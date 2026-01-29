Зеленский: Ситуация ночью покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация ночью и в ближайшие дни покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, почти каждый час на связи наша переговорная команда, в частности Рустем Умеров, другие участники делегации.

"Общаемся с партнерами – с американской стороной – о действительно эффективных форматах и действительно нужных результатах. Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, везде. Именно так, как нужно для длительного мира. Все возможности достичь мира, гарантировать безопасность используем", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил США за усилия, чтобы в это время остановить удары РФ по энергетике Украины, и выразил надежду, что Америке удастся это обеспечить.

"Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - добавил глава государства.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

А чем он будет выполнять свое обещание? Улетевшими в теплые края Фламиндичами? Да он и забыл давно про свои пустые обещания. Он их только зачитывает с суфлера, не запоминая.
29.01.2026 22:17 Ответить
Констотатор хренов. Я чем он занимался после первого блекаута все три года? Видосики пулял и думал как побольше срубить бабла на "болгарских" реакторах для Хмельницкой АЭС? Гнида
29.01.2026 22:14 Ответить
Цей сталевий альфа-самець неймовірний. Все порішали без нього💩
29.01.2026 22:23 Ответить
Незалежність це власна балістика і ядерка.
Інакше буде отаке.
29.01.2026 22:11 Ответить
Ядерка не реально ...
29.01.2026 22:39 Ответить
Меншовартісна терпіла... 🤣🤣🤣
29.01.2026 22:40 Ответить
Співчуваю . Мізків нема ...якщо не розумієте реальність ...
29.01.2026 22:42 Ответить
Розумію. Або наявність ядерки або України не існуватиме. Буде вічна війна у буферній зоні.
29.01.2026 22:46 Ответить
Нереально для того кто не хочет.
30.01.2026 02:01 Ответить
А коли було домовлення ?
29.01.2026 22:11 Ответить
Ну, трамп же заявив про домовленність
29.01.2026 22:14 Ответить
хто із ким? зе тут при чому?
29.01.2026 22:26 Ответить
так то ж трамп! Не х.. собачий!
А, може, і гер....
29.01.2026 22:34 Ответить
У России будет страшная жопа с морозами - самое время их пожалеть. Узнаю старого доброго Зеленского.
29.01.2026 22:14 Ответить
Украина стреляет по России постоянно, но вот сейчас перестанет. Как раз когда у тех морозы.
29.01.2026 22:18 Ответить
Не стреляет, а пускает дроны. У нас нет своих дальнобойных ракет стрелять вглубь рашки. За очень редким исключением на Нептуны "Луча". Про Белгород можете не писать, это 30 км. санитарная зона вдоль ЛБЗ. Он должен быть вынесен на постоянной основе. Да и то там были Хаймерсы.
29.01.2026 22:27 Ответить
29.01.2026 22:42 Ответить
Еще и список целей на переговорах передал, "куда бить не надо".
показать весь комментарий
29.01.2026 22:49 Ответить
Тобто це не " енергетичне перемиря" а тупо прохання рудого?А зе перевозбудився і ***** знову якусь несе?
29.01.2026 22:15 Ответить
Поки будем принюхиватеся, перевірять і зясувувать про перемиря - воно вже закінчиться.
Треба насолоджуватися тишею, поки є можливість
29.01.2026 22:17 Ответить
тупін може легко погодиться на це.
Задобрить Трампа + накопичить ракети для більших обстрілів.
29.01.2026 22:18 Ответить
Напевно і спати не буде ... дивитиметься.)
29.01.2026 22:18 Ответить
29.01.2026 22:23 Ответить
Зеля, ти тупий до неймовірності. І через свої дурнуваті відосики в надії рейтинги втримати, і через свою дитячу віру в обіцянки дорослих казлів.
29.01.2026 22:39 Ответить
"Ситуация покаже",пятый год длится ситуация,а шашлычник ещё ниииичего не понимай.
29.01.2026 22:39 Ответить
Три місяці тому ти пообіцяв атакувати москву на відповідь після блекауту Україні, ти дотримав слово? Ти таке ж трепло і пустомеля як і пуйло
29.01.2026 22:45 Ответить
Ідіот
29.01.2026 22:49 Ответить
Обіцянка цяцянка, а дурному радість...кляти москалі... Слава Україні !!!
29.01.2026 23:08 Ответить
Слава Ядерній Україні! ☢️🚀☢️🚀☢️
29.01.2026 23:36 Ответить
29.01.2026 23:13 Ответить
"І шо? Как відімость?"
29.01.2026 23:16 Ответить
Щоб не було обстрілів Києва, зеленому потрібно прохрипіти у вечірньому відосіку, 1. він в Києві, а не по турне 2. не ховається в бункері.
30.01.2026 00:44 Ответить
Вова а де "блек аут" обіцяний на мокшандії???
30.01.2026 02:04 Ответить
Если пойдет дождь будет мокро.
30.01.2026 06:13 Ответить
Нерозумні,хто вірить бункерному.
300%відмазка«ми били високоточною зброєю по військовим об'єктах,якщо нет уди попало,винна українська ППО»
І трамп повірить.
росія зупиниться тоді,коли не буде чим воювати.
30.01.2026 06:21 Ответить
 
 