Мы можем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель, - Уиткофф

Прекращение огня в Украине возможно через пару недель.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель", - сказал он

По словам Уиткоффа, встреча Трампа и Путина является "вероятной".

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