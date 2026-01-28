Канікули у Києві подовжили до 1 лютого, формат навчання визначить Рада оборони міста, - Шмигаль

Канікули у школах Києва подовжили до 1 лютого, остаточне рішення щодо формату навчання ухвалить Рада оборони міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він уточнив, що частина навчальних закладів працює у режимі Пунктів незламності. "Наразі в школах Києва до 1 лютого тривають подовжені канікули", – написав Шмигаль у телеграмі.

Ситуація з опаленням та світлом

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що найскладніша ситуація в країні нині саме у Києві. Проблеми стосуються передусім опалення та електропостачання. Для столиці залучені ремонтні бригади з різних регіонів, включно з прифронтовими.

Допомога мешканцям столиці

За словами президента, МВС забезпечує гаряче харчування у районах Києва, де це необхідно. Лише за минулу добу таку допомогу отримали 6,2 тисячі людей у столиці та 22 тисячі на Київщині. Зеленський закликав міську владу діяти швидше, щоб полегшити життя киян у лютому.

Також він очікує звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були.

"Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти", - додав глава держави.

потужно !
28.01.2026 23:20 Відповісти
одразу до майських шашликів хай продовжують, бо раніше ніяк не буде - весна, мабуть, буде затяжною....

29.01.2026 02:40 Відповісти
А в чому новина?
Вирішили продовжити те, що вже і так подовжено два тижні тому?
28.01.2026 23:40 Відповісти
Весь покрытый ЗЄленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Весь покрытый ЗЄленью, абсолютно весь.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Там живут несчастные люди-дикари.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама-рима родила.
Что они ни делают, не идут дела....
Им бы понедельники взять и отменить.
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Как назло на острове нет календаря....
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
Скоро как семь лет имеют ЗЄ-беду....

29.01.2026 02:49 Відповісти
Який прохідний мінімум в універи?
