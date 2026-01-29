Песков о якобы энергетическом перемирии между Украиной и РФ: "Не могу пока это комментировать"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать сообщения о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, отметив, что в России пока нет официальной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Песков в ответ на вопрос о возможных договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры заявил: "Нет, я не могу пока это комментировать".

Он добавил, что Кремль не имеет подтвержденной информации, которую можно было бы публично озвучить.

Что предшествовало?

Ранее сегодня, 29 января, в российских интернет-сообществах появились сообщения о якобы запрете РФ наносить удары по энергетике Украины, а также ограничениях на удары по территории России.

Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев отметил: "Похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон. Посмотрим, как будут выполнять".

В то же время украинские телеграм-каналы предупредили, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике пока нет, и призвали граждан оставаться бдительными.

29.01.2026 13:25 Ответить
Я думаю Трамп би кричав про свій найвеличніший успіх якби це правдоб було.
29.01.2026 13:34 Ответить
Враховуючи, що тг-канали пишуть про продовження спорядження ту-шок ракетами, а синоптики кажуть про морози - чекаємо атаки з дня на день.

От як енергетику доб'ють, морози відступлять - тоді росіяни в односторонньому порядку введуть енергетичне перемир'я (вимагатимуть в американців недоторканності нпз і танкерів; звісно атаки продовжаться, але по іншим цілям, бо більшість цілей в енергетиці кацапи знищили і так).

це реальність, яку вкраїнчики обрали у 19 році
29.01.2026 13:42 Ответить
29.01.2026 13:25 Ответить
Ну це був би непоганий перший реальний крок до миру. Подивимось...
29.01.2026 13:26 Ответить
Шахед тебе виправить
29.01.2026 13:55 Ответить
Якщо тут на сайті є якась послідовна модерація, то комент цієї істоти повинен бути видалений, а істота ізольована (заблокована) від людей.
29.01.2026 14:07 Ответить
Ти диви який нєжний. У вас шо, на кацапії боярка закінчилася?
29.01.2026 14:49 Ответить
це в них не в касапстані, а в **************
29.01.2026 15:59 Ответить
Це не крок до миру, а навпаки. Кацапи зараз трохи оговтаються, все своє розбите відремонтують, наклепають ще ракет та шахедів і почнуть спочатку тоді, коли вважатимуть за потрібне, незважаючи ні на яке "перемир'я" ще й Україну звинуватять у його порушенні
29.01.2026 14:46 Ответить
Так, саме так, атака на енергетику в пріоритеті в холодну пору року. Ми все одно за півроку повністю енергетично не відновимося, але вони зможуть накачати нафти продати і зробити запас зброї, мінімізувати економічні втрати. І ще одне, це вже було, і енергетичне перемир'я і зернова угода, все було порушено саме руснею. І виходить так, що якщо ми порушуємо одразу вий з усіх сторін, а як кацапи, ну типу констатують що вона зірвана. Причому не кацапи її планували з самого початку а саме зірвана
29.01.2026 14:56 Ответить
кацапи зекономлять троха ракет та дронів, а потім влуплять усім, чим є
це ж вже ж було (с)
29.01.2026 15:38 Ответить
Створення невизначеності, яку кожний розкриватиме у відповідності до власних бажань.
Якщо що, ми жє вам нічєго нє обєщалі, правільно?
29.01.2026 13:31 Ответить
Якшо правда - то це - мабуть - ініціатива США
29.01.2026 13:31 Ответить
Кричати якось зарано - кацапи прикидають чи йти на це перед 25 градусним морозом
29.01.2026 13:54 Ответить
в Немецких тг пишут ?) наоборот тишина как пару дней про тушки
29.01.2026 13:51 Ответить
дай угадаю если бы не вкраинчики в 2019 году то ты бы не убежал в Германию и был бы первым на фронте в одной шоломе )
29.01.2026 14:01 Ответить
Спочатку роздовбали наше, а тепер по них не можна, бо не можна.
29.01.2026 13:43 Ответить
Ну так у цьому і задумка. Як тільки прийде весна і літо ефект від атак на енергоструктуру буде на порядок менший. В той самий час кацапи будуть вивозити нафту і на ті гроші робити запас на наступний холодний сезон.
29.01.2026 13:59 Ответить
В московії якщо хто може коментувати,це тільки після того як сцарь відмашку надасть.піськов,лавров, захаркіна,мєдвєд і пропагагдони та інша шелупінь
29.01.2026 13:52 Ответить
нам iхні коментарі не потрібні - кілька днів та ночей нам покажуть домовилися чи ні.
29.01.2026 14:15 Ответить
Якщо буде перемиря то 100 відсотків припиняться удари по нпз і різні спец.операції сбу і гур.
Хоча нещодавно з усіх утюгов тріщали що рашка скоро загнеться без нафти і бензину.
Зараз ці ухарі типа Світана і Портникова притихнуть.
А ми знову програли так як раша вже все розхерачила і тепер вони можуть іти на перемиря, яке iх повністю влаштовує.
Ось так у результаті війни і виграються.
29.01.2026 14:09 Ответить
А наступної зими вже розїбошать те що вдастся відновити. Але це буде набагато легше
29.01.2026 14:14 Ответить
Та планують вони підписати енергетичне перемир'я. Але тільки коли все що зможуть у нас розколошматять. Тоді стануть підписувати. Бо у них дофіга є що палити і валити. І це для них ду-уже дошкульно. Тому у нас поб'ють, і зразу Перемога Зеленского з перемир'ям.
29.01.2026 14:15 Ответить
Підписувати ніхто нічого не буде, домовляться усно.. до першого рецидиву.
29.01.2026 14:32 Ответить
Схоже - як тільки наші удари по кацапських НПЗ почали давати ефект - одразу розпочинається "енергетичне перемир'я" ...((
29.01.2026 14:31 Ответить
мені здається з НПЗ, у них все в порядку

27.01.26 експорт бензину з Росії для виробників може бути дозволений в самий найближчий час
29.01.2026 15:17 Ответить
Так може тому і буде дозволений бо "енергетичне перемир'я" розпочинається ?
29.01.2026 17:40 Ответить
Немає віри ні Путіну, ні його шавкам.
29.01.2026 15:02 Ответить
29.01.2026 15:17 Ответить
 
 