Мы можем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель, - Уиткофф
Прекращение огня в Украине возможно через пару недель.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель", - сказал он
По словам Уиткоффа, встреча Трампа и Путина является "вероятной".
Топ комментарии
+11 Olena Teslenko
показать весь комментарий19.03.2025 14:58
+8 частный сектор
показать весь комментарий19.03.2025 14:58
+4 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий19.03.2025 15:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо щось скидається на те, шо рудий донні не з тим ****** перемовини веде
чешуть одне - а на факт зовсім інше
ну і ці пару тижнів, може за пару тижнів після нового року? він же не уточнив
Тільки ми вже навчені
І нажаль криававою ціною
Далі можна не читати!
П.С.
Варіанти можливості:
- якщо здохне пуйло
- якщо Україна все віддасть
- якщо кацапів викосить ящур/ковід/холера
- якщо згорить вся москва...
Піджимає трумпа. Що більше минає часу, то більше люду у світі починають розуміти, що трумп і вся його камарілья -- звичайні $%здоболи. Або агенти параші. Або і те, й те одночасно.
І зовнішність в нього така, підходяща, і в реальному житті маніяків хвалить...
)(уйла, так і трампа, а не те що припинення вогню в Україні за пару тижнів.
У листопаді 2024 року тодішній обраний президент Дональд Трамп оголосив, що призначить Уіткоффа спеціальним посланником США на Близькому Сході, і до вступу на посаду він ВІДІГРАВ КЛЮЧОВУ РОЛЬ У ПЕРЕГОВОРАХ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у 2004 році.
...
18 березня 2025. Ізраїль ВІДНОВИВ УДАРИ по об'єктах ХАМАС в Секторі Гази...