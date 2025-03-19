Ослабление санкций против РФ состоится после соглашения о прекращении огня в Украине, - Уиткофф

Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине, - посланник Трампа.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.

"Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине", - сказал посланник Трампа.

Он добавил, что Россия -- "критически важные отношения" для США.

Также Уиткофф отметил, что верит, что российский диктатор Путин "действует добросовестно" в вопросе мира в Украине.

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Ранее Уиткофф заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин дал понять, что принимает философию президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.