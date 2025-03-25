РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8712 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Саудовской Аравии Прекращение ударов в Чорном море
11 866 121

США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре, - Белый дом

Переговоры в Эр-Рияде: о чем США договорились с Украиной и РФ

В Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработать механизм" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

Об этом говорится в заявлениях Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с российской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

  • Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
  • Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.
  • Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  • Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.
  • Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и РФ обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море, - Лавров

Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимого шага к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", - говорится в заявлении Белого дома.

По итогам переговоров с Украиной Белый дом опубликовал следующее заявление:

"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с украинской делегацией 23-25 ​​марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

  • Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
  • Соединенные Штаты и Украина согласились, что Соединенные Штаты остаются преданными содействию обмену военнопленными, освобождению задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.
  • Соединенные Штаты и Украина договорились разработать меры по имплементации договоренности Президента Трампа и Президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  • Соединенные Штаты и Украина приветствуют хорошие услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.
  • Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над достижением крепкого и продолжительного мира".

"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договорами коемному принцу Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство, которые еще раз способствовали проведению этих важных дискуссий в Королевстве Саудовская Аравия", - добавили в Белом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии завершен, - СМИ

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 г. состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Автор: 

россия (95365) США (26409) энергетика (2552) Черное море (1472) судоходство (27) Удары по РФ (266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+95
Радіймо всі - США врятували економіку і нфтобази РФ. Що це дало нам? - та ніфіга
показать весь комментарий
25.03.2025 17:19
+48
Тобто по лікарням, школам, дітсадкам, будинкам, цивільній інфраструктурі, тощо - можна?
Грьобане Трампло!
показать весь комментарий
25.03.2025 17:20
+40
Угода в декількох словах : кацапський флот повертається в Крим,вкрадене зерно йде на експорт офіційно.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Досить дивна логіка - не бити по нафтопереробці! Нафта - кров війни!
Без неї інтенсивність бойових дій значно знизиться! Люди при пожежах не вмирають масово.

Так само і на морі - там боїв особо і не було останній час!

Але Трампу хоть щось потрібно, навіть, якщо люди вмирають!

Навіщо наші погодилися?! Ще й із умовами від Кацапії, а від нас - нічого!
показать весь комментарий
26.03.2025 03:58 Ответить
Хіба з рф та США можна про щось домовитись?!
Віс угоди такого характеру - примарна маячня, що не варта паперу на якій вони укладені.
показать весь комментарий
26.03.2025 06:12 Ответить
Ягелеядия с янки бздят Китая, потому и совокупляются.
показать весь комментарий
26.03.2025 07:24 Ответить
Интересно девки пляшут, ну, и гнилые США. Значитцо, хутин пую разбомбить зерновой коридор , было шо два пальца обмочить, и подмечу, без посредников SA и USA, а чтобы кацапам отработать назад, кацапы - проханi. Без США и Саудии, да еще на своих условиях разблокировать кацапбизнес по химудобрениям, чтобы на вырученные деньги и дальше убивать украинцев - ни-ни... США - гнилой конек. Одно , что успокаивает, оси зла США-кацапердия-Ынэчигири дружно противостоят Китай с Европой.
показать весь комментарий
26.03.2025 07:28 Ответить
Ну, не дивлячись на те що рашисти відмовились від "зернового коридору" Україна без якоїсь допомоги сама його створила та ще й розігнала "славетний" ЧіФи по куточках потопивши низку його кораблів не маючи фактично власного військового флоту що стало безсумнівною перемогою захисників України на Чорному морі! До того ж не варто забувати, що навіть погодившись на репарації звідкись Москва повинна отримувати на них гроші, а для цього їй потрібно вести міжнародну торгівлю. А чим усе скінчиться у реальності не відомо ні мені, ні іншим дописувачам на "Цензорі" ні навіть керівництву що нашої країни, що Московії (т.з. "роССії"), вони можуть лише сподіватись на щось, а що з цього вийде невідомо!!!
показать весь комментарий
26.03.2025 09:43 Ответить
Дык, цымес для срасцеюшки в чем? они создали проблему без США и СА , пусть без них и отрабатывают назад, бо еще и наварить хотят на зерновом коридоре. А защищать свои коридоры мы уже научились и без сопливой лаптеунтии. Если Штаты рамсы попутали , за счет наших территорий, то необходимо как можно плотнее работать с Европой, бо Европа изначально - набычена , на ось зла(США - Цццапорылия) и максимально пытаться вернуть наши территории. Чи вы - противоположных взглядов, типо, чекаты с моря погоду. Кста, в Одессе еще на той неделе уже то ли терен розцвiв, то ли вишня.
показать весь комментарий
26.03.2025 17:10 Ответить
Хто наведе хоч одну причину - на хєра ОЦЕ Україні?! Так як і зупинення вогню по енергооб'єктам, які в Україні й так вже майже всі зруйновані, а удари ЗСУ по НПЗ та нафтобазам росії були дуже ефективні.
Умєрову взагалі пояснили - на чиєму він боці? Той ще дипломат. Шиза якась...
показать весь комментарий
26.03.2025 09:25 Ответить
Залишається відкритим питання додерження рашистами якихось мирних угод чи вони знов, як це було з 2014 року, будуть їх порушувати звинувачуючи Україну у тому що вона або "спровокувала", або "сама порушила" їх. Тому я ще не маю оптимізму т.я. усі ми маємо негативний досвід стосовно того як поводить себе Кремль котрому для війни взагалі не був потрібен привід і він сам-собі його вигадував, до того ж відверто брехливий!!!
показать весь комментарий
26.03.2025 09:36 Ответить
https://x.com/kokoshenkov1

Кокошенков@kokoshenkov1



Украина почти в одиночку очистила Черное море от русских военных кораблей. Что они вынуждены прятаться в новоросийске. Потом приходит коммунист трамп и говорит, что договорился о судоходстве на Черном море за снятие санкций,которые наложены ЕС. (SWIFT). Аху...нная сделка!
показать весь комментарий
26.03.2025 09:44 Ответить
https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz



Соглашение по прекращению огня на Черном море - полная ху...ня. Украина ничего не получает в плане безопастности. Россия как бомбила Одессу и Николаев так и будет бомбить. А вот Россия получает кучу бонусов. Это снятия санкций с сельхозторговли и Россельхозбанка. Трамп агент Путина
показать весь комментарий
26.03.2025 09:45 Ответить
Не так зоб я підливаю оливу у вогонь, але..
Хто знає де знаходиться членограй і с ким він зустрічаєься і про що він домовляється
показать весь комментарий
26.03.2025 11:21 Ответить
А чому б не розпочати перемовини з самого важливого, з повернення українських полонених, цивільних та дітей в Україну, обмін всіх на всіх? Рашка цього не хоче? Тоді й розмовляти немає про що. Вони там влаштували судилище над АЗОВЦЯМИ, а всім байдуже. Дуже прикро, що ерефія висуває вимоги, а Україна ні.
показать весь комментарий
26.03.2025 11:25 Ответить
Від України на переговорах з США був громадянин США Умєров...
показать весь комментарий
26.03.2025 12:06 Ответить
Щоб кацап не обдурив? Та скоріше небо впаде на землю...
показать весь комментарий
26.03.2025 13:17 Ответить
У вівторок у Саудівській Аравії завершився черговий раунд переговорів, які США почергово проводили з Україною та Росією. Якщо подивитися в очі реальності, то відносним переможцем цього раунду стала Росія.

По суті, Кремль вимагає, щоб США змусили Європу зняти санкції з РФ.

Зокрема, система SWIFT, штаб-квартира якої розташована у Бельгії, не є підконтрольною американцям, і свого часу для відрізання росбанків від SWIFT довелося збирати європейський консенсус.

Хто має переконувати європейців піти на це? Є підстави вважати, що США бачать у цій ролі Україну - а також, що Україна на це погодилася. Зокрема, саме це значення може мати загадкова фраза у заяві України за підсумками переговорів про те, що ми "вітаємо залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження … домовленостей".

Повний текст:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/03/26/7208040/
показать весь комментарий
26.03.2025 13:24 Ответить
Хух! Нарешті домовились! Це скільки ж грошей на озброєння просто в прірву йшло. Тепер якщо рашка та Трамп пообіцяли що не будуть бити по нашій інфраструктурі то гроші що можна було б витратити на озброєння можна пенсіонерам роздати. Тим більше що незабаром вибори.
показать весь комментарий
26.03.2025 13:36 Ответить
Можна бити по житлових будинках, лікарнях, дитсадках. Зашибісь! От і мирна угода.
показать весь комментарий
26.03.2025 13:38 Ответить
Зелені мерзоти по повній програли перемовини і крок за кроком зливають Україну!!!!
показать весь комментарий
26.03.2025 14:54 Ответить
Ви домовилися про припинення санкцій; от про шо ви домовилися. А стріляти та бомбити кацапня не перестане.
показать весь комментарий
26.03.2025 17:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 