Рейтинг Трампа серед американців знизився до 38%, - опитування Reuters

Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа серед американців знизився до найнижчого показника з початку його нового президентського терміну.

Згідно з результатами опитування, загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що відповідає мінімальному показнику за час його нинішнього перебування на посаді. У попередньому опитуванні, проведеному 12-13 січня, цей показник становив 41%.

Зниження підтримки пов’язують, зокрема, з імміграційною політикою адміністрації. Лише 39% американців схвалюють дії Трампа у сфері імміграції, тоді як 53% респондентів заявили, що не підтримують його підхід. На початку місяця рівень схвалення в цій сфері становив 41%.

Крім того, 58% опитаних вважають, що дії агентів Імміграційної та митної служби США зайшли "надто далеко". Водночас 12% респондентів заявили, що зусилля були недостатніми, а 26% оцінили їх як "приблизно правильні".

Серед демократів про надмірну жорсткість імміграційних заходів заявили близько 90% опитаних, серед незалежних - близько 60%, а серед республіканців - близько 20%.

В агентстві зазначають, що Трамп переміг на виборах 2024 року, пообіцявши масштабні депортації нелегальних мігрантів. Відтоді по всій країні регулярно фіксують рейди імміграційних служб, а в окремих містах спалахують протести проти цих дій.

Опитування проводилося онлайн серед 1139 дорослих американців, статистична похибка становить близько 3 відсоткових пунктів.

