Нобелевском комитете ответили, что премию нельзя отозвать, разделить или передать кому-то другому.

Венесуэла (288) Нобелевская премия (220) Трамп Дональд (7468)
