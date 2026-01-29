На Україну чекають важкі три тижні через похолодання та удари РФ по енергетиці, - Reuters

Морози до -20°C та масовані атаки РФ по енергетиці можуть спричинити масштабні відключення світла й тепла, однак енергетики сподіваються на полегшення вже за три тижні.

Однак наступні три тижні стануть особливо складними для українців, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина – нам потрібно протриматися три тижні, а потім буде легше", – заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус.

Ситуація може покращитися завдяки прогнозованому потеплінню та зростанню виробництва сонячної енергії через збільшення тривалості світлового дня.

Попри мирні переговори, Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі за межами лінії фронту. Два ракетно-дронові удари по Києву в січні залишили близько мільйона людей без світла, а 6000 багатоквартирних будинків – без опалення.

А що там москвичі? Вони сплять спокійно і в теплі і дивляться сни про рожеві фламінго, бо є блазень-перекотиполе, який не посміє вдарити по місту, яке вважає своєю справжньою столицею?
29.01.2026 Відповісти
29.01.2026 09:40 Відповісти
Де Міндіч з нашими Фламінгами , може знає де його
ліпший друг і колега , ЗелєМський ?
29.01.2026 09:44 Відповісти
Кожен протримається до своєї смерті. А там буде зовсім легко
29.01.2026 Відповісти
29.01.2026 09:55 Відповісти
А що там москвичі? Вони сплять спокійно і в теплі і дивляться сни про рожеві фламінго, бо є блазень-перекотиполе, який не посміє вдарити по місту, яке вважає своєю справжньою столицею?
29.01.2026 09:40 Відповісти
Так блазню і немає чим вдарити, він набрехав людям, що зробив три тисячі балістики і ракети ''Фламінго''. Він сім років бреше і барани це бачать і розуміють, але продовжують йому аплодувати.
29.01.2026 16:03 Відповісти
Де Міндіч з нашими Фламінгами , може знає де його
ліпший друг і колега , ЗелєМський ?
29.01.2026 09:44 Відповісти
рашистський Герус розхитує український човен по вказівці фсб сіючи паніку...Потвора .
29.01.2026 09:48 Відповісти
😆
29.01.2026 10:01 Відповісти
Нам би день простояти та ніч продержатись
29.01.2026 09:48 Відповісти
Витримаємо.
29.01.2026 09:55 Відповісти
Не всі
29.01.2026 14:21 Відповісти
Так нещодавно виявилось, що Зелемському та його хенералам не можна атакувати резиденції САМОГО Путіна, і за навіть підозру в цьому всій елітці та військовим треба потужно стояти на колінах та благати пробачення. А в Москві їх повно. Що, Зеля з Генштабом повиння знову стояти в позі раком? Ну ніт, нах атакувати Москву, унтерманшам не положєно.
29.01.2026 09:49 Відповісти
Просто треба триматися. Протриматися на день і на людину довше ворога. Тим більше втрати 1:6, а вже через 11 місяців наступний рік, в якому буде повний крах російської економіки.
29.01.2026 09:49 Відповісти
Такий тонкий сарказм, що я не зразу розкусив його.
29.01.2026 10:02 Відповісти
Не знаю, чому те, що сприймалося як чиста правда (і цілком виправдано) у 2022 році, у 2026 році, всього лише через 4 роки повномасштабки, сприймається як сарказм. Треба вірити й триматися.
29.01.2026 10:04 Відповісти
пойдіть й справді похмеліться
бо якщо ви пишете серйозно ви кретин
29.01.2026 11:38 Відповісти
Повний крах раши завжди відбувається по формулі n+1, де n - це текучій рік.
29.01.2026 10:04 Відповісти
+++
Позвольте записать в блокнотик
29.01.2026 10:14 Відповісти
я навіть знаю яка людина остання залишиться
великий зе-боневтік-міндичский? я правий?
29.01.2026 11:37 Відповісти
29.01.2026 11:43 Відповісти
А що ще Reuters пише? Нічого? Ну то йдіть на х#й. Плакальщики всраті. Задовбали своєю АНАЛітикою.
29.01.2026 09:50 Відповісти
Кожен протримається до своєї смерті. А там буде зовсім легко
29.01.2026 09:55 Відповісти
А ви знаєте толк у філософії.)
29.01.2026 10:10 Відповісти
Легкість після смерті - це іпсо, спрямоване на демотивацію українців. Тільки реінкарнація й вічна боротьба.
29.01.2026 10:11 Відповісти
это основы христианства.
Когда веселых и шухарных богов - расп здяев с Олимпа поменяли на хмурого (ото от...).
Основа веры для эксплуатируемого класса. Помучаешся, но потом будешь гулять по райскому саду. На любителя несколько десятков девственниц.
29.01.2026 10:20 Відповісти
"Не падай духом, не вмирай раніше смерті". Це цитата з казки про дві жабки, які впали в горщик зі сметаною і почали тонути. Одна відразу здалася і потонула, а інша бовтала лапками, поки сметана не перетворилася на масло, і вона вибралася з горщика.
Не треба помирати раніше смерті!.
У нас не все так добре, як нам би хотілося,але, ще і не зовсім так погано, як мріють наші вороги.
Тримаємось!)
29.01.2026 10:11 Відповісти
29.01.2026 12:12 Відповісти
Вони постійно перемальовують прогноз
29.01.2026 14:23 Відповісти
А про яку сонячну генерацію йде мова, коли станції постійно виключені через відсутність світла. То при попередниках все працювало як годинник, а при Зеленському все добито, а що залишилося - добивається.
29.01.2026 16:05 Відповісти
 
 