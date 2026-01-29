Песков о якобы энергетическом перемирии между Украиной и РФ: "Не могу пока это комментировать"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, отметив, что в России пока нет официальной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Песков в ответ на вопрос о возможных договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры заявил: "Нет, я не могу пока это комментировать".

Он добавил, что Кремль не имеет подтвержденной информации, которую можно было бы публично озвучить.

Что предшествовало?

Ранее сегодня, 29 января, в российских интернет-сообществах появились сообщения о якобы запрете РФ наносить удары по энергетике Украины, а также ограничениях на удары по территории России.

Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев отметил: "Похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон. Посмотрим, как будут выполнять".

В то же время украинские телеграм-каналы предупредили, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике пока нет, и призвали граждан оставаться бдительными.

