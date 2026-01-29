Пєсков про нібито енергетичне перемир’я між Україною та РФ: "Не можу поки це коментувати"
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не став підтверджувати повідомлення про можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією, зазначивши, що в Росії наразі немає офіційної інформації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Пєсков у відповідь на запитання щодо можливих домовленостей про відмову від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури заявив: "Ні, я не можу поки це коментувати".
Він додав, що Кремль не має підтвердженої інформації, яку можна було б публічно озвучити.
Що передувало?
Раніше сьогодні, 29 січня, у російських інтернет-спільнотах з’явилися повідомлення про нібито заборону РФ завдавати удари по енергетиці України, а також обмеження на удари по території Росії.
Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев зазначив: "Схоже, енергетичне перемир’я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати".
Водночас українські телегра-канали попередили, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці поки що немає, і закликали громадян залишатися пильними.
це ж вже ж було (с)
Якщо що, ми жє вам нічєго нє обєщалі, правільно?
От як енергетику доб'ють, морози відступлять - тоді росіяни в односторонньому порядку введуть енергетичне перемир'я (вимагатимуть в американців недоторканності нпз і танкерів; звісно атаки продовжаться, але по іншим цілям, бо більшість цілей в енергетиці кацапи знищили і так).
це реальність, яку вкраїнчики обрали у 19 році
Хоча нещодавно з усіх утюгов тріщали що рашка скоро загнеться без нафти і бензину.
Зараз ці ухарі типа Світана і Портникова притихнуть.
А ми знову програли так як раша вже все розхерачила і тепер вони можуть іти на перемиря, яке iх повністю влаштовує.
Ось так у результаті війни і виграються.
27.01.26 експорт бензину з Росії для виробників може бути дозволений в самий найближчий час