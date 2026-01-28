Найскладніша ситуація зі світлом у Києві. Міська влада повинна діяти значно швидше, - Зеленський

Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Нині найскладніша ситуація у країні з опаленням та світлом залишається у Києві. Президент Володимир Зеленський закликав міську владу столиці діяти значно швидше, щоб полегшити життя киянам у лютому.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський про ситуацію у Києві

"Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати", - розповів він.

Глава держави зазначив, що МВС України забезпечує гаряче харчування в районах в Києві, де це необхідно. 

Звернення до влади столиці

За даними президента, лише за минулу добу — 6 тисяч 200 людей у Києві отримали таку допомогу. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування.

Зеленський зазначив, що очікує звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були.

"Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти", - додав глава держави.

Що передувало

  • Нагадаємо, що станом на першу половину дня 28 січня повідомлялося, що 737 житлових будинків столиці на сьогодні ще лишаються без тепла.

Топ коментарі
+53
таке враження що зебіл замовив кацапам бомбити столицю
28.01.2026 22:18 Відповісти
+44
"всі в уряді готові допомогти" - красти.
28.01.2026 22:17 Відповісти
+39
Ва всьом все вінавати, не вінават тока Зеленський.
В тому, що Зеленський закатав в асфальт 500 мільярдів замість виготовлення ракет і систем ППО, звичайно винен мер. А як же без цього. І так 7 років - винні всі - США, Європа, попередники, мери міст, а він єдиний білий і пухнастий.
28.01.2026 22:25 Відповісти
А може не варто було забирати з бюджету міста мільярди? А може не варто було працівників-комунальників бусифікувати? А, ну да, про що це я. ПОТУЖНІСТЬ! НЕЗЛАМНІСТЬ! ЗЕЛЕНІСТЬ!
28.01.2026 23:40 Відповісти
якщо треба кошти, візьміть трошки з двушки на маскву
28.01.2026 23:49 Відповісти
29.01.2026 00:59 Відповісти
Міська влада? Серйозно? Ох і падло лицемірне.
29.01.2026 03:45 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
29.01.2026 08:30 Відповісти
29.01.2026 08:33 Відповісти
Зе, твій рейтинг в Києві зараз на рівні "Боже, яке кончене"
29.01.2026 09:29 Відповісти
віддай гроші киянам,підор.я так думав - якщо б ті гроші що влада зеленого уібана забрала в міста Києва,пустити на роздільну генерацію то сума грошей за 3 роки повністю вирішила б роздільну генерацію міста Києва.та й других міст України.суми там ахові,і все це ******** і вивезли окупантам.смерть зеленому підарасу !!!
29.01.2026 08:50 Відповісти
гадёныш....
29.01.2026 13:32 Відповісти
