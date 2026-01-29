Зеленский: Ситуация ночью покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие
Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация ночью и в ближайшие дни покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, почти каждый час на связи наша переговорная команда, в частности Рустем Умеров, другие участники делегации.
"Общаемся с партнерами – с американской стороной – о действительно эффективных форматах и действительно нужных результатах. Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, везде. Именно так, как нужно для длительного мира. Все возможности достичь мира, гарантировать безопасность используем", - сказал Зеленский.
Он поблагодарил США за усилия, чтобы в это время остановить удары РФ по энергетике Украины, и выразил надежду, что Америке удастся это обеспечить.
"Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - добавил глава государства.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
Інакше буде отаке.
А, може, і гер....
ненадо".
Треба насолоджуватися тишею, поки є можливість
Задобрить Трампа + накопичить ракети для більших обстрілів.
300%відмазка«ми били високоточною зброєю по військовим об'єктах,якщо нет уди попало,винна українська ППО»
І трамп повірить.
росія зупиниться тоді,коли не буде чим воювати.