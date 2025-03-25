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Новости Ядерное оружие
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Россия может создать спутник с ядерным оружием, - разведка США

оружие,ядерное

Американское разведывательное сообщество в своей ежегодной оценке угроз заявило, что Россия может разрабатывать спутник, который будет оснащен ядерным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

В докладе подчеркивается, что такое оружие может представлять серьезную угрозу глобальной безопасности. Кроме того, отмечается, что война в Украине дала Москве возможность получить новый опыт в отношении западного оружия и разведки.

Аналитики также пришли к выводу, что хотя России вряд ли удастся достичь "полноценной" победы в войне против Украины, ее военные ресурсы остаются значительными.

Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.

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Автор: 

россия (95365) спутник (231) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+14
Супутник може впасти випадково туди, де його і не очікують....
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25.03.2025 17:41
+14
Понарозказував пуйло казок трампону, а той обкакався з переляку
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25.03.2025 17:41
+7
самим разведчикам не смешно? Они в курсе, что лапти самолёта не могут сотворить так, чтобы тот летал ....
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25.03.2025 17:44
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Супутник може впасти випадково туди, де його і не очікують....
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25.03.2025 17:41 Ответить
Наприклад на Орлеан або на Новицй Орлеан.
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25.03.2025 17:56 Ответить
При вході в "плотні" шари атмосфери космічне тіло може рикошетити і падати від планового місця падіння на довжину до 1/2 довжини екватора.....
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25.03.2025 18:00 Ответить
На кораблях Восток космонавти катапультувалися на висоті 7 км зі швидкістю...? ніде нема з якою швидкістю!
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25.03.2025 18:40 Ответить
швидкість була - космічна)))
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25.03.2025 18:41 Ответить
******* системи: Катапультні крісла ACES II дозволяють катапультуватися на швидкості до 1,1 тисячі кілометрів на годину. Катапультні крісла КМ-ТМ, що встановлюються на літаки МіГ-25, дозволяють рятувати льотчика на швидкостях до 1200 км/год.
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25.03.2025 18:46 Ответить
на капсули не встановлювалися катапультні крісла - можливо просто рятувальні перешути.....
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25.03.2025 18:48 Ответить
Навіть ШІ спитав...Капсула: "Восток-1" не мав системи для м'якої посадки на Землю. Тому Гагарін катапультувався з капсули на висоті близько 7 кілометрів. Парашут: Після катапультування Гагарін спустився на Землю на парашуті.
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25.03.2025 18:56 Ответить
читай внизу комент
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25.03.2025 18:58 Ответить
Гагарін катапультувався без катапультного крісла? як це?
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25.03.2025 19:11 Ответить
ми відійшли від теми я.з. - не діставай....
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25.03.2025 19:13 Ответить
Тобто ти все ще віриш, що Гагарін літав у Космос...
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25.03.2025 19:14 Ответить
щоб виграти у вазі - крісла були прибрані ще перед стартом.....
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25.03.2025 18:50 Ответить
Понарозказував пуйло казок трампону, а той обкакався з переляку
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25.03.2025 17:41 Ответить
Спутник Армата да да главное батут найти подходящий и 30 миллионов наколенных для старта вручную ..
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25.03.2025 17:54 Ответить
Тромб залякує суспільство. Раз така жара пішла- будуть тепер портрети пуйла малювати і умиротворяти. А Україні вчергове порекомендують здатися.
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25.03.2025 17:43 Ответить
самим разведчикам не смешно? Они в курсе, что лапти самолёта не могут сотворить так, чтобы тот летал ....
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25.03.2025 17:44 Ответить
О, СОИ реанимировали
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25.03.2025 17:45 Ответить
Дотримання міжнародних договорів від Кацапії? Та бути такого не може.
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25.03.2025 17:47 Ответить
А може не створити. Залежить від притомності самиє США.
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25.03.2025 17:47 Ответить
І що там ляскає амеріканське розвідувальне? Коли Маск разом з рудим повністью знищили розвідку?
Мабуть рудий домовся з плешивим про розпіл маском міллярдів за повернення рашки на світову орбіту.
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25.03.2025 17:48 Ответить
Та ще нічого не знищили.
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25.03.2025 17:57 Ответить
Ну не може кльовий хлопець ******** таке зробити! Він за трумпа молився нащо? Свічечку ставив для чого?
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25.03.2025 17:48 Ответить
Розробляти - не означає розробити.
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25.03.2025 17:48 Ответить
АНАЛОГ ОВ НЄТ
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25.03.2025 17:48 Ответить
чого б та смердюча росія ядерного не планувала - програє вона сама з різною ступінню наслідків для себе самої
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25.03.2025 17:49 Ответить
Україна можливо теж вже створила БПЛА,котрий затаскає кг 100ядерного заряду на мацкваабад...???
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25.03.2025 17:49 Ответить
І що? Супутник гарно збивається. Та й сміття на орбітах багацько, може якийсь шматок траєкторію випадково змінити
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25.03.2025 17:52 Ответить
Не может быть, ведь путин - свой парень для трампа и уиткофа
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25.03.2025 17:53 Ответить
Пошла жара в стиле: "А то Путин нападет"... проходили уже: "Ко-ко-ко, Киев за 3 дня"... у пидаров одна и та же методичка...
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25.03.2025 17:54 Ответить
Хлопці дрона зроблять, щоби з орбіти той спутнік знять .
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25.03.2025 17:55 Ответить
❗️Є загроза застосування ядерної зброї з боку рф, - повідомляє розвідка США

Причина - невдачі русні на фронті та удари України по російській території -Реальна Війна
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25.03.2025 17:56 Ответить
🤣
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25.03.2025 17:59 Ответить
Я під столом
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25.03.2025 17:59 Ответить
це вже давно було - Шатл
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25.03.2025 17:57 Ответить
тепер разом з маском буде швидше
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25.03.2025 17:57 Ответить
самим авторам писанини не смішно? 😂👀
що це ще за Американське розвідувальне співтовариство,
мабуть з обмеженою відповідальністю ? 🤓
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25.03.2025 17:57 Ответить
Болік і Льолік....
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25.03.2025 18:08 Ответить
З обмеженою відповідальністю у них тільки трамп, а це клуб по інтересам
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25.03.2025 18:20 Ответить
Що значить "супутник з ядерною зброєю"?
Вони ще в 60- ті, разом з Бєлкою і Стрєлкою, могли запустить а космос ящик з ядерною бомбою. Її можна запустити на любому носії. В чому тут сенсація?
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25.03.2025 17:59 Ответить
Просто раніше був договір про нерозповсюдження ЯЗ в космосі. А тепер походу вже нема...
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25.03.2025 18:06 Ответить
Тулсі працює,та *****..я тепер буде займатись всякими вкидами аби всі здались на користь куйла!!!
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25.03.2025 18:00 Ответить
Вони дятлам прямим текстом говорять шо срали вони на договора про нерозповсюдженя ядерноі зброі у космосі, але трамп пережує та проковтне це, і винними зробить або попередників, або краіни які хочат свою ядерну зброю!!!
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25.03.2025 18:01 Ответить
Да тепер після того як Тампон знову врятував Сосію від розгрому і зняв з неї санкції то Сосія не тільки ядерні супутники зможе робити. А американські кастрюлі будуть платити трильйони доларів на протидію рашистській новій зброї. Короче покуй на вас всіх. Хоть в попіл цю планету зітріть що не сумніваюся і буде
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25.03.2025 18:08 Ответить
Відразу після того як збудують туалет на Марсі
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25.03.2025 18:09 Ответить
Навіщо це, туди клонів чемодана ху...ла завезуть
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25.03.2025 18:15 Ответить
захват ядерных станций - норм, похеривание всех международных договоренностей - вполне практикуется, стирание населенных городов - тоже, уничтожение плотин с ахренительными последствиями - приемлемо, угон холопов в рабство - вообще исторически приветствуется. а тут - какой-то спутник. наверное, переживают что может быть не спутник, а просто полетит и взорвется где-то. не проблема - Виткофф скажет что он верил что это было "случайно". Калифорнию новую построят, делов то.
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25.03.2025 18:17 Ответить
Коли до влади в США дорвався самозакоханий недоумок ,рашисти добре знають його слабкості ,адже в них стільки компромату на агента краснова .
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25.03.2025 18:30 Ответить
Перевагу буде мати той, хто перший запустить. Питання часу. Китай..?
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25.03.2025 18:31 Ответить
Зараз цих розвідників звільнять за наклеп на найкращого друга трампа!
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25.03.2025 18:32 Ответить
А шо так тяжко це зробити....? міжконтинетальні ракети залітають вище супутників...що заважає заустити ракету з орбіти
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25.03.2025 18:38 Ответить
запускатись цей супутник буде з міжнародної космічної станції "мір", під суворим наглядом русскіх і амєріканскіх космонавтов, які там будуть "робити дружбу"
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25.03.2025 19:05 Ответить
Что за хрень. А МБР с ядерной боеголовкой - это не то же самое?
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25.03.2025 19:22 Ответить
когдa-то звездными войнaми рaзвели одних лохов.
сейчaс все теми же звездными войнaми рaзводят других лохов.
трaмп уже требует у пентaгонa рaзрaбaтывaть золотой купол одной рукой, a второй рукой хочет урезaть военный бюджет нa треть.

ох и е б aнaриум.
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25.03.2025 19:28 Ответить
А коли від розвідки США буде новина, що Україна планує розпочати виготовлення власної ядерної зброї?
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25.03.2025 21:57 Ответить
америка, (пишу з маленької букви, бо перестав поважати країну, яка обісралась) від рашки в лаптях. у якому світі живе планета?
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26.03.2025 09:28 Ответить
 
 