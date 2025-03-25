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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Второй раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии завершен, - СМИ

США и Украина завершили второй раунд переговоров

Делегации Соединенных Штатов и Украины завершили второй раунд переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в делегации, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи. Информации о темах обсуждения пока нет.

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде. Они продолжались 12 часов.

Читайте также: Итоги вчерашних переговоров в Эр-Рияде не будут публиковаться. Они носили технический характер, - Песков

Автор: 

переговоры (4915) Саудовская Аравия (335) США (26409)


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Топ комментарии
+19
Чорноморський флот РФ спасьон?
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25.03.2025 12:05
+16
Нічого доброго там не на переговорять.
З однієї сторони - представники агентів кремля від сша
З іншої - представники агентів кремля від України.
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25.03.2025 12:08
+14
Кацапи можуть виводити спокійно залишки флотілії в море та пуляти ракетамипо Одесі чи Києву.
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25.03.2025 12:07
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Чорноморський флот РФ спасьон?
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25.03.2025 12:05 Ответить
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25.03.2025 12:06 Ответить
Байден спас розійські аеродроми і літаки а Тампон спасе ЧФ Сосії. Ось так і воюєм зі зв'язаними руками нашими ж прости господи назвати їх союзниками.
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25.03.2025 12:09 Ответить
Вони не союзники і ніколи ними не були. Вони - партнери, а це трохи різні речі
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25.03.2025 12:11 Ответить
якщо своїх ракет немає, то чого нити та шукати крайніх? За 6 років правління зеленського немає балістичних ракет навідь до Вільхи (на 130-200км). Не кажучи вже про Сапсан..
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25.03.2025 12:12 Ответить
та зараз питання дещо не в цьому. якщо сьогодні підпишуть якусь муйню Ер-Ріяді, то тоді нам і нептуни наші не допоможуть, бо стріляти по цапських коритах, які повернуться у Севастополь згідно цієї угоди буде вже неможливо.
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25.03.2025 12:24 Ответить
Севастополь це Україна. Україна має право захищати свої територіальні води.
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25.03.2025 12:31 Ответить
аа. ну це ви скажіть тим Мускам, Волцам, Рубіо, Віткофам, Венсам і Рудому накінець. чи навпаки, Рудому в першу чергу потрібно таке говорити... бо всі вони практично в один голос уже заявляють, що Україна має змиритися із втратою територій.
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25.03.2025 12:36 Ответить
так а чего Украину тогда боря лондонский и байден подначивали воевать, а не подписывать мир. обещали со страху все и вся
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25.03.2025 17:24 Ответить
Крим це Україна, тому приближення чмф до територіальних водах України повинен буди потоплений.
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25.03.2025 12:10 Ответить
Так! І мє бути на 9 травня затоплений на рейді Севастополя (Україна)!!!!
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25.03.2025 18:13 Ответить
Кацапи можуть виводити спокійно залишки флотілії в море та пуляти ракетамипо Одесі чи Києву.
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25.03.2025 12:07 Ответить
Почему тогда украинская делегация согласилась на такое перемирие?
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25.03.2025 16:41 Ответить
Нічого доброго там не на переговорять.
З однієї сторони - представники агентів кремля від сша
З іншої - представники агентів кремля від України.
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25.03.2025 12:08 Ответить
А ці агенти Кремля з обох боків з тобою в одній палаті зараз?
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25.03.2025 12:50 Ответить
Зескот, гортай сторінку далі..
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25.03.2025 12:51 Ответить
Головне, що "кремля" не забув з великої написати. Про куйла ти теж пишеш виключно ПІБ і з великої літери?))
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25.03.2025 12:55 Ответить
Вы сами выбрали этих агентов и тех и других.
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25.03.2025 16:42 Ответить
і шо?? огласітє вєсь спісок, пожалуста !!
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25.03.2025 12:09 Ответить
Не здивуюсь, якщо результат "перемовин":
- кримський шляхопровід врятовано,
- чорноморський флот рф врятовано

взамін українцям дозволено підписати угоду про копалини, порти, та АЕС.

p.s. З повагою, ваші брати-американці. Українці, які ж ви неймовірні
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25.03.2025 12:10 Ответить
ці переговори ні про що,оскільки влада України нелигітимна!!
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25.03.2025 12:15 Ответить
Это Вы так решили?
Янукович "легитимный"?
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25.03.2025 12:36 Ответить
*****??До лікаря сходи
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25.03.2025 12:37 Ответить
Когда у человека нет аргументов, он переходит к оскорблениям и переходит на личности.
Я Вам задал вопрос: "С чего это вдруг Вы решили, что наше правительство нелегитимно?"
Кто Вас наделил полномочиями это определять?
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25.03.2025 12:43 Ответить
я не знаю,як спілкуватись з розумово відсталими ,я не лікар
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25.03.2025 12:44 Ответить
Судя по Вашему нику и поведению, Вы бот или "полезный идиот" - есть такой термин.
Удачи Вам и хорошего дня.
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25.03.2025 15:57 Ответить
на паРаші то саме - )9уйло і його уся камарілья нелегітивні вже давно !!!
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25.03.2025 12:40 Ответить
Бляха муха поясніть як можна вести перемовини між двома союзниками?) Перемовини ж ведуть між двома противниками. Це ж все один суцільний спектакль, як угода про копалини, миротворці й т.д.
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25.03.2025 12:11 Ответить
Если ты всё это понимаешь почему сидишь на мягком диване. Подними задницу действуй.
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25.03.2025 16:46 Ответить
Переговори потрібно починати з підписів переговорних груп чи поважають вони міжнародне право і закони. Якщо ж не поважають то які нахрін з ними переговори вести зі скаженими собаками? Скаженого пса пристрелюють а не домовляються
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25.03.2025 12:13 Ответить
Швидко. Просто американці мабуть сказали що в них з москалями нічого не вийшло за 12 годин - то їдьте додому
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25.03.2025 12:17 Ответить
ще один можливий результат перемовин:

домовились провести матчі між нхл і кхл біля макєєвського роднічка .

(ходять легенди, що сцянина і гівно потраплять в той роднічок з путінського чумада )
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25.03.2025 12:27 Ответить
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" (с)
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25.03.2025 12:27 Ответить
це був чудовий другий раунд переговорів
це було чудове його завершення
сторони чудово чули один одного
це було чудове наближення до миру
робота чудово буде продовжуватися 24/7
цієї війни могло не бути - і це ще більш чудово
.........................
..................
.........
.........
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25.03.2025 12:35 Ответить
гарно написав, вечірній відосік шашличного можна не дивитись)
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25.03.2025 14:58 Ответить
Не треба покладати великих надій на США (Трампа) і не буде великих розчарувань. Попри "переговори" підсилювати ЗСУ - це єдине, що спасе Україну.
Трамп "обіцяв" припинити війну. Але він не обіцяв справедливого миру, а тим більше перемоги Україні. Трамп прагматично став на позицію сильного агресора - московії і робить все, що б схилити Україну до капітуляції (Трампу так легше і зручніше і економічно вигідніше). Саме таким чином від бачить і планує виконання своєї обіцянки завершити війну. Доречи, така позиція Трампа цілком влаштовує ваЗелинового, який теж обіцяв припинити війну (тільки вголос не казав - і шляхом капітуляції також).
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25.03.2025 12:40 Ответить
такий статус сша триватиме, поки вони дають нам зброю.

коли Байденівська допомога - закінчиться, Україні нахер не всрався такий переговірник як трамп
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25.03.2025 12:46 Ответить
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25.03.2025 13:53 Ответить
А тим часом в Украiнi теж "весело".

Запам'ятайте цих істот: Ініціатори законопроекту, який дозволить Нацгвардії відстрілювати людей на мітингах. :

Павлюк Максим Васильович, Галушко Микола Леонідович, Мамка Григорій Миколайович, Бужанський Максим Аркадійович, Колєв Олег Вікторович, Захарченко Володимир Васильович. І ідписав це все (як пишуть, уродженець Ленінграда) голова правоохоронного комітету ВР Іонушас Сергій Коснянтинович.

"Військовослужбовцям Нацгвардії надається право використовувати ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ, сльозогінний газ, електрошокери, безпілотники та інші засоби впливу під час масових заворушень.

ЗаконопроЕкт дозволяє застосовувати засоби обмеження рухливості, такі як наручники, сітки для зв'язування, а також спеціальні фарби для маркування правопорушників."

Слуги Народу.

!!! цей "закон" намагались вже пропіхнути минулого року, жоден з присутніх тоді депутатів не проголосував ПРОТИ, з жодної партії!! Наразі голосування ще попереду, нічого не прийнято, тому важливий резонанс!

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=9600074150016028&set=pcb.9600099483346828&__cft__[0]=******************************-2zU4T96AlUvyajfLYE8FaOu4pOiIOgLUi-Tecdr4XsciA91nmXfkvEUOXbKqb3VyjRhEz4cl-******************-GLSfYE42T1ilht04EPIKTRyfKLe9I1U4iwyGKFA7vxqKcQWkn94pCkpGjcBQuQBMK2TIuRBtoPBJx8UfgYilNJYB2VvqDhf5qw2k2Cr2Qpf7PvoaNzQ&__tn__=*b1H-y-R





https://www.facebook.com/photo/?fbid=9600069830016460&set=pcb.9600099483346828&__cft__[0]=******************************-2zU4T96AlUvyajfLYE8FaOu4pOiIOgLUi-Tecdr4XsciA91nmXfkvEUOXbKqb3VyjRhEz4cl-******************-GLSfYE42T1ilht04EPIKTRyfKLe9I1U4iwyGKFA7vxqKcQWkn94pCkpGjcBQuQBMK2TIuRBtoPBJx8UfgYilNJYB2VvqDhf5qw2k2Cr2Qpf7PvoaNzQ&__tn__=*b2H-y-R





https://www.facebook.com/photo/?fbid=9600069863349790&set=pcb.9600099483346828&__cft__[0]=******************************-2zU4T96AlUvyajfLYE8FaOu4pOiIOgLUi-Tecdr4XsciA91nmXfkvEUOXbKqb3VyjRhEz4cl-******************-GLSfYE42T1ilht04EPIKTRyfKLe9I1U4iwyGKFA7vxqKcQWkn94pCkpGjcBQuQBMK2TIuRBtoPBJx8UfgYilNJYB2VvqDhf5qw2k2Cr2Qpf7PvoaNzQ&__tn__=*b3H-y-R





https://www.facebook.com/photo/?fbid=9600814263275350&set=pcb.9600099483346828&__cft__[0]=******************************-2zU4T96AlUvyajfLYE8FaOu4pOiIOgLUi-Tecdr4XsciA91nmXfkvEUOXbKqb3VyjRhEz4cl-******************-GLSfYE42T1ilht04EPIKTRyfKLe9I1U4iwyGKFA7vxqKcQWkn94pCkpGjcBQuQBMK2TIuRBtoPBJx8UfgYilNJYB2VvqDhf5qw2k2Cr2Qpf7PvoaNzQ&__tn__=*b4H-y-R



и ещё 3

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25.03.2025 14:01 Ответить
шо не рожа, то ненависті неменше ніж до "асвабадітєлєй"
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25.03.2025 15:03 Ответить
Часткове припинення вогню - це не обстрілювати рашистські НПЗ? Чому Європейці не за столом переговорів? Зелені перемовники знову найрозумніші, а потім побіжать до європейців за допомогою?
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25.03.2025 14:25 Ответить
 
 