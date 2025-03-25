Россия может создать спутник с ядерным оружием, - разведка США

Американское разведывательное сообщество в своей ежегодной оценке угроз заявило, что Россия может разрабатывать спутник, который будет оснащен ядерным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

В докладе подчеркивается, что такое оружие может представлять серьезную угрозу глобальной безопасности. Кроме того, отмечается, что война в Украине дала Москве возможность получить новый опыт в отношении западного оружия и разведки.

Аналитики также пришли к выводу, что хотя России вряд ли удастся достичь "полноценной" победы в войне против Украины, ее военные ресурсы остаются значительными.

Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.

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