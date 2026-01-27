Рейтинг Трампа серед американців знизився до 38%, - опитування Reuters
Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа серед американців знизився до найнижчого показника з початку його нового президентського терміну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Reuters.
Згідно з результатами опитування, загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що відповідає мінімальному показнику за час його нинішнього перебування на посаді. У попередньому опитуванні, проведеному 12-13 січня, цей показник становив 41%.
Зниження підтримки пов’язують, зокрема, з імміграційною політикою адміністрації. Лише 39% американців схвалюють дії Трампа у сфері імміграції, тоді як 53% респондентів заявили, що не підтримують його підхід. На початку місяця рівень схвалення в цій сфері становив 41%.
Крім того, 58% опитаних вважають, що дії агентів Імміграційної та митної служби США зайшли "надто далеко". Водночас 12% респондентів заявили, що зусилля були недостатніми, а 26% оцінили їх як "приблизно правильні".
Серед демократів про надмірну жорсткість імміграційних заходів заявили близько 90% опитаних, серед незалежних - близько 60%, а серед республіканців - близько 20%.
В агентстві зазначають, що Трамп переміг на виборах 2024 року, пообіцявши масштабні депортації нелегальних мігрантів. Відтоді по всій країні регулярно фіксують рейди імміграційних служб, а в окремих містах спалахують протести проти цих дій.
Опитування проводилося онлайн серед 1139 дорослих американців, статистична похибка становить близько 3 відсоткових пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міграційна поліція ще пристрелить кількох людей, і рейтинг Трампа буде такий, як в Притули на виборах мера Києва.😂
Це в Україні Зеленський та його "свита", можуть творити всяку дичину, а КМІСИ та інші "соціологи", за 💰 їм намалюють 68% підтримки.
..
До проміжних виборів трумп згвалтує виборчу систему, відмінить будь які вибори, що не відповідатимуть перемозі його банди, набере достатньо тітушні, яка придушить будь які протести або провокаціями погромів та мародерства дозволить застосувати силу, для розгону та арештів. Все за методичкою гебнявого *****, який йому так подобається.