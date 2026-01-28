Самая сложная ситуация с электричеством - в Киеве. Городская власть должна действовать значительно быстрее, - Зеленский

Київ
Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Сейчас самая сложная ситуация в стране с отоплением и светом остается в Киеве. Президент Владимир Зеленский призвал городские власти столицы действовать значительно быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлянам в феврале.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский о ситуации в Киеве

"Наиболее сложная ситуация сейчас - в Киеве, прежде всего - с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством. Для Киева привлечены бригады из многих наших регионов, фактически со всей страны, в том числе прифронтовые регионы готовы помогать", - рассказал он.

Глава государства отметил, что МВД Украины обеспечивает горячее питание в районах Киева, где это необходимо. 

Также читайте: Власти Киева и полиция опровергли информацию о смерти от холода женщины, пережившей Холокост

Обращение к властям столицы

По данным президента, только за прошедшие сутки - 6 тысяч 200 человек в Киеве получили такую помощь. В Киевской области 22 тысячи человек получили горячее питание.

Зеленский отметил, что ожидает отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были.

"Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале людям было легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь", - добавил глава государства.

Читайте также: 737 жилых домов в Киеве сейчас без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко

Что предшествовало

  • Напомним, что по состоянию на первую половину дня 28 января сообщалось, что 737 жилых домов столицы на сегодняшний день еще остаются без тепла.

Зеленский Владимир (24159) Киев (26256) Тарифы на отопление (805) Тарифы на электроэнергию (2377)
Топ комментарии
+53
таке враження що зебіл замовив кацапам бомбити столицю
показать весь комментарий
28.01.2026 22:18 Ответить
+44
"всі в уряді готові допомогти" - красти.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:17 Ответить
+39
Ва всьом все вінавати, не вінават тока Зеленський.
В тому, що Зеленський закатав в асфальт 500 мільярдів замість виготовлення ракет і систем ППО, звичайно винен мер. А як же без цього. І так 7 років - винні всі - США, Європа, попередники, мери міст, а він єдиний білий і пухнастий.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:25 Ответить
А може не варто було забирати з бюджету міста мільярди? А може не варто було працівників-комунальників бусифікувати? А, ну да, про що це я. ПОТУЖНІСТЬ! НЕЗЛАМНІСТЬ! ЗЕЛЕНІСТЬ!
28.01.2026 23:40 Ответить
якщо треба кошти, візьміть трошки з двушки на маскву
28.01.2026 23:49 Ответить
29.01.2026 00:59 Ответить
Міська влада? Серйозно? Ох і падло лицемірне.
29.01.2026 03:45 Ответить
Геть обкуреного ішака!
29.01.2026 08:30 Ответить
29.01.2026 08:33 Ответить
Зе, твій рейтинг в Києві зараз на рівні "Боже, яке кончене"
29.01.2026 09:29 Ответить
віддай гроші киянам,підор.я так думав - якщо б ті гроші що влада зеленого уібана забрала в міста Києва,пустити на роздільну генерацію то сума грошей за 3 роки повністю вирішила б роздільну генерацію міста Києва.та й других міст України.суми там ахові,і все це ******** і вивезли окупантам.смерть зеленому підарасу !!!
29.01.2026 08:50 Ответить
гадёныш....
29.01.2026 13:32 Ответить
