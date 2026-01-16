Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира
Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою награду.
Об этом пишут Reuters и Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Что сказала Мачадо
Мачадо заявила журналистам у Капитолия США, что подарила Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.
"Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе", — сказала оппозиционерка Венесуэлы.
Пока неизвестно, принял ли глава Белого дома такую награду.
Мачадо также сказала, что была поражена тем, насколько четко Трамп понимает ситуацию, происходящую в Венесуэле. Она добавила, что он знает ситуацию и понимает страдания.
"Мы могли бы спокойно говорить о том, какие ожидания и мечты имеют венесуэльцы в это очень сложное, но в то же время полное надежды время", -резюмировала она.
Что предшествовало
- Ранее Мария Мачадо заявляла, что готова отдать Трампу Нобелевскую премию мира, которую она получила в 2025 году. Однако в Нобелевском комитете ответили, что премию нельзя отозвать, разделить или передать кому-то другому.
Заява 5 січня пролунала після того, як Трамп публічно відхилив ідею призначення Мачадо тимчасовим лідером Венесуели.
За даними газети The Washington Post (WP), це сталося через те, що Мачадо не поступилася Трампу Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: 'Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу', вона сьогодні була б президентом Венесуели", - сказав джерело WP.
Водночас Трамп і його радники всіляко демонструють, що їхній підхід відрізняється від підходу попередніх адміністрацій. Вони не збираються, як Білл Клінтон або Джордж Буш-молодший, нести у світ "демократію і свободу".
Трамп, наприклад, постановив, що керувати Венесуелою буде призначена Мадуро віцепрезидентка, "залізна" комуністка Делсі Родрігес . Це явно зроблено на контрасті з політикою Буша в Іраку, де адміністрацію Саддама Хусейна буквально викорчували на всіх рівнях. Замінити її швидко було неможливо. Тому, як вважає низка експертів, країна стала некерованою.
У інтерв'ю The Atlantic Дональд Трамп називає іракську операцію "катастрофою" і говорить, що не повторить помилок президента Буша.
До речі - пані Мачадо хоч розуміє , що з викраденням Мадуро , у Венесуелі , поки що нічого не змінилося ?
Просто від експорту нафти її країна стала "атстёгивать долю" тому , хто її зараз кришує .
А саму медаль справжній лауреат має право хоч подарувати, хоч продати, хоч аукціон оголосити - він не перестане бути лауреатом. Тільки медальку втратить.
