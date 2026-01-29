Новости Удары по энергетике
4 036 26

Украину ждут тяжелые три недели из-за похолодания и ударов РФ по энергетике, - Reuters

Обстрел Киева

Морозы до -20°C и массированные атаки РФ по энергетике могут привести к масштабным отключениям света и тепла, однако энергетики надеются на облегчение уже через три недели.

Однако следующие три недели станут особенно сложными для украинцев, пишет Reuters,сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Плохая новость заключается в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость – нам нужно продержаться три недели, а потом будет легче", – заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Ситуация может улучшиться благодаря прогнозируемому потеплению и росту производства солнечной энергии из-за увеличения продолжительности светового дня.

Несмотря на мирные переговоры, Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре за пределами линии фронта. Два ракетно-дроновых удара по Киеву в январе оставили около миллиона человек без света, а 6000 многоквартирных домов – без отопления.

А що там москвичі? Вони сплять спокійно і в теплі і дивляться сни про рожеві фламінго, бо є блазень-перекотиполе, який не посміє вдарити по місту, яке вважає своєю справжньою столицею?
29.01.2026 09:40 Ответить
Де Міндіч з нашими Фламінгами , може знає де його
ліпший друг і колега , ЗелєМський ?
29.01.2026 09:44 Ответить
Кожен протримається до своєї смерті. А там буде зовсім легко
29.01.2026 09:55 Ответить
Так блазню і немає чим вдарити, він набрехав людям, що зробив три тисячі балістики і ракети ''Фламінго''. Він сім років бреше і барани це бачать і розуміють, але продовжують йому аплодувати.
29.01.2026 16:03 Ответить
рашистський Герус розхитує український човен по вказівці фсб сіючи паніку...Потвора .
29.01.2026 09:48 Ответить
Нам би день простояти та ніч продержатись
29.01.2026 09:48 Ответить
Витримаємо.
29.01.2026 09:55 Ответить
Не всі
29.01.2026 14:21 Ответить
Так нещодавно виявилось, що Зелемському та його хенералам не можна атакувати резиденції САМОГО Путіна, і за навіть підозру в цьому всій елітці та військовим треба потужно стояти на колінах та благати пробачення. А в Москві їх повно. Що, Зеля з Генштабом повиння знову стояти в позі раком? Ну ніт, нах атакувати Москву, унтерманшам не положєно.
29.01.2026 09:49 Ответить
Просто треба триматися. Протриматися на день і на людину довше ворога. Тим більше втрати 1:6, а вже через 11 місяців наступний рік, в якому буде повний крах російської економіки.
29.01.2026 09:49 Ответить
Такий тонкий сарказм, що я не зразу розкусив його.
29.01.2026 10:02 Ответить
Не знаю, чому те, що сприймалося як чиста правда (і цілком виправдано) у 2022 році, у 2026 році, всього лише через 4 роки повномасштабки, сприймається як сарказм. Треба вірити й триматися.
29.01.2026 10:04 Ответить
пойдіть й справді похмеліться
бо якщо ви пишете серйозно ви кретин
29.01.2026 11:38 Ответить
Повний крах раши завжди відбувається по формулі n+1, де n - це текучій рік.
29.01.2026 10:04 Ответить
29.01.2026 10:14 Ответить
я навіть знаю яка людина остання залишиться
великий зе-боневтік-міндичский? я правий?
29.01.2026 11:37 Ответить
29.01.2026 11:43 Ответить
А що ще Reuters пише? Нічого? Ну то йдіть на х#й. Плакальщики всраті. Задовбали своєю АНАЛітикою.
29.01.2026 09:50 Ответить
А ви знаєте толк у філософії.)
29.01.2026 10:10 Ответить
Легкість після смерті - це іпсо, спрямоване на демотивацію українців. Тільки реінкарнація й вічна боротьба.
29.01.2026 10:11 Ответить
это основы христианства.
Когда веселых и шухарных богов - расп здяев с Олимпа поменяли на хмурого (ото от...).
Основа веры для эксплуатируемого класса. Помучаешся, но потом будешь гулять по райскому саду. На любителя несколько десятков девственниц.
29.01.2026 10:20 Ответить
"Не падай духом, не вмирай раніше смерті". Це цитата з казки про дві жабки, які впали в горщик зі сметаною і почали тонути. Одна відразу здалася і потонула, а інша бовтала лапками, поки сметана не перетворилася на масло, і вона вибралася з горщика.
Не треба помирати раніше смерті!.
У нас не все так добре, як нам би хотілося,але, ще і не зовсім так погано, як мріють наші вороги.
Тримаємось!)
29.01.2026 10:11 Ответить
29.01.2026 12:12 Ответить
Вони постійно перемальовують прогноз
29.01.2026 14:23 Ответить
А про яку сонячну генерацію йде мова, коли станції постійно виключені через відсутність світла. То при попередниках все працювало як годинник, а при Зеленському все добито, а що залишилося - добивається.
29.01.2026 16:05 Ответить
 
 