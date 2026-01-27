УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8521 відвідувач онлайн
Новини Рейтинг Трампа
2 610 13

Рейтинг Трампа серед американців знизився до 38%, - опитування Reuters

Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа серед американців знизився до найнижчого показника з початку його нового президентського терміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з результатами опитування, загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що відповідає мінімальному показнику за час його нинішнього перебування на посаді. У попередньому опитуванні, проведеному 12-13 січня, цей показник становив 41%.

Зниження підтримки пов’язують, зокрема, з імміграційною політикою адміністрації. Лише 39% американців схвалюють дії Трампа у сфері імміграції, тоді як 53% респондентів заявили, що не підтримують його підхід. На початку місяця рівень схвалення в цій сфері становив 41%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 77% європейців не вважають Трампа гідним Нобелівської премії миру, - опитування. ІНФОГРАФІКА

рейтинг трампа

Крім того, 58% опитаних вважають, що дії агентів Імміграційної та митної служби США зайшли "надто далеко". Водночас 12% респондентів заявили, що зусилля були недостатніми, а 26% оцінили їх як "приблизно правильні".

Серед демократів про надмірну жорсткість імміграційних заходів заявили близько 90% опитаних, серед незалежних - близько 60%, а серед республіканців - близько 20%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 61% німців вважають Трампа загрозою для ФРН, - опитування

рейтинг трампа

В агентстві зазначають, що Трамп переміг на виборах 2024 року, пообіцявши масштабні депортації нелегальних мігрантів. Відтоді по всій країні регулярно фіксують рейди імміграційних служб, а в окремих містах спалахують протести проти цих дій.

Опитування проводилося онлайн серед 1139 дорослих американців, статистична похибка становить близько 3 відсоткових пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2167) рейтинг (1701) Трамп Дональд (8787)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Не пройшло і року, а американці вилікувались. А в нас вже пройшло ганебних 7 років правління Вождя 73%, сидять під обстрілами, без світла, без тепла..., а ніби отримали інфекцію від беня-зеля-медведчуківської пропаганди.
показати весь коментар
27.01.2026 11:38 Відповісти
+4
38%🤔
Міграційна поліція ще пристрелить кількох людей, і рейтинг Трампа буде такий, як в Притули на виборах мера Києва.😂

Це в Україні Зеленський та його "свита", можуть творити всяку дичину, а КМІСИ та інші "соціологи", за 💰 їм намалюють 68% підтримки.
показати весь коментар
27.01.2026 11:40 Відповісти
+4
Армія пітьми ..
..
показати весь коментар
27.01.2026 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви просто не вмієте малювати цифру 73 ))
показати весь коментар
27.01.2026 11:34 Відповісти
Та йому вже плювати на тих гамериканців. Головне, що вони його і обрали, а скинути цю істоту вже не вийде. Він собі підстелив соломинку та зробився імператором всесвіту довічно.
показати весь коментар
27.01.2026 11:34 Відповісти
Не пройшло і року, а американці вилікувались. А в нас вже пройшло ганебних 7 років правління Вождя 73%, сидять під обстрілами, без світла, без тепла..., а ніби отримали інфекцію від беня-зеля-медведчуківської пропаганди.
показати весь коментар
27.01.2026 11:38 Відповісти
А що, американці вже готуються повалювати Трампа? Ні, вони сидять і чекають виборів. Як і українці.
показати весь коментар
27.01.2026 15:13 Відповісти
И что ты предлагаешь чтобы не сидеть под обстрелами,сдаться?.Так даже если ты и сдашься то все равно никаких выборов у тебя не будет только гауляйтер ,назначаемый из москвы
показати весь коментар
27.01.2026 16:22 Відповісти
38%🤔
Міграційна поліція ще пристрелить кількох людей, і рейтинг Трампа буде такий, як в Притули на виборах мера Києва.😂

Це в Україні Зеленський та його "свита", можуть творити всяку дичину, а КМІСИ та інші "соціологи", за 💰 їм намалюють 68% підтримки.
показати весь коментар
27.01.2026 11:40 Відповісти
Армія пітьми ..
..
показати весь коментар
27.01.2026 11:45 Відповісти
Імпічмент сукі патлатій. А венса до нігтя. То чмо. Буде робити те що скажуть.
показати весь коментар
27.01.2026 11:47 Відповісти
З такими темпами до осені будуть говорити і про дуже вірогідне взяття демократами Сенату, як нині говорять про Палату представників.
показати весь коментар
27.01.2026 11:59 Відповісти
До речі, десь в Айзенберга (на вихідні) зустрічав інфу про те, що днями має бути оприлюднений рейтинг від найоб'єктивнішої американської соціологічної контори - Інституту Геллапа. Ніхто ніде не зустрічав?
показати весь коментар
27.01.2026 12:12 Відповісти
Якщо демократи не прокинуться і не почнуть активно мочити трумпа, не прийдуть на допомогу протестуючим, щоби организувати їх і не звалитись у погроми, якщо не з'являться декілька узнаваємих лідерів з активною харизмою, щоби могли привлекти увагу до тоталітарного піздєца, який готує Америці трумп, то США може докотитись до громадянської війни.
До проміжних виборів трумп згвалтує виборчу систему, відмінить будь які вибори, що не відповідатимуть перемозі його банди, набере достатньо тітушні, яка придушить будь які протести або провокаціями погромів та мародерства дозволить застосувати силу, для розгону та арештів. Все за методичкою гебнявого *****, який йому так подобається.
показати весь коментар
27.01.2026 12:21 Відповісти
Тромбу насрати. Скоро він буде малювати собі 146%. Сша нажаль йде до розвалу
показати весь коментар
27.01.2026 12:22 Відповісти
Лідор собі малює уже 120 підтримки , нехай поділиться пропагандонами і підрахуями
показати весь коментар
27.01.2026 13:46 Відповісти
 
 