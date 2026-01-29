Зеленський: Ситуація вночі покаже, чи дотримуватиметься РФ енергетичного перемир’я

Зеленський чекає підтвердження "енергетичного миру" на практиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація вночі та найближчими днями покаже, чи дотримуватиметься РФ енергетичного перемир’я.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, майже щогодини на зв’язку наша переговорна команда, зокрема Рустем Умєров, інші учасники делегації.

"Спілкуємося з партнерами – з американською стороною – щодо справді ефективних форматів і справді потрібних результатів. Україна готова до зустрічей, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними – у Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. Всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку використовуємо", - сказав Зеленський.

Він подякував США за зусилля, щоб у цей час зупинити удари РФ по енергетиці України, і висловив сподівання, що Америці вдасться це забезпечити.

"Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже", - додав глава держави.

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Топ коментарі
А чем он будет выполнять свое обещание? Улетевшими в теплые края Фламиндичами? Да он и забыл давно про свои пустые обещания. Он их только зачитывает с суфлера, не запоминая.
29.01.2026 22:17 Відповісти
Констотатор хренов. Я чем он занимался после первого блекаута все три года? Видосики пулял и думал как побольше срубить бабла на "болгарских" реакторах для Хмельницкой АЭС? Гнида
29.01.2026 22:14 Відповісти
Цей сталевий альфа-самець неймовірний. Все порішали без нього💩
29.01.2026 22:23 Відповісти
Незалежність це власна балістика і ядерка.
Інакше буде отаке.
29.01.2026 22:11 Відповісти
Ядерка не реально ...
29.01.2026 22:39 Відповісти
Меншовартісна терпіла... 🤣🤣🤣
29.01.2026 22:40 Відповісти
Співчуваю . Мізків нема ...якщо не розумієте реальність ...
29.01.2026 22:42 Відповісти
Розумію. Або наявність ядерки або України не існуватиме. Буде вічна війна у буферній зоні.
29.01.2026 22:46 Відповісти
Нереально для того кто не хочет.
30.01.2026 02:01 Відповісти
А коли було домовлення ?
29.01.2026 22:11 Відповісти
Ну, трамп же заявив про домовленність
29.01.2026 22:14 Відповісти
хто із ким? зе тут при чому?
29.01.2026 22:26 Відповісти
так то ж трамп! Не х.. собачий!
А, може, і гер....
29.01.2026 22:34 Відповісти
У России будет страшная жопа с морозами - самое время их пожалеть. Узнаю старого доброго Зеленского.
29.01.2026 22:14 Відповісти
Украина стреляет по России постоянно, но вот сейчас перестанет. Как раз когда у тех морозы.
29.01.2026 22:18 Відповісти
Не стреляет, а пускает дроны. У нас нет своих дальнобойных ракет стрелять вглубь рашки. За очень редким исключением на Нептуны "Луча". Про Белгород можете не писать, это 30 км. санитарная зона вдоль ЛБЗ. Он должен быть вынесен на постоянной основе. Да и то там были Хаймерсы.
29.01.2026 22:27 Відповісти
29.01.2026 22:42 Відповісти
Еще и список целей на переговорах передал, "куда бить не надо".
29.01.2026 22:49 Відповісти
Тобто це не " енергетичне перемиря" а тупо прохання рудого?А зе перевозбудився і ***** знову якусь несе?
29.01.2026 22:15 Відповісти
Поки будем принюхиватеся, перевірять і зясувувать про перемиря - воно вже закінчиться.
Треба насолоджуватися тишею, поки є можливість
29.01.2026 22:17 Відповісти
тупін може легко погодиться на це.
Задобрить Трампа + накопичить ракети для більших обстрілів.
29.01.2026 22:18 Відповісти
Напевно і спати не буде ... дивитиметься.)
29.01.2026 22:18 Відповісти
Зеля, ти тупий до неймовірності. І через свої дурнуваті відосики в надії рейтинги втримати, і через свою дитячу віру в обіцянки дорослих казлів.
29.01.2026 22:39 Відповісти
"Ситуация покаже",пятый год длится ситуация,а шашлычник ещё ниииичего не понимай.
29.01.2026 22:39 Відповісти
Три місяці тому ти пообіцяв атакувати москву на відповідь після блекауту Україні, ти дотримав слово? Ти таке ж трепло і пустомеля як і пуйло
29.01.2026 22:45 Відповісти
Ідіот
29.01.2026 22:49 Відповісти
Обіцянка цяцянка, а дурному радість...кляти москалі... Слава Україні !!!
29.01.2026 23:08 Відповісти
Слава Ядерній Україні! ☢️🚀☢️🚀☢️
29.01.2026 23:36 Відповісти
29.01.2026 23:13 Відповісти
"І шо? Как відімость?"
29.01.2026 23:16 Відповісти
Щоб не було обстрілів Києва, зеленому потрібно прохрипіти у вечірньому відосіку, 1. він в Києві, а не по турне 2. не ховається в бункері.
30.01.2026 00:44 Відповісти
Вова а де "блек аут" обіцяний на мокшандії???
30.01.2026 02:04 Відповісти
Если пойдет дождь будет мокро.
30.01.2026 06:13 Відповісти
Нерозумні,хто вірить бункерному.
І трамп повірить.
росія зупиниться тоді,коли не буде чим воювати.
30.01.2026 06:21 Відповісти
 
 