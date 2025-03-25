США проводят "глубокие дискуссии" с Украиной и РФ по урегулированию войны, достигнут "большой прогресс", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнут "большой прогресс" в переговорах с Украиной и РФ по мирному урегулированию войны.
Об этом Трамп сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия и Украина договорятся о прекращении огня на море.
"Другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга прекращения огня", - говорит Трамп.
Он отметил, что США рассмотрят российские требования об ослаблении санкций для соблюдения перемирия с Украиной в Черном море, которые ранее опубликовал Кремль.
По его словам, на столе сейчас находятся пять или шесть требований России по перемирию, и Америка работает над соответствующими документами.
Также он заявил о достижении "большого прогресса", но отметил, что между странами существует огромная вражда, поскольку "они договорились о чем-то и это соглашение было нарушено".
"У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и детальные разговоры происходят сейчас с обеими сторонами. Как вы, наверное, уже поняли, ненависти (между Украиной и РФ. – Ред.) очень много. И это позволяет нам собраться вместе, стать посредниками, арбитрами и посмотреть, сможем ли мы остановить это. И я думаю, что так будет. Это будет остановлено", - добавил Трамп.
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Трєвожно
в обмін на зняття санкцій з рашки
Перемир'я само по собі необхідно щоб спробувати узгодити вимоги сторін
а Укрїна погодилась на перемир'я без будь яких вимог
дива переговорів від лідера світу
Тобто це виключно поступки України, а Москва зобов'язалась не робити те, що і так не робила в даний момент (бо вже все доступне розбомбила, в цій сфері).
never ever saw such wonderful going discussions!
if i was the president back then? - that would not even happened!
i так вже з 20 січня, 18 разів на день...
Реальних питань більше набагато, від беззмістовних політичних заяв Трампа і Ко. та не менш пустих домовленостей з московським режимом фашистів.
Може побачиш світ не беньками муйла.
Бурі, дєтка,бурі - там золото. В Ер-Ріяді зібрався сімпозіум дєтєй майора Окурка.
З.І. Зняття санкції , за припинення вогню на морі яке і так вигідне більше московії ? цирк з рудими клоунами.
Ось і балаканиною намагається запевнити, що "ось-ось буде"...
Такої ганьби, у США, ще не було!
Маю надію, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі.
А в Штатах зараз гуляє "Трускавець із Маго Лаго" - слуги народу омериканського.
Ну і в них вже є прогресс, як сказал їх велікий БОсс - вони вже взнали, що адміністративний центр бувшого радянського штату Україна називається Київ.