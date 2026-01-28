Каникулы в Киеве продлили до 1 февраля, формат обучения определит Совет обороны города, - Шмыгаль

Каникулы в школах Киева продлили до 1 февраля, окончательное решение о формате обучения примет Совет обороны города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что часть учебных заведений работает в режиме Пунктов несокрушимости. "Сейчас в школах Киева до 1 февраля продолжаются продленные каникулы", – написал Шмыгаль в телеграме.

Ситуация с отоплением и светом

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что самая сложная ситуация в стране сейчас именно в Киеве. Проблемы касаются прежде всего отопления и электроснабжения. Для столицы привлечены ремонтные бригады из разных регионов, включая прифронтовые.

Помощь жителям столицы

По словам президента, МВД обеспечивает горячее питание в районах Киева, где это необходимо. Только за прошедшие сутки такую помощь получили 6,2 тысячи человек в столице и 22 тысячи в Киевской области. Зеленский призвал городские власти действовать быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлян в феврале.

Также он ожидает отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были.

"Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале людям было легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь", - добавил глава государства.

По состоянию на вечер среды, 28 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек украинской столицы.

