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Новости Переговоры с США Переговоры о прекращении огня
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Умеров о результатах переговоров в Саудовской Аравии: Договорились обеспечить безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетической инфраструктуре

переговори

Украина и США провели двусторонние технические консультации, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по результатам переговоров в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров назвал ключевые результаты встречи:

  1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту.
  2. Все стороны договорились внедрить договоренности Президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
  3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.
  4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.
  5. США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

"Для эффективного внедрения договоренностей, важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", - отметил Умеров.

Автор: 

США (26409) Черное море (1472) переговоры с Россией (945) Умеров Рустем (506)


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Топ комментарии
+28
Умєров - твоє місце за гратами за зраду України!
Турист хренов!
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25.03.2025 17:25
+27
По факту у кацапів було два вузьких місця де їм некисло прилітало - на морі і по нафтобазах.
Тепер Буба з Трампом ці дірки прикрили...
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25.03.2025 17:30
+24
По домівках з людьми залишили дозвіл лупити всім чим можна?😡😡😡😡😡
Життя не варто нічого?
Ски!
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25.03.2025 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Умєров - твоє місце за гратами за зраду України!
Турист хренов!
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25.03.2025 17:25 Ответить
Так, судячи з усього з кацапів тупо знімають санкції. Страховка, тіньові танкери, торгівля добривами і краденим с/г.
В обмін на велике ніх'уя...

Тому й озвучує Умєров, якого завтра звільнять і ніхто й не згадає, як і ту шкуру з яйцями...
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25.03.2025 17:50 Ответить
В Будапеште ********* куда реальней и правдоподобной...договорились договариваться о пере-договариваемом.....
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25.03.2025 17:56 Ответить
То ість відновили зернову угоду?
Яку кацапи похєрили, але щось пішло не так і довелося ховатися в новоросійську?
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25.03.2025 17:26 Ответить
Ложь, звіздєж і провакація рижого з плєшивим.
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25.03.2025 17:26 Ответить
Умєров в них на підтанцовках!
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25.03.2025 17:32 Ответить
Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.
Босфор у західній.
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25.03.2025 17:27 Ответить
Знать би ще де та "східна частина" - може вона по румунські терводи...
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25.03.2025 17:32 Ответить
Так, це цікаве питання. Географічно - це якраз по центр Криму. Але у русні свій власний глобус. Тому потрібна лінія на карті.
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25.03.2025 17:33 Ответить
Головне,щоб це не була гра
в одні ворота
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25.03.2025 17:28 Ответить
А по цивільний інфраструктурі бити можна, нічого страшного, з неї ж красти нічого. А холопи хай терплять, їм не звикати.
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25.03.2025 17:28 Ответить
По домівках з людьми залишили дозвіл лупити всім чим можна?😡😡😡😡😡
Життя не варто нічого?
Ски!
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25.03.2025 17:28 Ответить
А про цей "дух" США нічого поки не писали. Це лише слова Умєрова
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25.03.2025 17:29 Ответить
А по житлових будинках можна. Зеленій банді енергетика важливіша за життя людей
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25.03.2025 17:29 Ответить
Они с энергетики получали свой кэш.
А этой договоренностью прикрыли свой бизнес.
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25.03.2025 17:35 Ответить
Цікаво у "єлєхторат " не їде дах ? Тільки вранці - пости про єднання і війну до перемоги і справдливого миру , а вже по обіді - мир ,дружба, жвачка з непримиренним ворогом на морі .
Добре ,що в "мудрого наріду "пам'ять як в рибки гупі - на наступний день вже не пам'ятає ,що він хотів незламно захищати вчора ... А то так можна і до божевільні потрапити
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25.03.2025 17:29 Ответить
Ми все пам'ятаємо,лапоть. Навіть те,що ти кацапський бот.
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25.03.2025 17:51 Ответить
Ти таблетки на пенсії вчасно приймай. Бо склероз така штука знаєш
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25.03.2025 17:57 Ответить
По факту у кацапів було два вузьких місця де їм некисло прилітало - на морі і по нафтобазах.
Тепер Буба з Трампом ці дірки прикрили...
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25.03.2025 17:30 Ответить
чекай ще авіабази прикриють - і бубасік подасть це як потужну перемогу
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25.03.2025 17:32 Ответить
Нафто-газодобувна інфраструктура входить до енергетичної?
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25.03.2025 17:30 Ответить
якщо будуть запускати ракети ,будемо топити
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25.03.2025 17:35 Ответить
Бавимо дурня тромба щоб йшла допомога. Всього лиш…
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25.03.2025 17:33 Ответить
То есть, выполнили все требования путина.
Браво Зеленский!
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25.03.2025 17:34 Ответить
А що росіяни вважають східною частиною Чорного моря? Від Грузії до Румунії?
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25.03.2025 17:35 Ответить
От Балтики до Черного, по Висле и Одеру...
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25.03.2025 17:45 Ответить
Кацапи: побудують антидронові укриття над нпз. Виробляють тисячі ракет.
Україна: нічого
Зима: кацапи розтрощать залишки енергосистеми
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25.03.2025 17:36 Ответить
Умеров ****** накуй на рашку. В Україні тобі не місце падло фашистське
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25.03.2025 17:37 Ответить
Тобто роійські НПЗ зможуть спокійно працювати, а флот вивозити нафту, а РФ заробляти, щоб бомбити наші міста і війська бо то неє енергетична інфраструктура
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25.03.2025 17:38 Ответить
Так, і плюс сьогодні кацапи почали черговий наступ під Покровськом...
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25.03.2025 17:53 Ответить
Потужний? Ти, мабуть з передової лінії оборони пишеш?
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25.03.2025 18:36 Ответить
Рашисти на своїх телеграм каналах вже ржуть з америкосів яких ***** красіво обдурив і називають їх тупими каструлями в тому числі Віткофа
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25.03.2025 17:39 Ответить
Розмито якось
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25.03.2025 17:39 Ответить
На мові все просто-бити по укр.цивільній інфрастуктурі не заборонено.
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25.03.2025 17:47 Ответить
А Крим в якій частині на думку переговірників? А сільськогосподарська продукція з окупованої території- це вже кацапська власність?
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25.03.2025 17:39 Ответить
трамп обіцяв припинити вогонь.

а по факту, 3 місяця мусолять що завгодно (рідкозем, аес, ****), щоб в результаті ?

- отримати фейкову зупинку вогню по енергетиці
- отримати фейкове затишшя на морі (щоб кацапи менше боялись за свої корита)
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25.03.2025 17:40 Ответить
коментарі жерсть! місцевий "охлос" БУДЬ-ЯКЕ покращення становища в Україні приймає в багнети! кого "не влаштовує" відсутність "прильотів" по газових об'єктах та електростанціях, пропоную йти домовлятися з х**лом окремо!
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25.03.2025 17:41 Ответить
А у чому покращення?

ТЕС у нас вже всі винесли. По АЕС і так не можна.

А от нам тепер по кацапським нафтопереробним заводам бити заборонено.
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25.03.2025 17:47 Ответить
ЛЕП, підстанції це вже не "об'єкти енергетики"?
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25.03.2025 18:15 Ответить
А давай порівняємо ремонт ЛЕП і відбудову нафтопереробного заводу (іноді майже з нуля).
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25.03.2025 18:28 Ответить
отримувати ракетний удар та у відповідь атакувати дронами? не здається, що це дещо не симетричний "розмін"??
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25.03.2025 18:50 Ответить
Все, що не полетіло на трансформатори і ГТС, полетить на житлові квартали, як в Одесі, Харкові, Києві, Запоріжжі, Сумах та інших містах. Покращення вже сьогодні.
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25.03.2025 17:47 Ответить
залиш свою демогогію до кращих часів!
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25.03.2025 18:17 Ответить
Это реальность. Теперь все будет лететь в людей. Лучше бы летело в электрику.
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25.03.2025 19:14 Ответить
местный електорат в любой бочке меда,ложечку говна найдет и будет смаковать.
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25.03.2025 17:47 Ответить
А с чего ты взял , что прилёты прекратятся по украинским объектам ?
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25.03.2025 17:51 Ответить
Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.
Джерело: https://censor.net/ua/n3543180

Як вам покращення? До вподоби?
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25.03.2025 18:37 Ответить
це питання не мені - звертайтесь до Штатів!
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25.03.2025 18:45 Ответить
Як не до вас?
Ви ж вважаєте ці домовленності покращенням. То мені цікаво, в чому ви його бачите? У тому, що гіпотетично-теоретично буде припинено обстріли української інфраструктури, чи у тому, що по суті, кацапів рятують, повертаючи на світовий ринок і даючи можливість заробити міліарди доларів для продовження війни?
До речі. На даний момент ситуація з баблом у кацапів дуже напряжна.
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25.03.2025 18:54 Ответить
просвітите ЯК Україна може "вплинути" на рішення тампона, зняти ЧАСТИНУ А*М*Е*Р*И*К*А*Н*С*Ь*К*И*Х санкцій ху*лу?
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25.03.2025 18:58 Ответить
Мабуть, ВИМАГАТИ припинення вогню, а потім про зернобарижництво та "цукерки" для кацапів. Нє?
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25.03.2025 19:10 Ответить
нечем "вымогать" какие либо требования к Штатам .... для тебя долбня напомню у Трапона разговор короткий не нравится пинка под зад из белого дома и остановка военной помощи а если еще пистеть то могут и рашке ленд лиз поставить откл интернет навигацию и тд
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25.03.2025 19:46 Ответить
Эти пункты от Зели никак не зависели , подписал он не подписал ,Трампон все равно бы снял эти ограничения еще бы и выставил в очердной раз Зелю дураком как противника мирного урегулирования
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25.03.2025 19:41 Ответить
чому узбек Умєров, сім"я якого живе у США і є громадянами США веде переговори від імені України ?!
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25.03.2025 17:45 Ответить
Тому, що українці обрали президентом Зєлєнского.
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25.03.2025 17:51 Ответить
Який він нах... узбек? Кримських татар в 1944-му депортували до Казахстану та Узбекістану.
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25.03.2025 18:41 Ответить
хоча б у вікіпедію подивіться!
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25.03.2025 19:07 Ответить
"Голуби мира" уже вылетели из прим.ахтарска и чауды.
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25.03.2025 17:45 Ответить
У нас нет НПЗ, а у рашки - в "каждом огороде".
Вот и обменяли то, что рашка у нас уже уничтожила, на имеющуюся разветвленную, работающую на полную мощность систем НПЗ и баз хранения.
Не зря путин так подсуетился в этом вопросе так как у нас появились точные дальнобойные ракеты собственного производства
Спешил, а наши любезно подиграли.
Умерова понимаю. Его семья в США и он боялся, чтобы Трамп не депортировал назад его семью.
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25.03.2025 17:45 Ответить
Ну воно так буває, коли перемовини ведуть некомпетентні дебілоїди, на яких у Трампа є компромат.

Спробували б вони не погодитися...
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25.03.2025 17:48 Ответить
Московія отримує все чого прагнула,Україна отримує зв'язування рук! Згадка про "східну частину Чорного моря"є,по суті,легітимізацією окупації Криму!
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25.03.2025 17:49 Ответить
А где хоть одно положительное решение на предложения Украины?
Согласованы только хотелки путина, чтобы вырабатывать у себя топливо и по морю им торговать, не боясь наших Нептунов.
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25.03.2025 17:49 Ответить
А Зелєнскій нам тут декілька годин тому зовсім друге з суфлеру співав.
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25.03.2025 17:49 Ответить
Потому что он комик, а не певец )
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25.03.2025 17:55 Ответить
Шановні українці. Досить засмучуватися через домовленості, які нічого не варті. Кацапи самі ж рано чи пізно порушать будь-яку угоду. Чи можемо ми повпливати на позицію Трампона та його команди? Абсолютно ні. ***** заманив американців економічними вигодами. А коли легкий долар перед очима, то все інше другорядне. Завдання нашої влади на цьому етапі, не відмовляти американцям, щоб отримувати військову допомогу хоча б до літа, бо миру не буде незалежно від позиції Трампа.
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25.03.2025 17:51 Ответить
варто засмучуватись, бо зеля все вкотре про+++бе
а це означає жертви і руїни
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25.03.2025 19:00 Ответить
До тих пір,поки не буде знищений Кримський міст.те що 3,14здить цей прорашистський агент.до одного місця...
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25.03.2025 17:52 Ответить
Ну по ньому ж можна, начебто бити..але зе! не дозволить..
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25.03.2025 18:08 Ответить
НЕ ДОЗВОЛЯЄ КУЙЛО І ТРАМП...
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25.03.2025 18:10 Ответить
Так наші ж "патріоти" не хочуть виборів - ну то цей "вічний " зелений Гавнокомандувач прикладе всіх зусиль ,щоб винищити цих патріотів . Ще пару років війни - щоб добити всіх ,хто залишиться з притомних в армії. А потім заключить по Дніпру з Пуйлом сепаратне перемир'я - а всіх жіночок та інвалідів -ветеранів - розженуть мєнти ,прокурори та тітушки з ТЦК ( вони ж точно воювати не захочуть .
Військовий стан продовжать .А підтримають це довічне правління - всі депутатські Сракції - нахіба їм перевибори .
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25.03.2025 17:55 Ответить
Там де рашка вигрібає люлєй там і йде на перемир"я . Про енергетику почнуть говорити як 95% шахедів будемо "садити" чи знищувати, а про сушу задумаються коли 2000 орків за добу лягатиме в землю. Тому роботи ще багато і це надовго. (НА ЖАЛЬ)
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25.03.2025 17:56 Ответить
Наші дрони загнали російські військові кораблі в бухти Новоросійська, тому РФ хоче домовлятися про безпеку в Чорному морі, - заявив Зеленский. І подумав "Тому обов'язково підпишемо!"
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25.03.2025 17:57 Ответить
где официальная заява штатов (без перевода)? а то "наших" слушать опасно для ментального здоровья, да и вообще, в институтах не обучались, с логикой тяжело, постоянный конфликт интересов, иностранное гражданстов, покупка за дешево и т.п.
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25.03.2025 17:59 Ответить
Саме час, нарешті, почати бити по аеродромах зі стратавіа, раз флешмоб по нафтобазам припинився.
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25.03.2025 18:02 Ответить
А шо там з транспортуванням міндобрив рашистів? Запустять аміакопровід до Одеси чи як???
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25.03.2025 18:03 Ответить
Його відбудовувати треба..краще залишки підірвати
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25.03.2025 18:10 Ответить
І про що домовились виявляєтся не бити по енергетиці в той час як рашисти зруйнували наші теплові електростанції ,тепер не можна бити по російській енергетиці ,зате можна по нашим житловим будинкам ,школам ,лікарням ітд. Вільне судноплавство в Чорному морі маєтся на увазі рашисти хочуть повернути чф в Севастополь і що б їхні кораблі контролювали акваторію Чорного моря ,що б ти горів з такими домовленостями ,гнати давно треба цього так званого міністра оборони ,що ж російські хотелки задовольнили.
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25.03.2025 18:09 Ответить
Тобто, я так розумію, що у русні тепер є перелік всіх стратегічно важливих енергетичних обьєктів з координатами? Я в шоці! Невже не зрозуміло чим все це закінчиться? При першій же нагоді, а вона https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=****************&sxsrf=AHTn8zqyUJmj8kTcN1gW0_5BHOYHD8p8RA:1742918962038&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjP2uqMz6WMAxVgGxAIHbMZAN4QBSgAegQIChAB обов'язково виникне, ці енергетині обьєкти буде знищено в першу чергу!
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25.03.2025 18:10 Ответить
Тобто московитські москви дорас можут безпечно підходити до Одеси? Яка приемно новина.
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25.03.2025 18:14 Ответить
Домовились не депортировать мою семью из Майями. Ну и остальное по мелочи
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25.03.2025 18:33 Ответить
Таке враження, що умеров з кимось іншим домовлявся?

"Всі сторони домовились впровадити домовленості "
Джерело: https://censor.net/ua/n3543181

"Сполучені Штати й Росія домовилися розробити заходи для реалізації домовленості президентів Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії й України. "
"Сполучені Штати та Україна домовилися розробити заходи для імплементації домовленості Президента Трампа та Президента Зеленського про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України."
Джерело: https://censor.net/ua/n3543180

То впровадити, чи невідомо скільки розроблятися заходи до втілення, поки кацапи будуть спокійно плавати по Чороному морю?
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25.03.2025 18:33 Ответить
Правильно. Знову напхають повне море ракетонасіїв і тд.
Ми створили безпечну зону для себе , але фактично Зеля її здав.
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25.03.2025 19:01 Ответить
Оті усі домовленості, пане міністр, (він і не знає насправді, з ким саме домовлялися) можеш засунути собі у дупу. То усе--локшина на вуха українському електорату. А в реальності підкилимні шашні з трампоном грають на руку пуйлові. Та найгірше те, що ти як чинна влада, про це знаєш.
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25.03.2025 18:48 Ответить
Тобто, ми не будемо обстрілювати нафтобереробні заводи, нафтобази і ТЕЦи і вони не будуть обстрілювати те, чого в нас вже немає? Покидьки ЗЕлені!!!
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25.03.2025 18:56 Ответить
Короче говоря США под руководством трампуделя, приставив пистолет к виску Украины, выбивают максимум пользы для паPaши. Уже появились сообщения о подключении роssиянских банков к системе SWIFT!
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25.03.2025 19:00 Ответить
З ким домовились... Наше чиновницво хворе брехливе збіговисько невігласів! Вже немає Америки і немає з ким домовлятись!
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25.03.2025 19:07 Ответить
Очередная капитуляция Зеленского. Впрочем ничего нового. Главное по телевизору рассказывать какой ты патриот.
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25.03.2025 19:15 Ответить
це тобі ***** приснилось ????
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25.03.2025 19:53 Ответить
Украина теперь не сможет проводить операции с помощью своих морских дронов для поражения целей в том числе на суше. То есть не сможет совершенно законно защищаться от агрессора.
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25.03.2025 20:07 Ответить
коли вже можна буде на яхті вийти? - ізнємогаю
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25.03.2025 21:19 Ответить
 
 