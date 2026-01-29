Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ

Российский танк горит

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 237 400 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 237 400 (+830) человек
  • танков - 11 613 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 965 (+7) ед.
  • артиллерийских систем - 36 733 (+20) ед.
  • РСЗО - 1 629 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1 288 (+2) ед.
  • самолетов - 435 (+1) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 118 679 (+955) ед.
  • крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 76 190 (+88) ед.
  • специальная техника - 4 053 (+0) ед.

Потери РФ на 29 января 2026 года

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

О! От і зміни в літачках... Пишуть, що Су-34 не долетів до мосту в Білгород-Дністровському - збили в районі о. Зміїний.
Су-30-й бог вніс у свої реєстри - бо "впав по технічниз причинах", на Курщині.
Що радує - на ЧОТИРЬОХ льотчиків у кацапів менше стало...
Подобається по літакам, дай Бог, щоб не останні
Холодно... І сніг лежить... Кацапів "тропить" легше... Хлопці "примайстрачилися" ловить "ішаків" у полях. Прилітають в поле, і шукають стежку. Знайшли - і пішли "тропить", як зайця. Кацапи ж, пруть по прямій, "петлі" і "скидки" не роблять. Та й бігають повільно... От вони й сидять, "як миш під віником"...
29.01.2026 07:12
Щось цапорилого лайна поменшало,мабуть в норах сидять.
В Генштаб, здається, долетіла нова мітла з Міноборони для точних підрахунків...
Тобі здається.
І літачок!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦

А чому другий не нарахували? У новинах їх 2 було.
Враховують лише ті, до зникнення яких прикладають руки ЗСУ. Ті, що самі гепаються, йдуть як бонус.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Мінус два сухаря і чотири літуна то є добре.
20 тисяч БпЛА з початку місяця
М'ясо пригальмувало, проте завтра-післязавтра все рівно буде 30 тисяч
