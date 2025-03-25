США проводят "глубокие дискуссии" с Украиной и РФ по урегулированию войны, достигнут "большой прогресс", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнут "большой прогресс" в переговорах с Украиной и РФ по мирному урегулированию войны.

Об этом Трамп сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия и Украина договорятся о прекращении огня на море.

"Другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга прекращения огня", - говорит Трамп.

Он отметил, что США рассмотрят российские требования об ослаблении санкций для соблюдения перемирия с Украиной в Черном море, которые ранее опубликовал Кремль.

По его словам, на столе сейчас находятся пять или шесть требований России по перемирию, и Америка работает над соответствующими документами.

Также он заявил о достижении "большого прогресса", но отметил, что между странами существует огромная вражда, поскольку "они договорились о чем-то и это соглашение было нарушено".

"У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и детальные разговоры происходят сейчас с обеими сторонами. Как вы, наверное, уже поняли, ненависти (между Украиной и РФ. – Ред.) очень много. И это позволяет нам собраться вместе, стать посредниками, арбитрами и посмотреть, сможем ли мы остановить это. И я думаю, что так будет. Это будет остановлено", - добавил Трамп.

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