Россиянам веры нет, но Украина будет конструктивной, - Зеленский о договоренностях с США в Эр-Рияде

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии делегации США, Украины и РФ достигли договоренностей о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, эмбарго может вступить в силу сразу после того, как Белый дом обнародует заявление.

"Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они (американская делегация - ред.) считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства добавил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время, впрочем не уточнил, каких вопросов он будет касаться.

Также Зеленский заявил, что попросит Дональда Трампа об оружии и новых санкциях против России, если Москва нарушит режим прекращения огня против Украины.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.

Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

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