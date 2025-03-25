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Новости Санкции против России Переговоры в Саудовской Аравии Прекращение ударов в Чорном море
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Россиянам веры нет, но Украина будет конструктивной, - Зеленский о договоренностях с США в Эр-Рияде

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии делегации США, Украины и РФ достигли договоренностей о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, эмбарго может вступить в силу сразу после того, как Белый дом обнародует заявление.

"Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они (американская делегация - ред.) считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров о результатах переговоров в Саудовской Аравии: Договорились о безопасном судоходстве и полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре

Глава государства добавил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем не уточнил, каких вопросов он будет касаться.

Также Зеленский заявил, что попросит Дональда Трампа об оружии и новых санкциях против России, если Москва нарушит режим прекращения огня против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре, - Белый дом

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.

Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабление санкций против РФ произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине, - Уиткофф

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) США (26409) перемирие (1586) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+10
Ну от навіщо Ви так? Кацапи отримали можливість продавати крадене зерно і свою нафту, Зєлєнскій схоже отримав особисті гарантії, інакше б не погодився. А Україна? А кого з них Україна цікавить?
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25.03.2025 18:35
+6
Прийшли, посиділи, попізділи та розійшлись. Дуже конструктивна зустріч )))))
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25.03.2025 18:25
+6
Також Зеленський заявив, що попросить Дональда Трампа про зброю і нові санкції проти Росії, якщо Москва порушить режим припинення вогню проти України.

Воно правда дебіл вірить що Тампон введе проти Сосії санкції і дасть Україні зброю даже якщо ***** насере Тампону на голову? До того ж ці домовленості написані так що Сосію неможливо буде в чомусь звинуватити. Сосія буде обстрілювати Україну з Азовського моря а в Чорному тільки загружатись БК і вести розвідку. До того ж заборона бити тільки по енергетиці а 99% удари Сосія наносить по мирним будинкам і інфраструктурі бо енергетики в Україні вже не має. І ви будете в кожного дрона і ракети запитувати куда вони летять по енергооб'єкту чи по мирному будинку і не будете їх збивати? Так в чому вигода України в цьому договорняку?
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25.03.2025 18:40
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Правила форума Совет форумчан
Прийшли, посиділи, попізділи та розійшлись. Дуже конструктивна зустріч )))))
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25.03.2025 18:25 Ответить
Ну от навіщо Ви так? Кацапи отримали можливість продавати крадене зерно і свою нафту, Зєлєнскій схоже отримав особисті гарантії, інакше б не погодився. А Україна? А кого з них Україна цікавить?
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25.03.2025 18:35 Ответить
Там "Вєри" нема... Та й рассеянцев нема теж... Ублюдки від бурьятів....
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25.03.2025 18:25 Ответить
На відстані відчуває чим тхне....
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25.03.2025 18:26 Ответить
ти віриш ?
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25.03.2025 18:27 Ответить
Все эти переговоры не более, чем мышиная возня затеянная трампом в сговоре с путлером, их задача выставить себя перед человечеством миротворцами, а Украину агрессором.

Верить им нельзя ни в коем случае, нужно играть свою игру, так, чтобы в конечном итоге они остались в дураках.
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25.03.2025 18:26 Ответить
Не напрягайтесь, это не для среднего ума.
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25.03.2025 18:52 Ответить
Как не косил под украинца, а рашисткое быдло из тебя всё таки вылезло!

Тебя по вони слышно даже через монитор!

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25.03.2025 19:01 Ответить
ну Вітьков то вірить
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25.03.2025 18:26 Ответить
Да ПНХ. Ти домовився з нашими ворогами значить Україна вже програла. Відкривай границі падло і грай сам в свою війну. Я не збираюся собою і своєю сім'єю в черговий раз розгрібати наслідки твого лизання з ворогами
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25.03.2025 18:28 Ответить
Навіщо взагалі були ці переговори, ЯКЩО жоден військовополонений не обмінюється в пакеті домовленостей!!!!
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25.03.2025 18:29 Ответить
Про «конструктив» та «радість», несли галіматню, і ригоАНАЛИ з помічниками в Урядовому кварталі, коли лампічили з московітами Харківські угоди !! Там же теж прикривалися регламентами КМУ ВРУ!!
Литвин з виконавцями, живий і на волі! А національним інтересам України, нагадили вони добряче! Кров'ю умилися, Українці!
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25.03.2025 18:29 Ответить
По новой зерновой сделке есть существенный нюанс. Сказано, что все эти прекрасные инициативы вступят в силу только после снятия санкционных ограничений
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25.03.2025 18:29 Ответить
Конструктивно и потужно!
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25.03.2025 18:29 Ответить
⚡️США запропонували Україні нову угоду про надра, питання АЕС там немає, - Зеленський
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25.03.2025 18:30 Ответить
в оригинале про Украину вообще речи нет. в докУменте исключительно The United States and Russia что-то там решили. и нахрена Умеров и ко туда ездили - непонятно. и сколько бабла на ту поездку угрохали? может лучше б мины купили или дроны или бункер\дот (под Львовом) начали строить что ли, или подходы заминировали, или какое конструкторское бюро зафинансировали или какой станок купили.
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25.03.2025 18:31 Ответить
Він подивився в очі путена через анус ! Там віри немає !
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25.03.2025 18:33 Ответить
Нагадаю про Ізраїль.
Теж "договорілісь", теж припинили вогонь, навіть війська почали виводити.
В результаті - що?
Ізраїль знову бомбить ХАМАС.
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25.03.2025 18:34 Ответить
Так ти що тепер виправдовуєш капітулянські домовленості яких бажала росія ,одним словом вся ця влада переживає за свої дупи і аж ніяк не національні інтереси країни,це ганьба.
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25.03.2025 18:34 Ответить
⚡️Перед тим, як угода між США і росією про забезпечення безпеки судоплавства у Чорному морі вступить в силу, мають виконатися такі умови:

- Зняття санкційних обмежень з Россєльхозбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) і добривами, їхнього підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;

- Зняття обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування;

- Зняття санкційних обмежень з компаній-виробників і експортерів продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив;

- Зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) і добривами;

- Зняття обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив.
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25.03.2025 18:34 Ответить
Я Худею
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25.03.2025 18:36 Ответить
а виготовлення ракет можна віднести до рибно продукції? Зовнішне нагадують тунца.
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25.03.2025 18:38 Ответить
авжеж
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25.03.2025 18:42 Ответить
ясно. значить, росіяне будуть стріляти, а ВСУ будуть терпіти. як мішені. Дежавю. Може щось на кшталт Золотого домовитися?
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25.03.2025 18:36 Ответить
Також Зеленський заявив, що попросить Дональда Трампа про зброю і нові санкції проти Росії, якщо Москва порушить режим припинення вогню проти України.

Воно правда дебіл вірить що Тампон введе проти Сосії санкції і дасть Україні зброю даже якщо ***** насере Тампону на голову? До того ж ці домовленості написані так що Сосію неможливо буде в чомусь звинуватити. Сосія буде обстрілювати Україну з Азовського моря а в Чорному тільки загружатись БК і вести розвідку. До того ж заборона бити тільки по енергетиці а 99% удари Сосія наносить по мирним будинкам і інфраструктурі бо енергетики в Україні вже не має. І ви будете в кожного дрона і ракети запитувати куда вони летять по енергооб'єкту чи по мирному будинку і не будете їх збивати? Так в чому вигода України в цьому договорняку?
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25.03.2025 18:40 Ответить
Рашисти вже ржуть над американськими кастрюлями. Вони не очікували такого успіху перекрити Україну доступ до Чорного моря нашим дронам і ракетам. А перемир'я використають для виготовлення і накопичення ракет. Потім уйібуть всіма ракетами разом по тому що ще осталось від України і знову потребують перемовин. А Тампону ***** ще один портрет намалює і помолиться за нього щоб санкції не вводив а навпаки Україну нагнов ще нижче
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25.03.2025 18:48 Ответить
Повернм полонени дурень! Поверни дітей дурень!
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25.03.2025 18:45 Ответить
суть домовленостей: хуьло обміняв можливість торгівлі добривами і краденим зерном на позначку бомбардувань порту Одеси
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25.03.2025 18:46 Ответить
"Велике потужне ніх^я." (c)
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25.03.2025 18:46 Ответить
Так, тут росіянам віри немає. Але ми будемо конструктивними", ЩОБ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ПОВІРИТИ РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКИМ ВОРОГАМ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ- наголосив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3543192
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25.03.2025 18:47 Ответить
«Заява США за підсумками перемовин із Росією замість пункту про повернення українців з території Росії містить інший пункт - сприяння відновленню доступу до світового ринку для експорту російської сільгосппродукції та добрив.»😨😨😨
Українці дешевше ніж російські добрива?
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25.03.2025 18:51 Ответить
Агент Госдепа
@AgentGosdepa5
·
21 год
Перемир'я на морі, означає лише одне: Російські ракетоносці повернуться в Крим, носії Калібрів знову будуть в упор розстрілювати наші міста і порти, а ми що? Мовчки будем дивитись на руїни? ТАНУНАХ. І той хто погодиться - зрадник.
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25.03.2025 18:57 Ответить
Там де Україна мала реальні успіхи, так це Чорне море, але гниди Зеленського все злили на переговорах і плюс Параша добилася зняття санкцій. А що получили ми???? Ми получули довольну морду ЗЕ
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25.03.2025 19:25 Ответить
Перекладаю зі сценічної мови - Все, що вимагає Пуйло, виконаємо!
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25.03.2025 19:36 Ответить
Путлер,Трамп,Умеров,Зеленський-кому з них є віра?!
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25.03.2025 19:38 Ответить
 
 