Россия может создать спутник с ядерным оружием, - разведка США
Американское разведывательное сообщество в своей ежегодной оценке угроз заявило, что Россия может разрабатывать спутник, который будет оснащен ядерным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
В докладе подчеркивается, что такое оружие может представлять серьезную угрозу глобальной безопасности. Кроме того, отмечается, что война в Украине дала Москве возможность получить новый опыт в отношении западного оружия и разведки.
Аналитики также пришли к выводу, что хотя России вряд ли удастся достичь "полноценной" победы в войне против Украины, ее военные ресурсы остаются значительными.
Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.
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Мабуть рудий домовся з плешивим про розпіл маском міллярдів за повернення рашки на світову орбіту.
Причина - невдачі русні на фронті та удари України по російській території -Реальна Війна
що це ще за Американське розвідувальне співтовариство,
мабуть з обмеженою відповідальністю ? 🤓
Вони ще в 60- ті, разом з Бєлкою і Стрєлкою, могли запустить а космос ящик з ядерною бомбою. Її можна запустити на любому носії. В чому тут сенсація?
сейчaс все теми же звездными войнaми рaзводят других лохов.
трaмп уже требует у пентaгонa рaзрaбaтывaть золотой купол одной рукой, a второй рукой хочет урезaть военный бюджет нa треть.
ох и е б aнaриум.