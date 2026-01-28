Найскладніша ситуація зі світлом у Києві. Міська влада повинна діяти значно швидше, - Зеленський

Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Нині найскладніша ситуація у країні з опаленням та світлом залишається у Києві. Президент Володимир Зеленський закликав міську владу столиці діяти значно швидше, щоб полегшити життя киянам у лютому.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський про ситуацію у Києві

"Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати", - розповів він.

Глава держави зазначив, що МВС України забезпечує гаряче харчування в районах в Києві, де це необхідно.

Звернення до влади столиці

За даними президента, лише за минулу добу — 6 тисяч 200 людей у Києві отримали таку допомогу. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування.

Зеленський зазначив, що очікує звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були.

"Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти", - додав глава держави.

