США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре, - Белый дом
В Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработать механизм" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.
Об этом говорится в заявлениях Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с российской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
По итогам этих переговоров:
- Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
- Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.
- Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
- Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.
- Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимого шага к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", - говорится в заявлении Белого дома.
По итогам переговоров с Украиной Белый дом опубликовал следующее заявление:
"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с украинской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
По итогам этих переговоров:
- Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
- Соединенные Штаты и Украина согласились, что Соединенные Штаты остаются преданными содействию обмену военнопленными, освобождению задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.
- Соединенные Штаты и Украина договорились разработать меры по имплементации договоренности Президента Трампа и Президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
- Соединенные Штаты и Украина приветствуют хорошие услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.
- Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над достижением крепкого и продолжительного мира".
"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договорами коемному принцу Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство, которые еще раз способствовали проведению этих важных дискуссий в Королевстве Саудовская Аравия", - добавили в Белом доме.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.
Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.
24 марта 2025 г. состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.
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Без неї інтенсивність бойових дій значно знизиться! Люди при пожежах не вмирають масово.
Так само і на морі - там боїв особо і не було останній час!
Але Трампу хоть щось потрібно, навіть, якщо люди вмирають!
Навіщо наші погодилися?! Ще й із умовами від Кацапії, а від нас - нічого!
Віс угоди такого характеру - примарна маячня, що не варта паперу на якій вони укладені.
Умєрову взагалі пояснили - на чиєму він боці? Той ще дипломат. Шиза якась...
Кокошенков@kokoshenkov1
Украина почти в одиночку очистила Черное море от русских военных кораблей. Что они вынуждены прятаться в новоросийске. Потом приходит коммунист трамп и говорит, что договорился о судоходстве на Черном море за снятие санкций,которые наложены ЕС. (SWIFT). Аху...нная сделка!
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz
Соглашение по прекращению огня на Черном море - полная ху...ня. Украина ничего не получает в плане безопастности. Россия как бомбила Одессу и Николаев так и будет бомбить. А вот Россия получает кучу бонусов. Это снятия санкций с сельхозторговли и Россельхозбанка. Трамп агент Путина
Хто знає де знаходиться членограй і с ким він зустрічаєься і про що він домовляється
По суті, Кремль вимагає, щоб США змусили Європу зняти санкції з РФ.
Зокрема, система SWIFT, штаб-квартира якої розташована у Бельгії, не є підконтрольною американцям, і свого часу для відрізання росбанків від SWIFT довелося збирати європейський консенсус.
Хто має переконувати європейців піти на це? Є підстави вважати, що США бачать у цій ролі Україну - а також, що Україна на це погодилася. Зокрема, саме це значення може мати загадкова фраза у заяві України за підсумками переговорів про те, що ми "вітаємо залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження … домовленостей".
Повний текст:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/03/26/7208040/