Песков о якобы энергетическом перемирии между Украиной и РФ: "Не могу пока это комментировать"
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, отметив, что в России пока нет официальной информации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Песков в ответ на вопрос о возможных договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры заявил: "Нет, я не могу пока это комментировать".
Он добавил, что Кремль не имеет подтвержденной информации, которую можно было бы публично озвучить.
Что предшествовало?
Ранее сегодня, 29 января, в российских интернет-сообществах появились сообщения о якобы запрете РФ наносить удары по энергетике Украины, а также ограничениях на удары по территории России.
Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев отметил: "Похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон. Посмотрим, как будут выполнять".
В то же время украинские телеграм-каналы предупредили, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике пока нет, и призвали граждан оставаться бдительными.
це ж вже ж було (с)
Якщо що, ми жє вам нічєго нє обєщалі, правільно?
От як енергетику доб'ють, морози відступлять - тоді росіяни в односторонньому порядку введуть енергетичне перемир'я (вимагатимуть в американців недоторканності нпз і танкерів; звісно атаки продовжаться, але по іншим цілям, бо більшість цілей в енергетиці кацапи знищили і так).
це реальність, яку вкраїнчики обрали у 19 році
Хоча нещодавно з усіх утюгов тріщали що рашка скоро загнеться без нафти і бензину.
Зараз ці ухарі типа Світана і Портникова притихнуть.
А ми знову програли так як раша вже все розхерачила і тепер вони можуть іти на перемиря, яке iх повністю влаштовує.
Ось так у результаті війни і виграються.
27.01.26 експорт бензину з Росії для виробників може бути дозволений в самий найближчий час