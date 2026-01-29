Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 237 400 осіб (+830 за добу), 11 613 танків, 36 733 артсистеми, 23 965 ББМ

російський танк горить

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 237 400 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 237 400 (+830) осіб
  • танків - 11 613 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 23 965 (+7) од.
  • артилерійських систем - 36 733 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 629 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 288 (+2) од.
  • літаків - 435 (+1) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 118 679 (+955) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 76 190 (+88) од.
  • спеціальна техніка - 4 053 (+0) од.

Втрати РФ на 29 січня 2026 року

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Топ коментарі
+25
О! От і зміни в літачках... Пишуть, що Су-34 не долетів до мосту в Білгород-Дністровському - збили в районі о. Зміїний.
Су-30-й бог вніс у свої реєстри - бо "впав по технічниз причинах", на Курщині.
Що радує - на ЧОТИРЬОХ льотчиків у кацапів менше стало...
29.01.2026 07:06 Відповісти
+15
Подобається по літакам, дай Бог, щоб не останні
29.01.2026 07:37 Відповісти
+12
Холодно... І сніг лежить... Кацапів "тропить" легше... Хлопці "примайстрачилися" ловить "ішаків" у полях. Прилітають в поле, і шукають стежку. Знайшли - і пішли "тропить", як зайця. Кацапи ж, пруть по прямій, "петлі" і "скидки" не роблять. Та й бігають повільно... От вони й сидять, "як миш під віником"...
29.01.2026 07:12 Відповісти
Щось цапорилого лайна поменшало,мабуть в норах сидять.
29.01.2026 07:05 Відповісти
29.01.2026 07:12 Відповісти
29.01.2026 07:06 Відповісти
В Генштаб, здається, долетіла нова мітла з Міноборони для точних підрахунків...
29.01.2026 08:15 Відповісти
Тобі здається.
29.01.2026 08:34 Відповісти
І літачок!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦

А чому другий не нарахували? У новинах їх 2 було.
29.01.2026 09:06 Відповісти
Враховують лише ті, до зникнення яких прикладають руки ЗСУ. Ті, що самі гепаються, йдуть як бонус.
29.01.2026 09:14 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
29.01.2026 09:06 Відповісти
Мінус два сухаря і чотири літуна то є добре.
20 тисяч БпЛА з початку місяця
М'ясо пригальмувало, проте завтра-післязавтра все рівно буде 30 тисяч
29.01.2026 09:24 Відповісти
 
 