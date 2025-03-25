Договоренность о безопасности судоходства в Черном море начнет действовать только после снятия санкций, - заявление Кремля

Кремль опубликовал свое заявление по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, подчеркнув, что некоторые договоренности начнут действовать после выполнения российских требований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Так, российская сторона требует: подключить "Россельхозбанк" и другие финансовые учреждения обратно к SWIFT и открыть корреспондентские счета.

В июле 2023 года это было одно из требований РФ для продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Также Кремль заявил, что желает снятия санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузовыми перевозками, а также расширения доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может создать спутник с ядерным оружием, - разведка США

Кроме того, в Кремле требуют отменить ограничения на обслуживание в портах судов под российским флагом, привлеченных к торговле продовольствием и удобрениями, а также хочет, чтобы сняли санкции на поставки в Россию сельскохозяйственной техники.

Кремль также утверждает, что РФ и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продлить это соглашение или выйти из него, если Украина нарушит его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам веры нет, но Украина будет конструктивной, - Зеленский о договоренностях с США в Эр-Рияде

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщалось, ранее Белый дом заявил, что в Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработке механизма" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.

Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.