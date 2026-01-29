Пєсков про нібито енергетичне перемир’я між Україною та РФ: "Не можу поки це коментувати"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не став підтверджувати повідомлення про можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією, зазначивши, що в Росії наразі немає офіційної інформації.

Пєсков у відповідь на запитання щодо можливих домовленостей про відмову від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури заявив: "Ні, я не можу поки це коментувати".

Він додав, що Кремль не має підтвердженої інформації, яку можна було б публічно озвучити.

Що передувало?

Раніше сьогодні, 29 січня, у російських інтернет-спільнотах з’явилися повідомлення про нібито заборону РФ завдавати удари по енергетиці України, а також обмеження на удари по території Росії.

Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев зазначив: "Схоже, енергетичне перемир’я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати".

Водночас українські телегра-канали попередили, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці поки що немає, і закликали громадян залишатися пильними.

