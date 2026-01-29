На Україну чекають важкі три тижні через похолодання та удари РФ по енергетиці, - Reuters
Морози до -20°C та масовані атаки РФ по енергетиці можуть спричинити масштабні відключення світла й тепла, однак енергетики сподіваються на полегшення вже за три тижні.
Однак наступні три тижні стануть особливо складними для українців, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина – нам потрібно протриматися три тижні, а потім буде легше", – заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус.
Ситуація може покращитися завдяки прогнозованому потеплінню та зростанню виробництва сонячної енергії через збільшення тривалості світлового дня.
Попри мирні переговори, Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі за межами лінії фронту. Два ракетно-дронові удари по Києву в січні залишили близько мільйона людей без світла, а 6000 багатоквартирних будинків – без опалення.
Не треба помирати раніше смерті!.
У нас не все так добре, як нам би хотілося,але, ще і не зовсім так погано, як мріють наші вороги.
Тримаємось!)