Украину ждут тяжелые три недели из-за похолодания и ударов РФ по энергетике, - Reuters

Морозы до -20°C и массированные атаки РФ по энергетике могут привести к масштабным отключениям света и тепла, однако энергетики надеются на облегчение уже через три недели.

Однако следующие три недели станут особенно сложными для украинцев, пишет Reuters,сообщает Цензор.НЕТ.

"Плохая новость заключается в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость – нам нужно продержаться три недели, а потом будет легче", – заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Ситуация может улучшиться благодаря прогнозируемому потеплению и росту производства солнечной энергии из-за увеличения продолжительности светового дня.

Несмотря на мирные переговоры, Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре за пределами линии фронта. Два ракетно-дроновых удара по Киеву в январе оставили около миллиона человек без света, а 6000 многоквартирных домов – без отопления.

