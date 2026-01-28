Канікули у Києві подовжили до 1 лютого, формат навчання визначить Рада оборони міста, - Шмигаль

Канікули у школах Києва подовжили до 1 лютого, остаточне рішення щодо формату навчання ухвалить Рада оборони міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він уточнив, що частина навчальних закладів працює у режимі Пунктів незламності. "Наразі в школах Києва до 1 лютого тривають подовжені канікули", – написав Шмигаль у телеграмі.

Ситуація з опаленням та світлом

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що найскладніша ситуація в країні нині саме у Києві. Проблеми стосуються передусім опалення та електропостачання. Для столиці залучені ремонтні бригади з різних регіонів, включно з прифронтовими.

Допомога мешканцям столиці

За словами президента, МВС забезпечує гаряче харчування у районах Києва, де це необхідно. Лише за минулу добу таку допомогу отримали 6,2 тисячі людей у столиці та 22 тисячі на Київщині. Зеленський закликав міську владу діяти швидше, щоб полегшити життя киян у лютому.

Також він очікує звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були.

"Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти", - додав глава держави.

Станом на вечір середи, 28 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок української столиці.

