Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 237 400 осіб (+830 за добу), 11 613 танків, 36 733 артсистеми, 23 965 ББМ
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 237 400 (+830) осіб
- танків - 11 613 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 965 (+7) од.
- артилерійських систем - 36 733 (+20) од.
- РСЗВ - 1 629 (+0) од.
- засоби ППО - 1 288 (+2) од.
- літаків - 435 (+1) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 118 679 (+955) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 190 (+88) од.
- спеціальна техніка - 4 053 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Су-30-й бог вніс у свої реєстри - бо "впав по технічниз причинах", на Курщині.
Що радує - на ЧОТИРЬОХ льотчиків у кацапів менше стало...
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
А чому другий не нарахували? У новинах їх 2 було.
20 тисяч БпЛА з початку місяця
М'ясо пригальмувало, проте завтра-післязавтра все рівно буде 30 тисяч