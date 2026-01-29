Зеленский: Ситуация ночью покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация ночью и в ближайшие дни покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам президента, почти каждый час на связи наша переговорная команда, в частности Рустем Умеров, другие участники делегации.

"Общаемся с партнерами – с американской стороной – о действительно эффективных форматах и действительно нужных результатах. Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, везде. Именно так, как нужно для длительного мира. Все возможности достичь мира, гарантировать безопасность используем", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил США за усилия, чтобы в это время остановить удары РФ по энергетике Украины, и выразил надежду, что Америке удастся это обеспечить.

"Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - добавил глава государства.

Читайте также: Песков о якобы энергетическом перемирии между Украиной и РФ: "Не могу пока это комментировать"

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Читайте также: Рассчитываем на выполнение договоренностей, - Зеленский отреагировал на заявление Трампа об обещании Путина прекратить обстрелы