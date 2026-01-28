Самая сложная ситуация с электричеством - в Киеве. Городская власть должна действовать значительно быстрее, - Зеленский
Сейчас самая сложная ситуация в стране с отоплением и светом остается в Киеве. Президент Владимир Зеленский призвал городские власти столицы действовать значительно быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлянам в феврале.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский о ситуации в Киеве
"Наиболее сложная ситуация сейчас - в Киеве, прежде всего - с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством. Для Киева привлечены бригады из многих наших регионов, фактически со всей страны, в том числе прифронтовые регионы готовы помогать", - рассказал он.
Глава государства отметил, что МВД Украины обеспечивает горячее питание в районах Киева, где это необходимо.
Обращение к властям столицы
По данным президента, только за прошедшие сутки - 6 тысяч 200 человек в Киеве получили такую помощь. В Киевской области 22 тысячи человек получили горячее питание.
Зеленский отметил, что ожидает отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были.
"Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале людям было легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь", - добавил глава государства.
Что предшествовало
- Напомним, что по состоянию на первую половину дня 28 января сообщалось, что 737 жилых домов столицы на сегодняшний день еще остаются без тепла.
В тому, що Зеленський закатав в асфальт 500 мільярдів замість виготовлення ракет і систем ППО, звичайно винен мер. А як же без цього. І так 7 років - винні всі - США, Європа, попередники, мери міст, а він єдиний білий і пухнастий.