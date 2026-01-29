Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 237 400 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 237 400 (+830) человек

танков - 11 613 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 965 (+7) ед.

артиллерийских систем - 36 733 (+20) ед.

РСЗО - 1 629 (+0) ед.

средства ПВО - 1 288 (+2) ед.

самолетов - 435 (+1) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 118 679 (+955) ед.

крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 76 190 (+88) ед.

специальная техника - 4 053 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

