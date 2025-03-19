Ослабление санкций против РФ состоится после соглашения о прекращении огня в Украине, - Уиткофф
Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине, - посланник Трампа.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.
"Ослабление антироссийских санкций произойдет после соглашения о прекращении огня в Украине", - сказал посланник Трампа.
Он добавил, что Россия -- "критически важные отношения" для США.
Также Уиткофф отметил, что верит, что российский диктатор Путин "действует добросовестно" в вопросе мира в Украине.
Ранее Уиткофф заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин дал понять, что принимает философию президента США Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.
Топ комментарии
+34 Rino Rino
показать весь комментарий19.03.2025 15:08
+18 Erlich Bachman
показать весь комментарий19.03.2025 15:07
+18 Wild MadDog
показать весь комментарий19.03.2025 15:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А з нас ресурси на лярди вимагають, щоб тільки поговорити про 'перемир'я"
коли повний пройоб по всім питання, то вилазить якесь чувирло, з якоюсь відвертою маячнею.
таке постійно у зе!шмарклі.
а зараз, трамп з мага, всіх перевершив.
Ось де ми не туди повернули...
Щоб тебе, вітькофф, пропасниця забила. Разом з твоїм трумпом, пітуном, венсом, лавроффим і усіма покидьками.
Коли вже почнуть киздіти, що бомбардування лікарень дитячих садочків було стратегічно виправдано, тому що там переховувались бандеро-терористо-москалофоби? А в Бучі та Ірпіні не було скоєно жодного злочину зі сторони орчих смірфиків.
Тобто бомбардування лікарень, шкіл, енергетики, розстріл полонених це все добросовісні дії заради миру зі слів Віткофа а значить і Трампа
Вивіз, а по суті викрадання, українських дітей та жителів.
Використання хімічної зброї, що заборонена конвенцією ООН.
Який лідор такі у нього і прихвостні, добросовісно покидьки та гниди до самого кінця.
Міжнародне право це просто балачки виходить..... чи що він верзе???
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!@turkmendagz
https://x.com/turkmendagz/status/1902349256091902280
Напомню что санкции против России вводили за ВТОРЖЕНИЕ россии в Украину. А теперь мудила Уиткофф говорит что санкции начнут снимать после прекращения огня. А что ВТОРЖЕНИЕ россии прекратилось? Трамп - агент россии и работает на россию.
Забудьте, тепер він документаліст....
"Два великих лидера объединились ради человечества. И, честно говоря, это была честь для меня - сидеть и слушать этот разговор" - сказал Уиткофф о Путине и Трампе в интервью Fox News.
Это уже не просто жаханье в десны. Это уже любоффь. Прям с заглотом.
Какая там нахрен Украина - весь мир можно делить.
Встретились два одиночества, *****.
Упыри нашли друг друга.
https://t.me/babchenko77/11842
«Когда я была на первых телефонных звонках с Путиным, я внимательно слушала русских. Переводчик постоянно сглаживал углы и не передавал всю суть того, что говорил путин. Часто он открыто подтрунивал над Трампом. Он шутил над ним в построении фраз, в контексте, в намеках, но переводчик это все сглаживал. А после звонка Трамп даже не стал читать распечатки и наши комментарии. Он полностью упустил это. Сейчас Виткофф сидит по три часа с Путиным. Думаете они записывают все слова путина на русском и потом их анализируют? Они теряют суть, что он на самом деле говорит. Классическая история это саммит G-20 в Осаке. Трамп и Путин разговаривают, и Путин ему рассказывает про свои новые гиперзвуковые ракеты. Трамп слушает и отвечает «о, я бы хотел их получить», Путин саркастически комментирует «да, да, конечно, ты их получишь». Но переводчик это переводит дословно. Они говорят дальше, и они начинают говорить про Израиль. Трамп начинает бравировать что «никто не сделал для Израиля больше чем я», начинает перечислять то и се. Путин его слушает и абсолютно саркастическим тоном, так, что любой кто знает русский понимает, что это стеб, отвечает: «Ты молодец, Дональд. Может Израилю надо назвать страну в твою честь?». Но переводчик это опускает и переводит дословно, и Трамп не понимает что над ним просто посмеялись: «Не, это наверное будет перебор». Он принял это за чистую монету»."
Проблема в том, что Трамп считает себя хорошим переговорщиком. Он искренне верит в то, что он лучше всех в мире умеет заключать сделки.
Но король оказался абсолютно голым.
Просто ноль.
Теория конспирологии, впрочем, это довольно неплохо объясняет. Но чтобы ТАК крутить лидером сверхдержавы - ну, не знаю… Это должен быть действительно какой-то такой дичайший компромат, что... Не знаю - под запись на видео убил и изнасиловал ребенка, оставив собственную подпись и отпечатки пальцев.
У меня абсолютно стойкое ощущение, что на всех этих переговорах по Украине - про Украину говорят уже так, по остаточному принципу. Главное у них теперь - вообще уже не Украина. Иран, Ближний Восток, хоккей - что только ни.
Умные люди говорят, что главные точки обсуждения сейчас - это раздел Арктики и раздел мирового рынка сбыта газа и вообще углеводородов. Трамп хочет создать с Путиным альянс по торговле газом и таким образом захватить пятьдесят процентов мирового рынка и не дать Путину создать такой альянс с Китаем.
Вот это уже, на мой взгляд, уже ближе к реальности.
Какая тут, к чертям, уже Украина.
Не для этого они в Швейцарии уже несколько недель встречаются.
А Украина уже полностью выкинута из переговорного процесса. Субъектност в переговорах утрачена. Будут просто ставить перед фактом.
Ничего про Украину без Украины… Эх, были времена.
Проклятый барыга.
Следующая встреча делегаций двадцать третьего. Если Путин к тому времени восстановит контроль над Курской областью - думаю, он согласится и на следующий шаг в перемирии. В принципе, в конце концов, я думаю, они все равно договорятся. Так или иначе. Сейчас просто период торгов и затягивания времени.
Обсуждается, конечно, уже никакая не Запорожская область - а Африка.
Украина, похоже, уже не является первоочередной задачей.
Первоочередная задача теперь - раздел мира.
Мюнхен, по-моему, состоялся.
Ваш Дед.
https://t.me/babchenko77/11845
Нисколько не сомневаюсь, что если бы гитлер в наши дни - и Карлсон, и Вэнс, и Маск были бы на его стороне.
Хотя почему «если» - в принципе, сейчас всё так и есть.
https://t.me/MirovichMedia/11486
https://t.me/monovaolena/14100