Второй раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии завершен, - СМИ
Делегации Соединенных Штатов и Украины завершили второй раунд переговоров в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в делегации, передает Цензор.НЕТ.
Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи. Информации о темах обсуждения пока нет.
Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.
Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.
24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде. Они продолжались 12 часов.
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З однієї сторони - представники агентів кремля від сша
З іншої - представники агентів кремля від України.
- кримський шляхопровід врятовано,
- чорноморський флот рф врятовано
взамін українцям дозволено підписати угоду про копалини, порти, та АЕС.
p.s. З повагою, ваші брати-американці. Українці, які ж ви неймовірні
Янукович "легитимный"?
Я Вам задал вопрос: "С чего это вдруг Вы решили, что наше правительство нелегитимно?"
Кто Вас наделил полномочиями это определять?
Удачи Вам и хорошего дня.
домовились провести матчі між нхл і кхл біля макєєвського роднічка .
(ходять легенди, що сцянина і гівно потраплять в той роднічок з путінського чумада )
це було чудове його завершення
сторони чудово чули один одного
це було чудове наближення до миру
робота чудово буде продовжуватися 24/7
цієї війни могло не бути - і це ще більш чудово
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Трамп "обіцяв" припинити війну. Але він не обіцяв справедливого миру, а тим більше перемоги Україні. Трамп прагматично став на позицію сильного агресора - московії і робить все, що б схилити Україну до капітуляції (Трампу так легше і зручніше і економічно вигідніше). Саме таким чином від бачить і планує виконання своєї обіцянки завершити війну. Доречи, така позиція Трампа цілком влаштовує ваЗелинового, який теж обіцяв припинити війну (тільки вголос не казав - і шляхом капітуляції також).
коли Байденівська допомога - закінчиться, Україні нахер не всрався такий переговірник як трамп
Запам'ятайте цих істот: Ініціатори законопроекту, який дозволить Нацгвардії відстрілювати людей на мітингах. :
Павлюк Максим Васильович, Галушко Микола Леонідович, Мамка Григорій Миколайович, Бужанський Максим Аркадійович, Колєв Олег Вікторович, Захарченко Володимир Васильович. І ідписав це все (як пишуть, уродженець Ленінграда) голова правоохоронного комітету ВР Іонушас Сергій Коснянтинович.
"Військовослужбовцям Нацгвардії надається право використовувати ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ, сльозогінний газ, електрошокери, безпілотники та інші засоби впливу під час масових заворушень.
ЗаконопроЕкт дозволяє застосовувати засоби обмеження рухливості, такі як наручники, сітки для зв'язування, а також спеціальні фарби для маркування правопорушників."
Слуги Народу.
!!! цей "закон" намагались вже пропіхнути минулого року, жоден з присутніх тоді депутатів не проголосував ПРОТИ, з жодної партії!! Наразі голосування ще попереду, нічого не прийнято, тому важливий резонанс!
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и ещё 3