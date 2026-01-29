УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9829 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
3 401 32

Пєсков про нібито енергетичне перемир’я між Україною та РФ: "Не можу поки це коментувати"

пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не став підтверджувати повідомлення про можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією, зазначивши, що в Росії наразі немає офіційної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пєсков у відповідь на запитання щодо можливих домовленостей про відмову від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури заявив: "Ні, я не можу поки це коментувати".

Він додав, що Кремль не має підтвердженої інформації, яку можна було б публічно озвучити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Київводоканал" відкинув ідею облаштування вигрібних ям на Троєщині: "Не є доцільною"

Що передувало?

Раніше сьогодні, 29 січня, у російських інтернет-спільнотах з’явилися повідомлення про нібито заборону РФ завдавати удари по енергетиці України, а також обмеження на удари по території Росії.

"енергетичне перемир’я" між Україною та РФ

Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев зазначив: "Схоже, енергетичне перемир’я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати".

Водночас українські телегра-канали попередили, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці поки що немає, і закликали громадян залишатися пильними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Україну чекають важкі три тижні через похолодання та удари РФ по енергетиці, - Reuters

Автор: 

Пєсков Дмитро (1848) енергетика (3759)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
29.01.2026 13:25 Відповісти
+5
Я думаю Трамп би кричав про свій найвеличніший успіх якби це правдоб було.
показати весь коментар
29.01.2026 13:34 Відповісти
+4
Враховуючи, що тг-канали пишуть про продовження спорядження ту-шок ракетами, а синоптики кажуть про морози - чекаємо атаки з дня на день.

От як енергетику доб'ють, морози відступлять - тоді росіяни в односторонньому порядку введуть енергетичне перемир'я (вимагатимуть в американців недоторканності нпз і танкерів; звісно атаки продовжаться, але по іншим цілям, бо більшість цілей в енергетиці кацапи знищили і так).

це реальність, яку вкраїнчики обрали у 19 році
показати весь коментар
29.01.2026 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.01.2026 13:25 Відповісти
Ну це був би непоганий перший реальний крок до миру. Подивимось...
показати весь коментар
29.01.2026 13:26 Відповісти
Шахед тебе виправить
показати весь коментар
29.01.2026 13:55 Відповісти
Якщо тут на сайті є якась послідовна модерація, то комент цієї істоти повинен бути видалений, а істота ізольована (заблокована) від людей.
показати весь коментар
29.01.2026 14:07 Відповісти
Ти диви який нєжний. У вас шо, на кацапії боярка закінчилася?
показати весь коментар
29.01.2026 14:49 Відповісти
це в них не в касапстані, а в **************
показати весь коментар
29.01.2026 15:59 Відповісти
Це не крок до миру, а навпаки. Кацапи зараз трохи оговтаються, все своє розбите відремонтують, наклепають ще ракет та шахедів і почнуть спочатку тоді, коли вважатимуть за потрібне, незважаючи ні на яке "перемир'я" ще й Україну звинуватять у його порушенні
показати весь коментар
29.01.2026 14:46 Відповісти
Так, саме так, атака на енергетику в пріоритеті в холодну пору року. Ми все одно за півроку повністю енергетично не відновимося, але вони зможуть накачати нафти продати і зробити запас зброї, мінімізувати економічні втрати. І ще одне, це вже було, і енергетичне перемир'я і зернова угода, все було порушено саме руснею. І виходить так, що якщо ми порушуємо одразу вий з усіх сторін, а як кацапи, ну типу констатують що вона зірвана. Причому не кацапи її планували з самого початку а саме зірвана
показати весь коментар
29.01.2026 14:56 Відповісти
кацапи зекономлять троха ракет та дронів, а потім влуплять усім, чим є
це ж вже ж було (с)
показати весь коментар
29.01.2026 15:38 Відповісти
Створення невизначеності, яку кожний розкриватиме у відповідності до власних бажань.
Якщо що, ми жє вам нічєго нє обєщалі, правільно?
показати весь коментар
29.01.2026 13:31 Відповісти
Якшо правда - то це - мабуть - ініціатива США
показати весь коментар
29.01.2026 13:31 Відповісти
Я думаю Трамп би кричав про свій найвеличніший успіх якби це правдоб було.
показати весь коментар
29.01.2026 13:34 Відповісти
Кричати якось зарано - кацапи прикидають чи йти на це перед 25 градусним морозом
показати весь коментар
29.01.2026 13:54 Відповісти
Враховуючи, що тг-канали пишуть про продовження спорядження ту-шок ракетами, а синоптики кажуть про морози - чекаємо атаки з дня на день.

От як енергетику доб'ють, морози відступлять - тоді росіяни в односторонньому порядку введуть енергетичне перемир'я (вимагатимуть в американців недоторканності нпз і танкерів; звісно атаки продовжаться, але по іншим цілям, бо більшість цілей в енергетиці кацапи знищили і так).

це реальність, яку вкраїнчики обрали у 19 році
показати весь коментар
29.01.2026 13:42 Відповісти
в Немецких тг пишут ?) наоборот тишина как пару дней про тушки
показати весь коментар
29.01.2026 13:51 Відповісти
дай угадаю если бы не вкраинчики в 2019 году то ты бы не убежал в Германию и был бы первым на фронте в одной шоломе )
показати весь коментар
29.01.2026 14:01 Відповісти
Спочатку роздовбали наше, а тепер по них не можна, бо не можна.
показати весь коментар
29.01.2026 13:43 Відповісти
Ну так у цьому і задумка. Як тільки прийде весна і літо ефект від атак на енергоструктуру буде на порядок менший. В той самий час кацапи будуть вивозити нафту і на ті гроші робити запас на наступний холодний сезон.
показати весь коментар
29.01.2026 13:59 Відповісти
В московії якщо хто може коментувати,це тільки після того як сцарь відмашку надасть.піськов,лавров, захаркіна,мєдвєд і пропагагдони та інша шелупінь
показати весь коментар
29.01.2026 13:52 Відповісти
нам iхні коментарі не потрібні - кілька днів та ночей нам покажуть домовилися чи ні.
показати весь коментар
29.01.2026 14:15 Відповісти
Якщо буде перемиря то 100 відсотків припиняться удари по нпз і різні спец.операції сбу і гур.
Хоча нещодавно з усіх утюгов тріщали що рашка скоро загнеться без нафти і бензину.
Зараз ці ухарі типа Світана і Портникова притихнуть.
А ми знову програли так як раша вже все розхерачила і тепер вони можуть іти на перемиря, яке iх повністю влаштовує.
Ось так у результаті війни і виграються.
показати весь коментар
29.01.2026 14:09 Відповісти
А наступної зими вже розїбошать те що вдастся відновити. Але це буде набагато легше
показати весь коментар
29.01.2026 14:14 Відповісти
Та планують вони підписати енергетичне перемир'я. Але тільки коли все що зможуть у нас розколошматять. Тоді стануть підписувати. Бо у них дофіга є що палити і валити. І це для них ду-уже дошкульно. Тому у нас поб'ють, і зразу Перемога Зеленского з перемир'ям.
показати весь коментар
29.01.2026 14:15 Відповісти
Підписувати ніхто нічого не буде, домовляться усно.. до першого рецидиву.
показати весь коментар
29.01.2026 14:32 Відповісти
Схоже - як тільки наші удари по кацапських НПЗ почали давати ефект - одразу розпочинається "енергетичне перемир'я" ...((
показати весь коментар
29.01.2026 14:31 Відповісти
мені здається з НПЗ, у них все в порядку

27.01.26 експорт бензину з Росії для виробників може бути дозволений в самий найближчий час
показати весь коментар
29.01.2026 15:17 Відповісти
Так може тому і буде дозволений бо "енергетичне перемир'я" розпочинається ?
показати весь коментар
29.01.2026 17:40 Відповісти
Немає віри ні Путіну, ні його шавкам.
показати весь коментар
29.01.2026 15:02 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 15:17 Відповісти
 
 