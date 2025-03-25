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Новости Мирные переговоры Трамп о войне в Украине
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США проводят "глубокие дискуссии" с Украиной и РФ по урегулированию войны, достигнут "большой прогресс", - Трамп

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнут "большой прогресс" в переговорах с Украиной и РФ по мирному урегулированию войны.

Об этом Трамп сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия и Украина договорятся о прекращении огня на море.

"Другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга прекращения огня", - говорит Трамп.

Он отметил, что США рассмотрят российские требования об ослаблении санкций для соблюдения перемирия с Украиной в Черном море, которые ранее опубликовал Кремль.

По его словам, на столе сейчас находятся пять или шесть требований России по перемирию, и Америка работает над соответствующими документами.

Также он заявил о достижении "большого прогресса", но отметил, что между странами существует огромная вражда, поскольку "они договорились о чем-то и это соглашение было нарушено".

"У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и детальные разговоры происходят сейчас с обеими сторонами. Как вы, наверное, уже поняли, ненависти (между Украиной и РФ. – Ред.) очень много. И это позволяет нам собраться вместе, стать посредниками, арбитрами и посмотреть, сможем ли мы остановить это. И я думаю, что так будет. Это будет остановлено", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренность о безопасности судоходства в Черном море начнет действовать только после снятия санкций, - заявление Кремля

Новость дополняется...

Автор: 

перемирие (1586) Трамп Дональд (5089) война в Украине (3486) прекращения огня (109)


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Топ комментарии
+20
Офігенний прогрес - Україна не битиме по нафтопереробці та енергетиці ерефії, а ерефія не битиме по уже і так знищеній енергоінфраструктурі України. АЕС звісно і так ніхто чіпати не планував.
Тобто це виключно поступки України, а Москва зобов'язалась не робити те, що і так не робила в даний момент (бо вже все доступне розбомбила, в цій сфері).
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25.03.2025 21:31
+17
капець, перемир'я в Чорному морі, яке очевидно вигідно саме рашці,
в обмін на зняття санкцій з рашки
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25.03.2025 21:27
+16
я вважаю потрібно вирзити недовіру США та трампу на цих переговорах. так як США відверто на стороні росії.
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25.03.2025 21:34
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О запор прошел у додика и пошел понос диарея..старый поц..
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25.03.2025 21:24 Ответить
Багато назв хвороб закінчуються на "-іт" : коліт, бронхіт, сінусіт, . .. У трампа спільна хвороба із зєлєю: піzdіт.
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25.03.2025 21:33 Ответить
У мене вираз "глибокі дискусії" чомусь викликав асоціацію з відомим фільмом "Глубокая глотка".

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25.03.2025 21:48 Ответить
Картину подарували самозакоханому нарцису Трампу від "художніка" сафронова, що перед тим намалював портрет лиш одного президента - асада...
Трєвожно
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25.03.2025 22:51 Ответить
Чому ж тривожно? Мацква похбирає всіх дебілів. Це ж добре.
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25.03.2025 23:18 Ответить
Тоді це чудово - всі московські деб-ли збираються в одному місті - так легше їх ліквідувати одним зарядом...
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25.03.2025 23:31 Ответить
Так і буде! Амінь!🙏🙏🙏
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25.03.2025 23:55 Ответить
трамп, та спустись на землю, де ти там лікуєшся??? *** во вибрали довбойоба!!!
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25.03.2025 21:25 Ответить
Якась хрінь. То Європа як обманутий перемовник, то Європа пропонувала те що хотів *****. Визначься.
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25.03.2025 21:30 Ответить
Я не іронізую. Європа дійсно намагалась домовитись, але це було про відступ, про недопущення. А не як в коментарі про капітуляцію
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25.03.2025 21:52 Ответить
Он этот поток сознания копирует сюда уже не в первый раз. Эту хрень я уже читал от него несколько раз за два крайних месяца. Не обращайте внимания на хвору людину.
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25.03.2025 21:54 Ответить
Вже летять Шахеди щоб підтвердити "великии прогрес" Трампа
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25.03.2025 21:26 Ответить
Бариги в політиці приведуть до загибелі цивілізації.
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25.03.2025 21:26 Ответить
капець, перемир'я в Чорному морі, яке очевидно вигідно саме рашці,
в обмін на зняття санкцій з рашки
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25.03.2025 21:27 Ответить
Так в этом весь смысл. Просто сдать все России и назвать это миром.
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25.03.2025 21:41 Ответить
Він https://x.com/clashreport/status/1904612600891269241 зауважив, що США розглянуть російські вимоги про послаблення санкцій для дотримання перемир'я з Україною у Чорному морі, які раніше опублікував Кремль.
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25.03.2025 21:27 Ответить
"на столі зараз знаходяться п'ять або шість вимог Росії щодо перемир'я"
Перемир'я само по собі необхідно щоб спробувати узгодити вимоги сторін

а Укрїна погодилась на перемир'я без будь яких вимог

дива переговорів від лідера світу
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25.03.2025 21:29 Ответить
У нас такі переговорники, як ота кухарка, що керує державою. Робота в 95-му кварталі - найкраща дипломатична освіта.
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26.03.2025 01:51 Ответить
"Глибокі дискусії" - в картнярській грі є такі терміни чи трамп надумав?
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25.03.2025 21:29 Ответить
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25.03.2025 21:30 Ответить
Офігенний прогрес - Україна не битиме по нафтопереробці та енергетиці ерефії, а ерефія не битиме по уже і так знищеній енергоінфраструктурі України. АЕС звісно і так ніхто чіпати не планував.
Тобто це виключно поступки України, а Москва зобов'язалась не робити те, що і так не робила в даний момент (бо вже все доступне розбомбила, в цій сфері).
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25.03.2025 21:31 Ответить
Кацапи кажуть це не достатньо, треба ще санкції зняти.
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25.03.2025 21:45 Ответить
Не будь смішним. Щоб диктувати вимоги треба мати хоч пару ракет з ЯЗ. І в ідеалі що дофіга копалин які можна злити китайцям.
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25.03.2025 22:35 Ответить
Ну от ти сам відповів на питання - чому ми не можемо щось комусь диктувати
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29.03.2025 23:49 Ответить
т.е. Тампон рашку не нагнул, а просто заставил сесть за стол переговоров ?
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25.03.2025 21:32 Ответить
А хіба вони сіли ?
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25.03.2025 22:28 Ответить
discussions going great!
never ever saw such wonderful going discussions!
if i was the president back then? - that would not even happened!
i так вже з 20 січня, 18 разів на день...
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25.03.2025 21:33 Ответить
я вважаю потрібно вирзити недовіру США та трампу на цих переговорах. так як США відверто на стороні росії.
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25.03.2025 21:34 Ответить
мордою об стіл?
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25.03.2025 21:35 Ответить
Як тільки передадуть всю зброю, що Байден виділив, можна миттєво слати трампа на×уй.
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25.03.2025 23:18 Ответить
Посан живе у своєму віртуальному світі.
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25.03.2025 21:35 Ответить
Прогрес дуже великий-"кацапи можуть вдарити ядеркою".
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25.03.2025 21:35 Ответить
До речі, щодо моря - тобто торгові суда, як ходили, так і ходитимуть (як це зараз). Отже питання - знову з Одеси будуть спостерігати за рашистськими бойовими кораблями на горизонті? А як щодо запусків Калібрів з них? Дозволено? Це ж не бойові дії в морі, а проти суші? Стануть на рейді Одеси і запускатимуть ракети по ній?
Реальних питань більше набагато, від беззмістовних політичних заяв Трампа і Ко. та не менш пустих домовленостей з московським режимом фашистів.
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25.03.2025 21:35 Ответить
"Мир через силу" Трампоца.

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25.03.2025 21:35 Ответить
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25.03.2025 21:38 Ответить
Downld
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25.03.2025 21:40 Ответить
..якого **** прогресу коли рашисти нічим не поступаються, ти точно кончений!!!
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25.03.2025 21:41 Ответить
Ага ,аж ***** про ядерку згадав.*********.
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25.03.2025 21:41 Ответить
проводьте потужніше будь ласка
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25.03.2025 21:42 Ответить
Надіюсь, пуйло сам зірве домовленість, бо нужна двіжуха…
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25.03.2025 21:43 Ответить
Щоб у твое мар о лаго таке лихо прилетіло, як нам кожного дня.
Може побачиш світ не беньками муйла.
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25.03.2025 21:43 Ответить
"США проводять "глибокі дискусії" з Росією,звалізши куйлу глибоко в задницю,для проведення рашистсько- американських дискусій з Україною.
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25.03.2025 21:43 Ответить
"Досягнуто великого прогресу" пацієнт вийшов із коми, мозок не працює, рефлекси присутні, загальна клінічна картина поки-що незрозуміла...
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25.03.2025 21:47 Ответить
It is actually surprising that Trump's team still continues to be engaged in the process. They could have easily said 'not our problem, all Biden's fault', and just moved on to something where they can claim quicker and more spectacular victories.
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25.03.2025 21:48 Ответить
They won't give him a Nobel Peace Prize for these wins...
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25.03.2025 22:19 Ответить
Right you are. Trump would have had much progress in Greenland and annexing Canada.
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25.03.2025 22:20 Ответить
that would be way better for us.
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25.03.2025 22:37 Ответить
Тупий рудий дід, їди на йух!
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25.03.2025 21:51 Ответить
Ці перемовини показують шо тобі як переговорщику можно "глибоко" запхати "величезний" ділдо!
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25.03.2025 21:52 Ответить
Йди на хрін трамп!
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25.03.2025 21:54 Ответить
Казалось, что после путлера трудно найти большего негодяя и подонка, оказалось, что это возможно, трамп ещё страшнее чудовище, он хочет лапами путлера прибрать себе всю Украину, а потом начать делить мир на двоих с кремлёвским упырём.
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25.03.2025 21:57 Ответить
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25.03.2025 21:59 Ответить
****** тварина, тисне тільки на Україну, а з кацапами в нього "великий прогрес"
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25.03.2025 21:57 Ответить
кукол дёргают за нитки, куклы делают улыбки и главный клоун играет на трубе.... Дипломатия марионеток в действии.
Бурі, дєтка,бурі - там золото. В Ер-Ріяді зібрався сімпозіум дєтєй майора Окурка.
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25.03.2025 21:58 Ответить
Потрібно відмовлятися від послуг таких посередників, як трампон
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25.03.2025 21:59 Ответить
Я пропоную ще домовитись про припинення вогню на Місяці… по-перше цього можна досягти швидко, по-друге, всі одразу погодяться й можна всім розказати, що це чудова й прекрасна угода, тому можна ставати у чергу за званням голуба миру…
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25.03.2025 21:59 Ответить
Єдине що ти глибоко можеш проводити то це свій язик в сраку х*йлу...тффу шмата кремлівська
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25.03.2025 22:04 Ответить
5-6 вимог , до безумовного припинення вогню ? А Трамп і далі робить вигляд що його не послали ) ..

З.І. Зняття санкції , за припинення вогню на морі яке і так вигідне більше московії ? цирк з рудими клоунами.
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25.03.2025 22:09 Ответить
США зробило усе для полегшення прийняття Зеленським рішення капітуляції !
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25.03.2025 22:14 Ответить
ага.. тільки той "прогрес" є тільки в дебільній голові дебільного трампу. За що ж так Америку покарано!!!
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25.03.2025 22:14 Ответить
досягнуто великого маразматичного прогресу від США , для всього світу вже зрозуміло ,шо ідіоти це діагноз ...
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25.03.2025 22:29 Ответить
Переговори між ворогами України під посередництвом ворога України не можуть не досягнути «великого прогресу».
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25.03.2025 23:20 Ответить
Куколд, що куриш????
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25.03.2025 23:24 Ответить
"Сто днів" (та "24 часа") у нього закінчуються, а результат НУЛЬОВИЙ.
Ось і балаканиною намагається запевнити, що "ось-ось буде"...
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26.03.2025 00:11 Ответить
Московіти, тупо обмазують своїм лайном, адміністрацію Білого дому!!
Такої ганьби, у США, ще не було!
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26.03.2025 00:47 Ответить
Дід, пий таблетки. Ви навіть перемир'я на 30 днів не здатні досягнути, (дякуючи кацапні, яка вас на болту крутить), що ви там собі за маразм вигадали? Який прогрес?
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26.03.2025 01:00 Ответить
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою руду бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
Маю надію, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі.
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26.03.2025 01:02 Ответить
"Глибокі дисусіїє" та "великий прогрес", перекладається "нормальною" мовою, як "вперто триндимо - але буксуємо на місці, і не бачимо перспективи...".
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26.03.2025 04:43 Ответить
то, что этот урод рассказывает, освещает западная пресса. Украине надо выйти на американский рынок со своей информацией и объяснять, что трамп говорит одно, а у нас взрывы в городах и сёлах и на передовой гибнут люди
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26.03.2025 05:49 Ответить
Ну шо, може хоч тепер до українців дійде що значить "дебіли у владі", дивлячись на американців як би з боку. Так воно видніше, ніж дивитися і слухати своїх у телемарахвоні. Своє ж гівно не пахне.
А в Штатах зараз гуляє "Трускавець із Маго Лаго" - слуги народу омериканського.
Ну і в них вже є прогресс, як сказал їх велікий БОсс - вони вже взнали, що адміністративний центр бувшого радянського штату Україна називається Київ.
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26.03.2025 08:18 Ответить
Нема слів, тільки найстрашніші прокляття на трумпона з його дебільною командою і на тих уйобків,що вибрали цього брехливого оранжгутанга( само собою і на ***** з какЦапами)
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26.03.2025 08:59 Ответить
 
 