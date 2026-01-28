Канікули у Києві подовжили до 1 лютого, формат навчання визначить Рада оборони міста, - Шмигаль
Канікули у школах Києва подовжили до 1 лютого, остаточне рішення щодо формату навчання ухвалить Рада оборони міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.
Він уточнив, що частина навчальних закладів працює у режимі Пунктів незламності. "Наразі в школах Києва до 1 лютого тривають подовжені канікули", – написав Шмигаль у телеграмі.
Ситуація з опаленням та світлом
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що найскладніша ситуація в країні нині саме у Києві. Проблеми стосуються передусім опалення та електропостачання. Для столиці залучені ремонтні бригади з різних регіонів, включно з прифронтовими.
Допомога мешканцям столиці
За словами президента, МВС забезпечує гаряче харчування у районах Києва, де це необхідно. Лише за минулу добу таку допомогу отримали 6,2 тисячі людей у столиці та 22 тисячі на Київщині. Зеленський закликав міську владу діяти швидше, щоб полегшити життя киян у лютому.
Також він очікує звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були.
"Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти", - додав глава держави.
- Станом на вечір середи, 28 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок української столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Вирішили продовжити те, що вже і так подовжено два тижні тому?
Остров невезения в океане есть.
Весь покрытый ЗЄленью, абсолютно весь.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Там живут несчастные люди-дикари.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама-рима родила.
Что они ни делают, не идут дела....
Им бы понедельники взять и отменить.
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Как назло на острове нет календаря....
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
.
Скоро как семь лет имеют ЗЄ-беду....
.