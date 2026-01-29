Зеленський: Ситуація вночі покаже, чи дотримуватиметься РФ енергетичного перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація вночі та найближчими днями покаже, чи дотримуватиметься РФ енергетичного перемир’я.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, майже щогодини на зв’язку наша переговорна команда, зокрема Рустем Умєров, інші учасники делегації.

"Спілкуємося з партнерами – з американською стороною – щодо справді ефективних форматів і справді потрібних результатів. Україна готова до зустрічей, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними – у Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. Всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку використовуємо", - сказав Зеленський.

Він подякував США за зусилля, щоб у цей час зупинити удари РФ по енергетиці України, і висловив сподівання, що Америці вдасться це забезпечити.

"Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже", - додав глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

