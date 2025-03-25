Россиянам веры нет, но Украина будет конструктивной, - Зеленский о договоренностях с США в Эр-Рияде
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии делегации США, Украины и РФ достигли договоренностей о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре.
Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, эмбарго может вступить в силу сразу после того, как Белый дом обнародует заявление.
"Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они (американская делегация - ред.) считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем не уточнил, каких вопросов он будет касаться.
Также Зеленский заявил, что попросит Дональда Трампа об оружии и новых санкциях против России, если Москва нарушит режим прекращения огня против Украины.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.
Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.
24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.
Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.
Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
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Верить им нельзя ни в коем случае, нужно играть свою игру, так, чтобы в конечном итоге они остались в дураках.
Тебя по вони слышно даже через монитор!
Литвин з виконавцями, живий і на волі! А національним інтересам України, нагадили вони добряче! Кров'ю умилися, Українці!
Теж "договорілісь", теж припинили вогонь, навіть війська почали виводити.
В результаті - що?
Ізраїль знову бомбить ХАМАС.
- Зняття санкційних обмежень з Россєльхозбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) і добривами, їхнього підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;
- Зняття обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування;
- Зняття санкційних обмежень з компаній-виробників і експортерів продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив;
- Зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (зокрема рибопродукцією) і добривами;
- Зняття обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (зокрема рибопродукції) і добрив.
Воно правда дебіл вірить що Тампон введе проти Сосії санкції і дасть Україні зброю даже якщо ***** насере Тампону на голову? До того ж ці домовленості написані так що Сосію неможливо буде в чомусь звинуватити. Сосія буде обстрілювати Україну з Азовського моря а в Чорному тільки загружатись БК і вести розвідку. До того ж заборона бити тільки по енергетиці а 99% удари Сосія наносить по мирним будинкам і інфраструктурі бо енергетики в Україні вже не має. І ви будете в кожного дрона і ракети запитувати куда вони летять по енергооб'єкту чи по мирному будинку і не будете їх збивати? Так в чому вигода України в цьому договорняку?
Українці дешевше ніж російські добрива?
@AgentGosdepa5
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21 год
Перемир'я на морі, означає лише одне: Російські ракетоносці повернуться в Крим, носії Калібрів знову будуть в упор розстрілювати наші міста і порти, а ми що? Мовчки будем дивитись на руїни? ТАНУНАХ. І той хто погодиться - зрадник.