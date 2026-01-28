Найскладніша ситуація зі світлом у Києві. Міська влада повинна діяти значно швидше, - Зеленський
Нині найскладніша ситуація у країні з опаленням та світлом залишається у Києві. Президент Володимир Зеленський закликав міську владу столиці діяти значно швидше, щоб полегшити життя киянам у лютому.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський про ситуацію у Києві
"Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати", - розповів він.
Глава держави зазначив, що МВС України забезпечує гаряче харчування в районах в Києві, де це необхідно.
Звернення до влади столиці
За даними президента, лише за минулу добу — 6 тисяч 200 людей у Києві отримали таку допомогу. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування.
Зеленський зазначив, що очікує звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були.
"Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти", - додав глава держави.
Що передувало
- Нагадаємо, що станом на першу половину дня 28 січня повідомлялося, що 737 житлових будинків столиці на сьогодні ще лишаються без тепла.
В тому, що Зеленський закатав в асфальт 500 мільярдів замість виготовлення ракет і систем ППО, звичайно винен мер. А як же без цього. І так 7 років - винні всі - США, Європа, попередники, мери міст, а він єдиний білий і пухнастий.