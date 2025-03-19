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Новости Санкции против России Прекращение огня между Украиной и РФ
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Ослабление санкций против РФ состоится после соглашения о прекращении огня в Украине, - Уиткофф

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф

Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине, - посланник Трампа.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.

"Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине", - сказал посланник Трампа.

Он добавил, что Россия -- "критически важные отношения" для США.

Также Уиткофф отметил, что верит, что российский диктатор Путин "действует добросовестно" в вопросе мира в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы можем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель, - Уиткофф

Ранее Уиткофф заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин дал понять, что принимает философию президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.

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россия (95441) санкции (11276) Стив Уиткофф (65) прекращения огня (119)


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Топ комментарии
+34
довбой оби бл... припинення вогню потрібно стимулювати не послабленням санкцій, а посиленням санкцій, якщо кацапи будуть відмовлятися припиняти вогонь. послаблювати санкції потрібно лише тоді, коли кацапи заберуться з окупованих українських земель. ви ще на коліна перед кацапами станьте, посміховиська..
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19.03.2025 15:08
+18
Ти ба! Не тільки трумпівськогоо, а й ************ прутня готовий смоктати.
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19.03.2025 15:07
+18
"***** діє добросовісно" - стьопа вітьков, ти адвокат та представник *****?
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19.03.2025 15:08
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Ти ба! Не тільки трумпівськогоо, а й ************ прутня готовий смоктати.
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19.03.2025 15:07 Ответить
Тобто нiколи
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19.03.2025 15:07 Ответить
"***** діє добросовісно" - стьопа вітьков, ти адвокат та представник *****?
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19.03.2025 15:08 Ответить
«Філософія « ( должок ФСБ) агента старікашкі Краснова - легалізувати террориста № 1 -***** Підофілича , зробити з нього і ойго руссоФАШИСТІВ ,ангелів миротворців , на яких напали українці , які винні втому , що посміли стати на захист Держави ! ПНХ , хітродупі !
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19.03.2025 16:26 Ответить
довбой оби бл... припинення вогню потрібно стимулювати не послабленням санкцій, а посиленням санкцій, якщо кацапи будуть відмовлятися припиняти вогонь. послаблювати санкції потрібно лише тоді, коли кацапи заберуться з окупованих українських земель. ви ще на коліна перед кацапами станьте, посміховиська..
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19.03.2025 15:08 Ответить
100%.
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19.03.2025 15:10 Ответить
Боюся вам швидко набридне поновлювати їх тричі на день
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19.03.2025 15:10 Ответить
т.е. можно грабить убивать, а потом просто договориться перестать стрелять уйти от наказания ?
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19.03.2025 15:11 Ответить
На жаль - так!
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19.03.2025 15:13 Ответить
Це зветься- бойовмєий імунітет.
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19.03.2025 15:14 Ответить
В нинішньому світі це право сильного, ми ж слабкі бо дурні і надіялись ще з давніх віків на "когось". Наприклад ще за часів хмельниччини на кацапського царя, потім на Захід, що нас роззброїв до нитки. Невже маючи такого "сусіда" хтось думав жити спокійно?
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19.03.2025 15:19 Ответить
Тупі , як амеби і покірні , як вівці , барани! Під , час війни обрали 4*ухилянта , кумира ***** 🤢🤡:» вл. вл. , ну забертє меня , хоть за долгі»,» РФ просто двігает граніци вперед» …… безліч доказів ойго співпраці з РАШИСТАМИ ! Коли воно , пів року , приховувало неминучій напад , а само виводило баблище і своїх маму папу ленку скумбрію , брешучі , що РУСКІЕ тожє люді , они не нападут , тупе населення отримавши від ІУДИ БОМБИ І ТАНКИ возвеличило ПОСІБНИКА ТЕРРОРИСТІВ «боневтік» 90% довіри ? Упір і ще тупіші ! Воно не втік , щоб допомагати з середини знищувати Державу , патріотів , кришувати всіх КРОТІВі ГНИД: Баканова, елдака, ПОРТНОВА, ……… ОПЗЖопу , рашистських попів вбивць
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19.03.2025 16:37 Ответить
Які ж вони нікчемні . Навіть буратіно так не "палиться" зі своїми татаровими-деркачами, як оці куплені довбо...би.
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19.03.2025 15:11 Ответить
Значить вже починають знімати санкції по-тихому, під ковдрою. Сцуки.
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19.03.2025 15:16 Ответить
"по тихому під ковдрою" можна хіба що труси зняти.
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19.03.2025 16:33 Ответить
Боже,який позор
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19.03.2025 15:16 Ответить
Пздц. З рашки санкції знімають за ''перемир'я"
А з нас ресурси на лярди вимагають, щоб тільки поговорити про 'перемир'я"
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19.03.2025 15:18 Ответить
Ну так агент же кремлівський, а не український.
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19.03.2025 15:22 Ответить
ви помітили?
коли повний пройоб по всім питання, то вилазить якесь чувирло, з якоюсь відвертою маячнею.
таке постійно у зе!шмарклі.
а зараз, трамп з мага, всіх перевершив.
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19.03.2025 15:19 Ответить
ще один гольфіст-фантазьор.
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19.03.2025 15:19 Ответить
Оце і є першочергове завдання для фсбешного агента трампакса, угода то прикриття цієї операції, бо в рашки з економікою назріває повна катастрофа. А потім вона може вести війну по схемі "настамнєт", як було на донбасі, або просто організовуючи теракти. А у нас повно малоросів продажних, які допоможуть.
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19.03.2025 15:21 Ответить
Путин добросовестно действует. Очень добросовестный человек.
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19.03.2025 15:21 Ответить
Заздрю прибалтам. Після розвалу совка їхня розумна влада швиденько в НАТО та Євросоюз сховалася. А наші кравчукучми почали лизати кремлівські сраки.
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19.03.2025 15:27 Ответить
Щоб не заздрити зараз, треба було правильно голосувати тоді.
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19.03.2025 15:29 Ответить

Ось де ми не туди повернули...
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19.03.2025 16:19 Ответить
Ми багато разів не туди повертали.
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19.03.2025 16:34 Ответить
Я тоді не могла голосувати
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19.03.2025 16:26 Ответить
За Кравчука як і за Зе проголосувало приблизно 70 відсотків мудрого наріда. І ще раз за Зе проголосують, бо по телемарафону скажуть що тільки він достойний кандидат.
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19.03.2025 16:11 Ответить
Я тому и говорю що треба лишити звання президентов усіх 6х що к нас були.
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19.03.2025 16:12 Ответить
промасковська трумпська влада -криваві бариги..
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19.03.2025 15:30 Ответить
Санкції можуть бути послаблені лише по мірі виплати репарацій після повного виводу окупаційних військ з території України. Все інше це "послуга *****", огидний страх і холуйство перед фашистами **********.
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19.03.2025 15:30 Ответить
>> що російський диктатор уптін "діє добросовісно" у питанні миру...

Щоб тебе, вітькофф, пропасниця забила. Разом з твоїм трумпом, пітуном, венсом, лавроффим і усіма покидьками.
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19.03.2025 15:31 Ответить
нахєра нам вороги з такими сраними партнерами??
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19.03.2025 15:32 Ответить
Ворогів не обирають, вороги просто приходять і вбивають.
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19.03.2025 16:36 Ответить
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19.03.2025 15:32 Ответить
Кампанія обілення Ху.йла триває повним ходом.
Коли вже почнуть киздіти, що бомбардування лікарень дитячих садочків було стратегічно виправдано, тому що там переховувались бандеро-терористо-москалофоби? А в Бучі та Ірпіні не було скоєно жодного злочину зі сторони орчих смірфиків.
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19.03.2025 15:33 Ответить
Також Віткофф https://x.com/clashreport/status/1902338082440900880 відзначив, що вірить, що російський диктатор Путін "діє добросовісно"
Тобто бомбардування лікарень, шкіл, енергетики, розстріл полонених це все добросовісні дії заради миру зі слів Віткофа а значить і Трампа
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19.03.2025 15:39 Ответить
Ну що ви так радикально - розстріл?! А якже покатувати для початку?
Вивіз, а по суті викрадання, українських дітей та жителів.
Використання хімічної зброї, що заборонена конвенцією ООН.
Який лідор такі у нього і прихвостні, добросовісно покидьки та гниди до самого кінця.
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19.03.2025 16:42 Ответить
Тобто вже даже санкції для Сосії готові зняти аби тільки на припинення вогню вони погодилися. А для України яка буде користь від цього? Чи всі пряники будуть рашистам а нам батіг як віслюку? Це і є справедлива угода?
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19.03.2025 15:35 Ответить
ну для США угода більш ніж справедлива: україна їм дає 300 лярдів чи скільки там репарацій, росія повертається до бізнесу. Європу придушать митами, як конкурента. Лишилося питання з Китаєм.
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19.03.2025 17:42 Ответить
Що для України краще: вічна війна на її території, але з санкціями на російську економіку, чи перемир'я і відсутність таких санкцій?
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19.03.2025 15:37 Ответить
Ціль ***** - знищення України. Чи ви думаєте воно зупинеться?
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19.03.2025 15:39 Ответить
Це той Уліткофф котрого ***** маринував 8 годин?
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19.03.2025 15:38 Ответить
Ага. В туза. Поки мир не побачить
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19.03.2025 15:43 Ответить
Умершие Американские президенты точно содрогаются от деяний команды трапма и его партии. Как такое возможно? Два человека " друзья,, ( ещё неизвестно кто они для него)путина переворачивают Америку верх ногами.. Ужас какой то . Демократы испугались или что? Самое главное чтобы наступил мир для Украинцев. А россия получит свою заслуженную кару и за все ответит. трапм не вечен. И это радует. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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19.03.2025 15:43 Ответить
Тобто окуповані рашистами теріторії України США , під трампом президентом, вже пробачили ?
Міжнародне право це просто балачки виходить..... чи що він верзе???
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19.03.2025 15:46 Ответить
Вітьков, з тою економічною політикою, яку просуває Трумп, санкції від США не будуть грати жодної ролі - ні позитивної, ні негативної. А торгувати зі Штатами буде собі дорожче. Тому продовжуйте, продовжуйте, не зупиняйтесь. Пройдк час - і дві імперії - кацапія і США будуть названі найбільшими невдахами століття. Шиати стануть Родезією ХХІ століття з тою ріщницею, що владу захопили не чорні, а дурні, які і зн щили всі здоьутки попередньої влади. У мене лише одне бажання - дожити до того часу.
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19.03.2025 15:48 Ответить
https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz



https://x.com/turkmendagz/status/1902349256091902280
Напомню что санкции против России вводили за ВТОРЖЕНИЕ россии в Украину. А теперь мудила Уиткофф говорит что санкции начнут снимать после прекращения огня. А что ВТОРЖЕНИЕ россии прекратилось? Трамп - агент россии и работает на россию.
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19.03.2025 15:50 Ответить
6 рочків зелене нікчемне опудало вело країну до глухого кута, де зараз і опинилася Україна. 6 років просрано, дискредитовано, зіпсовано та спаплюжено все, що було напрацьовано та зроблено до весни 2019. Як ми бачимо, зелена влада вміє лише мародерити країну, робити шоу та імітувати процеси, не приймаючи на себе жодної відповідальності та ні за що не відповідаючи, спостерігаючи збоку за тим як викручується український народ. Питання - нах@й така імітація замість влади потрібна ?... Зелена шобла завела країну в глухий кут і чим швидше ми позбудемося цих "кремлівських сусаніних" при владі тим швидше вийдемо з цього кута.
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19.03.2025 15:51 Ответить
Бери биту, йди на вулицю й бий до нестями кожного хто у відповідь на питання чи віддав він свій голос на виборах у 2019-му році Зеленському та "слугам" відповість ствердно!
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19.03.2025 16:39 Ответить
Та зараз коли питаєш, то майже всі кажуть, що за зелупу не голосували... І наліпок "я за зе" вже років 5 не видно. Багато хто з голосувавших тоді за зелупу дійсно зараз жаліють, що повелися на цю дурілку картонную, а щодо тих, хто й досі вважають його найвеличнішим то цих ідіотів навіть війна нічому не навчила, тож бита не допоможе, якщо мізків та світогляду нема, то взятися їм вже нема де.
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19.03.2025 17:10 Ответить
Джордж Оурел, він же наче фантастику писав?
Забудьте, тепер він документаліст....
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19.03.2025 16:00 Ответить
Так навіщо те припинення вогню ?
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19.03.2025 16:07 Ответить
Просто гидко і бридко від дій і висловлювань теперішньої американської влади.
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19.03.2025 16:20 Ответить
Тобто: повоював, загарбав собі земельки сусідньої держави, повбивав тисячі своїх і несвоїх громадян, розтрощив чужого майна на мільйарди доларів -- і можеш далі жити спокійненько, посміхаючись. Чудово!
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19.03.2025 16:25 Ответить
Добрий новий світо-порядок, блд.
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19.03.2025 16:26 Ответить
Як там казав Черчіль: «Американці завжди приймають єдине правильне рішення. Після того як перепробують все інше»
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19.03.2025 16:31 Ответить
Які можуть бути послаблення санкцій ДО підписання угоди про припинення війни. Припинення ж вогню це лише пауза саме для підготовки угоди, тож роздаючи аванси наперед США може лише посилити позицію рашистів і вони отримають те, що саме дозволить ім відмовитись від самої угоди бо зняття хоча б частки санкцій призведе лише до збільшення фінансування Москви на пришвидшення відновлення рашистських військ!!! Трамп - ПОЦ й кремлівська профурсетка!!!!!!
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19.03.2025 16:36 Ответить
Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал Путина "великим лидером".
"Два великих лидера объединились ради человечества. И, честно говоря, это была честь для меня - сидеть и слушать этот разговор" - сказал Уиткофф о Путине и Трампе в интервью Fox News.

Это уже не просто жаханье в десны. Это уже любоффь. Прям с заглотом.
Какая там нахрен Украина - весь мир можно делить.
Встретились два одиночества, *****.
Упыри нашли друг друга.
https://t.me/babchenko77/11842
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19.03.2025 16:47 Ответить
Фиона Хилл (специальный помощник Трампа по делам Европы и России в 2017-19):
«Когда я была на первых телефонных звонках с Путиным, я внимательно слушала русских. Переводчик постоянно сглаживал углы и не передавал всю суть того, что говорил путин. Часто он открыто подтрунивал над Трампом. Он шутил над ним в построении фраз, в контексте, в намеках, но переводчик это все сглаживал. А после звонка Трамп даже не стал читать распечатки и наши комментарии. Он полностью упустил это. Сейчас Виткофф сидит по три часа с Путиным. Думаете они записывают все слова путина на русском и потом их анализируют? Они теряют суть, что он на самом деле говорит. Классическая история это саммит G-20 в Осаке. Трамп и Путин разговаривают, и Путин ему рассказывает про свои новые гиперзвуковые ракеты. Трамп слушает и отвечает «о, я бы хотел их получить», Путин саркастически комментирует «да, да, конечно, ты их получишь». Но переводчик это переводит дословно. Они говорят дальше, и они начинают говорить про Израиль. Трамп начинает бравировать что «никто не сделал для Израиля больше чем я», начинает перечислять то и се. Путин его слушает и абсолютно саркастическим тоном, так, что любой кто знает русский понимает, что это стеб, отвечает: «Ты молодец, Дональд. Может Израилю надо назвать страну в твою честь?». Но переводчик это опускает и переводит дословно, и Трамп не понимает что над ним просто посмеялись: «Не, это наверное будет перебор». Он принял это за чистую монету»."

Проблема в том, что Трамп считает себя хорошим переговорщиком. Он искренне верит в то, что он лучше всех в мире умеет заключать сделки.
Но король оказался абсолютно голым.
Просто ноль.

Теория конспирологии, впрочем, это довольно неплохо объясняет. Но чтобы ТАК крутить лидером сверхдержавы - ну, не знаю… Это должен быть действительно какой-то такой дичайший компромат, что... Не знаю - под запись на видео убил и изнасиловал ребенка, оставив собственную подпись и отпечатки пальцев.

У меня абсолютно стойкое ощущение, что на всех этих переговорах по Украине - про Украину говорят уже так, по остаточному принципу. Главное у них теперь - вообще уже не Украина. Иран, Ближний Восток, хоккей - что только ни.
Умные люди говорят, что главные точки обсуждения сейчас - это раздел Арктики и раздел мирового рынка сбыта газа и вообще углеводородов. Трамп хочет создать с Путиным альянс по торговле газом и таким образом захватить пятьдесят процентов мирового рынка и не дать Путину создать такой альянс с Китаем.
Вот это уже, на мой взгляд, уже ближе к реальности.
Какая тут, к чертям, уже Украина.
Не для этого они в Швейцарии уже несколько недель встречаются.

А Украина уже полностью выкинута из переговорного процесса. Субъектност в переговорах утрачена. Будут просто ставить перед фактом.
Ничего про Украину без Украины… Эх, были времена.
Проклятый барыга.

Следующая встреча делегаций двадцать третьего. Если Путин к тому времени восстановит контроль над Курской областью - думаю, он согласится и на следующий шаг в перемирии. В принципе, в конце концов, я думаю, они все равно договорятся. Так или иначе. Сейчас просто период торгов и затягивания времени.
Обсуждается, конечно, уже никакая не Запорожская область - а Африка.
Украина, похоже, уже не является первоочередной задачей.
Первоочередная задача теперь - раздел мира.
Мюнхен, по-моему, состоялся.
Ваш Дед.
https://t.me/babchenko77/11845
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19.03.2025 16:50 Ответить
Що США, що ЄС виявилися боягузливими бобиками, намагаються догодити пуйлу, адже він сміється з них.
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19.03.2025 17:05 Ответить
Такер Карлсон выступил с заявлением, что «Европе было бы лучше, если бы Гитлер выиграл Вторую Мировую войну»🤦‍♂️

Нисколько не сомневаюсь, что если бы гитлер в наши дни - и Карлсон, и Вэнс, и Маск были бы на его стороне.
Хотя почему «если» - в принципе, сейчас всё так и есть.
https://t.me/MirovichMedia/11486
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19.03.2025 17:32 Ответить
https://t.me/ukrnastup/119057 *******, *****. Конашенкова з МО РФ звільнили, від них тепер виступає Віткофф.

https://t.me/monovaolena/14100
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19.03.2025 17:36 Ответить
Кончені !
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19.03.2025 17:44 Ответить
іще одне бидло, що не хоче здихати на зємлє абітованной
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19.03.2025 18:34 Ответить
убили сотни тысяч людей, и какие то санкции снимают. ****...ся и трамп и его посипаки.
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19.03.2025 19:41 Ответить
какой откат?
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20.03.2025 06:21 Ответить
 
 