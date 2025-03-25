Умеров о результатах переговоров в Саудовской Аравии: Договорились обеспечить безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетической инфраструктуре
Украина и США провели двусторонние технические консультации, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по результатам переговоров в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ.
Умеров назвал ключевые результаты встречи:
- Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту.
- Все стороны договорились внедрить договоренности Президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
- Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.
- Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.
- США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.
"Для эффективного внедрения договоренностей, важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", - отметил Умеров.
Топ комментарии
+28 Sergiy Slynko
показать весь комментарий25.03.2025 17:25
+27 Andrew Moon
показать весь комментарий25.03.2025 17:30
+24 Nika Vesela
показать весь комментарий25.03.2025 17:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Турист хренов!
В обмін на велике ніх'уя...
Тому й озвучує Умєров, якого завтра звільнять і ніхто й не згадає, як і ту шкуру з яйцями...
*********куда реальней и правдоподобной...договорились договариваться о пере-договариваемом.....
Яку кацапи похєрили, але щось пішло не так і довелося ховатися в новоросійську?
Босфор у західній.
в одні ворота
Життя не варто нічого?
Ски!
А этой договоренностью прикрыли свой бизнес.
Добре ,що в "мудрого наріду "пам'ять як в рибки гупі - на наступний день вже не пам'ятає ,що він хотів незламно захищати вчора ... А то так можна і до божевільні потрапити
Тепер Буба з Трампом ці дірки прикрили...
Браво Зеленский!
Україна: нічого
Зима: кацапи розтрощать залишки енергосистеми
а по факту, 3 місяця мусолять що завгодно (рідкозем, аес, ****), щоб в результаті ?
- отримати фейкову зупинку вогню по енергетиці
- отримати фейкове затишшя на морі (щоб кацапи менше боялись за свої корита)
ТЕС у нас вже всі винесли. По АЕС і так не можна.
А от нам тепер по кацапським нафтопереробним заводам бити заборонено.
Джерело: https://censor.net/ua/n3543180
Як вам покращення? До вподоби?
Ви ж вважаєте ці домовленності покращенням. То мені цікаво, в чому ви його бачите? У тому, що гіпотетично-теоретично буде припинено обстріли української інфраструктури, чи у тому, що по суті, кацапів рятують, повертаючи на світовий ринок і даючи можливість заробити міліарди доларів для продовження війни?
До речі. На даний момент ситуація з баблом у кацапів дуже напряжна.
Вот и обменяли то, что рашка у нас уже уничтожила, на имеющуюся разветвленную, работающую на полную мощность систем НПЗ и баз хранения.
Не зря путин так подсуетился в этом вопросе так как у нас появились точные дальнобойные ракеты собственного производства
Спешил, а наши любезно подиграли.
Умерова понимаю. Его семья в США и он боялся, чтобы Трамп не депортировал назад его семью.
Спробували б вони не погодитися...
Согласованы только хотелки путина, чтобы вырабатывать у себя топливо и по морю им торговать, не боясь наших Нептунов.
а це означає жертви і руїни
Військовий стан продовжать .А підтримають це довічне правління - всі депутатські Сракції - нахіба їм перевибори .
"Всі сторони домовились впровадити домовленості "
Джерело: https://censor.net/ua/n3543181
"Сполучені Штати й Росія домовилися розробити заходи для реалізації домовленості президентів Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії й України. "
"Сполучені Штати та Україна домовилися розробити заходи для імплементації домовленості Президента Трампа та Президента Зеленського про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України."
Джерело: https://censor.net/ua/n3543180
То впровадити, чи невідомо скільки розроблятися заходи до втілення, поки кацапи будуть спокійно плавати по Чороному морю?
Ми створили безпечну зону для себе , але фактично Зеля її здав.