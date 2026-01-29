Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 237 400 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 237 400 (+830) человек
- танков - 11 613 (+4) ед.
- боевых бронированных машин - 23 965 (+7) ед.
- артиллерийских систем - 36 733 (+20) ед.
- РСЗО - 1 629 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 288 (+2) ед.
- самолетов - 435 (+1) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 118 679 (+955) ед.
- крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 76 190 (+88) ед.
- специальная техника - 4 053 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Су-30-й бог вніс у свої реєстри - бо "впав по технічниз причинах", на Курщині.
Що радує - на ЧОТИРЬОХ льотчиків у кацапів менше стало...
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
А чому другий не нарахували? У новинах їх 2 було.
20 тисяч БпЛА з початку місяця
М'ясо пригальмувало, проте завтра-післязавтра все рівно буде 30 тисяч