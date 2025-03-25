США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре, - Белый дом

В Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработать механизм" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

Об этом говорится в заявлениях Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с российской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

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Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимого шага к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", - говорится в заявлении Белого дома.

По итогам переговоров с Украиной Белый дом опубликовал следующее заявление:

"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с украинской делегацией 23-25 ​​марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты и Украина согласились, что Соединенные Штаты остаются преданными содействию обмену военнопленными, освобождению задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

Соединенные Штаты и Украина договорились разработать меры по имплементации договоренности Президента Трампа и Президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Украина приветствуют хорошие услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над достижением крепкого и продолжительного мира".

"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договорами коемному принцу Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство, которые еще раз способствовали проведению этих важных дискуссий в Королевстве Саудовская Аравия", - добавили в Белом доме.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 г. состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.