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Новости Переговоры в Саудовской Аравии Требования РФ относительно прекращения огня Работа черноморского коридора
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Договоренность о безопасности судоходства в Черном море начнет действовать только после снятия санкций, - заявление Кремля

Переговоры РФ и США: Кремль опубликовал заявление о перемирии в Черном море

Кремль опубликовал свое заявление по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, подчеркнув, что некоторые договоренности начнут действовать после выполнения российских требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Так, российская сторона требует: подключить "Россельхозбанк" и другие финансовые учреждения обратно к SWIFT и открыть корреспондентские счета.

В июле 2023 года это было одно из требований РФ для продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Также Кремль заявил, что желает снятия санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузовыми перевозками, а также расширения доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

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Кроме того, в Кремле требуют отменить ограничения на обслуживание в портах судов под российским флагом, привлеченных к торговле продовольствием и удобрениями, а также хочет, чтобы сняли санкции на поставки в Россию сельскохозяйственной техники.

Кремль также утверждает, что РФ и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продлить это соглашение или выйти из него, если Украина нарушит его.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщалось, ранее Белый дом заявил, что в Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработке механизма" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.

Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Автор: 

кремль (725) россия (95365) санкции (11257) Черное море (1472) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+45
Охреніти..ізоляція рашки закінчилася....
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25.03.2025 19:14
+34
рускій карабль, ... Ну ти зрозумів, так?
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25.03.2025 19:13
+29
Таким чином рашка визнала що трампоїди їй пообіцяли зняття санкцій в обмін на "перемир'я на морі". Яке Україні в хєр не вперлось...
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25.03.2025 19:42
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Вітаю українців з початком розмови про мир. В Україні рано чи пізно буде поставлено памятник Трампу, коли вся ця марафонна істерія розвіється. Дипломатія кращий спосіб вирішення проблем.
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25.03.2025 21:05 Ответить
Чий Крим?
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26.03.2025 07:16 Ответить
Пігулки приймати не забувай..
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26.03.2025 13:32 Ответить
Якщо рашка і далі буде так торгуватись з "досвіченими переговорниками" Трампа, то вони виторгують Галичину з Поліссям та скасування НАТО в обмін на скляне намисто та набір фломастерів
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25.03.2025 21:41 Ответить
Тим, хто не копав Чорного моря, нема право на судноплавство. Топити всі кацапські кораблі у Чорному морі.
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25.03.2025 22:07 Ответить
Щоб росіяни могли плавати Чорним морем з росіян знімуть санкції. Що це за перемовини такі? А що отримує Україна?
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26.03.2025 00:36 Ответить
І до Криму повернуться їх великі кораблі бо наразі вони втікли звідти побоюючись українських морських дронів. Як заявив колишній глава "роскосмосу" Рогозін чорноморський флот змушений був тікати з анексованого українського півострова через загрозу повного знищення.
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26.03.2025 01:36 Ответить
А Україна отримає величезний пеніс з шоколадом та на доданок - гомеричний регот від країни-агресора росії за царський подарунок у вигляді зняття санкцій!
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26.03.2025 15:13 Ответить
Умєрову, здається не сказали - за кого він...
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26.03.2025 19:00 Ответить
Так умеров каже ,шо все Ок ...домовилися ...хай русня заводять знову, поблище до України, свої корита...санкції потім трамп введе, проти України ,як шо шо ...от так помалу 🤡 говнокомандуючий зі своєю шоблою і легалізує , право для кремля на Крим ...
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26.03.2025 04:47 Ответить
Ось так ворог який знищує Україну ще вимагає зняття санкецій, це повний провал політики Зеленського ,Єрмака для яких Україна ніщо не значить.
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26.03.2025 06:46 Ответить
То--не домовленості; то--ультиматум кацапстану.
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26.03.2025 07:13 Ответить
А Боря Джонсон прямо попереджав: не сідайте з шулерами у карти грати! Звісно ж, що зрадники не слухають добрих порад; їм оманські домовленості тре виконувати.
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26.03.2025 07:34 Ответить
Тобто Україна загнала недофлот в Новоросійськ, його не чути і не видно. А зараз, за умовами припинення вогню, Україна повинна перестати мочити цей недофлот і за це рашка ще вимагає зняти з себе санкції? Хтось когось десь *******.
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26.03.2025 10:29 Ответить
А ще ЗСУ замість вогнепальної зброї роздати іграшки, ну щоб підвищити складність, ну і щоб хлопці розвернулись.
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26.03.2025 10:47 Ответить
пройшло шість років а наш керманич все заглядає в очі путіну, надіється там мир побачити
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26.03.2025 12:30 Ответить
крім в наперстки грати нічого не вміють..
"погодилися розробити заходи щодо заборони ударів по об'єктах енергетики".. фейспалм..
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26.03.2025 13:12 Ответить
Це реально треш!!! Циннізм піндосів зашкалює. Зелені покидьки Україну зливають по повній!!!
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26.03.2025 14:50 Ответить
Клас! Ця "угода" і так тільки кацапії вигідна, ще під неї і санкції знімуть!!! Умєров - великий переговорник, арахамія йому в ду......
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26.03.2025 18:58 Ответить
А як Умеров з американським паспортом може вести перемовини з американцями, шо за б.ядство, уже 5 год происходит
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26.03.2025 19:46 Ответить
Зелені гниди нищать нашу країну разом з рудим тампаксом... Гнид треба у прожарку...
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26.03.2025 20:12 Ответить
Пірати бажають хавчика і грошей на віскі, тоді гарантують безпеку судноплавства. Які гарантії від злодюг,бандитів і розбійників. Потомків Стєнькі Разіна і Ємелькі Пугачова.
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26.03.2025 20:57 Ответить
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