Каникулы в Киеве продлили до 1 февраля, формат обучения определит Совет обороны города, - Шмыгаль

Каникулы в школах Киева продлили до 1 февраля, окончательное решение о формате обучения примет Совет обороны города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что часть учебных заведений работает в режиме Пунктов несокрушимости. "Сейчас в школах Киева до 1 февраля продолжаются продленные каникулы", – написал Шмыгаль в телеграме.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что самая сложная ситуация в стране сейчас именно в Киеве. Проблемы касаются прежде всего отопления и электроснабжения. Для столицы привлечены ремонтные бригады из разных регионов, включая прифронтовые.

По словам президента, МВД обеспечивает горячее питание в районах Киева, где это необходимо. Только за прошедшие сутки такую помощь получили 6,2 тысячи человек в столице и 22 тысячи в Киевской области. Зеленский призвал городские власти действовать быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлян в феврале.

Также он ожидает отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были.

"Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале людям было легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь", - добавил глава государства.

потужно !
28.01.2026 23:20 Ответить
одразу до майських шашликів хай продовжують, бо раніше ніяк не буде - весна, мабуть, буде затяжною....

29.01.2026 02:40 Ответить
А в чому новина?
Вирішили продовжити те, що вже і так подовжено два тижні тому?
28.01.2026 23:40 Ответить
Весь покрытый ЗЄленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Весь покрытый ЗЄленью, абсолютно весь.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Там живут несчастные люди-дикари.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама-рима родила.
Что они ни делают, не идут дела....
Им бы понедельники взять и отменить.
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Как назло на острове нет календаря....
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
Скоро как семь лет имеют ЗЄ-беду....

29.01.2026 02:49 Ответить
Який прохідний мінімум в універи?
29.01.2026 05:46 Ответить
 
 