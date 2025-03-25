Второй раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии завершен, - СМИ

Делегации Соединенных Штатов и Украины завершили второй раунд переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в делегации, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи. Информации о темах обсуждения пока нет.

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде. Они продолжались 12 часов.

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