Умеров о результатах переговоров в Саудовской Аравии: Договорились обеспечить безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетической инфраструктуре

Украина и США провели двусторонние технические консультации, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по результатам переговоров в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров назвал ключевые результаты встречи:

Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту. Все стороны договорились внедрить договоренности Президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира. США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

"Для эффективного внедрения договоренностей, важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", - отметил Умеров.