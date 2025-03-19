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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
21 146 42

Мы можем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель, - Уиткофф

Когда будет прекращение огня в Украине. Что говорит Виткофф

Прекращение огня в Украине возможно через пару недель.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель", - сказал он

По словам Уиткоффа, встреча Трампа и Путина является "вероятной".

Читайте также: В ходе мирных переговоров обсуждаются оккупированные территории, Курская область, ЗАЭС и доступ к портам, - Уиткофф

Автор: 

перемирие (1588) Стив Уиткофф (65) прекращения огня (119)


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Топ комментарии
+11
Таке враження, що вони марять....
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19.03.2025 14:58
+8
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19.03.2025 14:58
+4
Вибачаюсь , а припинення вогню планується почати до чи після хокейного матчу США-росія ? ))
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19.03.2025 15:05
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Почекаємо...
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19.03.2025 14:56 Ответить
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19.03.2025 15:28 Ответить
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19.03.2025 17:00 Ответить
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19.03.2025 14:58 Ответить
Таке враження, що вони марять....
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19.03.2025 14:58 Ответить
В городі бузина...
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19.03.2025 16:04 Ответить
А если нет? Ля-лякать, не мешки ворочать .
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19.03.2025 14:59 Ответить
Ага, можете - за рахунок чого? Скільки України ви хочете віддати пуйлу? Половину чи всю? УйоПок руЗький, хоч і живе в Штатах.
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19.03.2025 14:59 Ответить
а ми?
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19.03.2025 14:59 Ответить
а кацапські підари за такі плани у курсах?
бо щось скидається на те, шо рудий донні не з тим ****** перемовини веде
чешуть одне - а на факт зовсім інше
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19.03.2025 14:59 Ответить
Примусять Украiну зупинити вогонь? Ну, це рельно.
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19.03.2025 15:01 Ответить
як казало трампло і решта - ми ж не казали в якому році ми закінчимо війну за 24 години..
ну і ці пару тижнів, може за пару тижнів після нового року? він же не уточнив
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19.03.2025 15:02 Ответить
Вибачаюсь , а припинення вогню планується почати до чи після хокейного матчу США-росія ? ))
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19.03.2025 15:05 Ответить
Замість
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19.03.2025 15:06 Ответить
Операція ЯНЕЛОХ-2

Тільки ми вже навчені
І нажаль криававою ціною
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19.03.2025 15:07 Ответить
Є можливим....
Далі можна не читати!
П.С.
Варіанти можливості:
- якщо здохне пуйло
- якщо Україна все віддасть
- якщо кацапів викосить ящур/ковід/холера
- якщо згорить вся москва...
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19.03.2025 15:09 Ответить
"Блажен кто верует, тепло ему на свете..."
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19.03.2025 15:12 Ответить
«Війна - це мир» Д.Оруелл.
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19.03.2025 15:12 Ответить
«Пізді-пізді, пріятно слушать». Марк Фейгін

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19.03.2025 16:33 Ответить
Шкода, що Фейгін з Оруеллом не знайомі. Такщо можеш п и з д і т и так само і далі, а мені теж буде приємно послухати.
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19.03.2025 16:39 Ответить
Це цитата в тему, а не претензія до вас.
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19.03.2025 16:49 Ответить
А Паска все блище й блище...

Піджимає трумпа. Що більше минає часу, то більше люду у світі починають розуміти, що трумп і вся його камарілья -- звичайні $%здоболи. Або агенти параші. Або і те, й те одночасно.
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19.03.2025 15:13 Ответить
Хуцпа!
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19.03.2025 15:13 Ответить
За 24 години
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19.03.2025 15:13 Ответить
Можуть вийти, а можуть не вийти
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19.03.2025 15:13 Ответить
Якби я був режисером фільму жахів, я взяв би уіткофа на роль маніяка-педофіла.
І зовнішність в нього така, підходяща, і в реальному житті маніяків хвалить...
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19.03.2025 15:15 Ответить
⚡️Трамп розмовлятиме із Зеленським о 16:00 по Києву
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19.03.2025 15:15 Ответить
на папері ви, )(уйлотрампони, можете навіть на Марсі вибори влаштувати в підтримку як
)(уйла, так і трампа, а не те що припинення вогню в Україні за пару тижнів.
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19.03.2025 15:17 Ответить
Прилетіли послухать Трампа. ******, і сказали, шо більше на Землю прилітати не будуть...

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19.03.2025 16:39 Ответить
Одне досягнення цього Уіткоффа вже пішло в дупу. Думаю, що наступне піде туди ж.

У листопаді 2024 року тодішній обраний президент Дональд Трамп оголосив, що призначить Уіткоффа спеціальним посланником США на Близькому Сході, і до вступу на посаду він ВІДІГРАВ КЛЮЧОВУ РОЛЬ У ПЕРЕГОВОРАХ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у 2004 році.
...

18 березня 2025. Ізраїль ВІДНОВИВ УДАРИ по об'єктах ХАМАС в Секторі Гази...
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19.03.2025 15:22 Ответить
Rosenberg: Trump-Putin call seen as victory in Russi
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19.03.2025 15:23 Ответить
British journalist for BBC News
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19.03.2025 15:26 Ответить
Та з твоїм недопрезов ні де ніхто не вийде!! Піз....дуни!!!
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19.03.2025 15:31 Ответить
Дуже багатьом не хочеться припинення вогню: одних можуть відсунути від корита і прикрити схеми легкої наживи, другі просто знаходяться дуже далеко від війни, для третіх війна - це вже сенс життя. Як саме досягти "справедливого" миру або повернути території вони не знають, але будуть якнайсильніше противитись будь-якому припиненню вогню чи миру.
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19.03.2025 15:33 Ответить
А то як же! Припиніть хоча б по енергоструктурам.
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19.03.2025 15:37 Ответить
Ось коли Штати провокували просування НАТО на схiд, дефiциту потужностi не було. Тiльки но Украiна застрягла в тому просуваннi, у штатовского мудачья возник дефiцит потужностi. С двух одно: 1). Либо штаты дешевые провокаторы, ставящие своей целью любой ценой стравить Европу с нарабсеей, шобы в дружбе с обессилевшей срассеей, в союзе, противостоять Китаю. 2). Або ж США - с.ыкуни звичайнi. Чуть шо, зразу ж в кущi. ЗЫ... Когда отбирали третью ядерку в мире , у Штатов не было дефицита потужностi засыпать нас обещалками, мол, в случае чего, защитим. Вывод: трампостан с лаптестаном - дешевое шноровье. Слава богу Китай начал нам предлагать свои самые мощные ракеты. Выстоим , не вешать нос.
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19.03.2025 15:54 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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19.03.2025 15:56 Ответить
Ясно. Всі вже поняли що Ху_йло в черговий раз вилив на на голову Тампона вміст свого чемоданчика на тому перемовини і закінчились, Но Тампон замість того щоб відмитися і накласти як обіцяв на Сосію нові санкції, навпаки тепер думає що б ще Ху_йлу подарувати
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19.03.2025 16:11 Ответить
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19.03.2025 16:42 Ответить
Товчуть воду в ступі
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20.03.2025 05:02 Ответить
 
 