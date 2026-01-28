Самая сложная ситуация с электричеством - в Киеве. Городская власть должна действовать значительно быстрее, - Зеленский

Фото: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Сейчас самая сложная ситуация в стране с отоплением и светом остается в Киеве. Президент Владимир Зеленский призвал городские власти столицы действовать значительно быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлянам в феврале.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский о ситуации в Киеве

"Наиболее сложная ситуация сейчас - в Киеве, прежде всего - с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством. Для Киева привлечены бригады из многих наших регионов, фактически со всей страны, в том числе прифронтовые регионы готовы помогать", - рассказал он.

Глава государства отметил, что МВД Украины обеспечивает горячее питание в районах Киева, где это необходимо.

Обращение к властям столицы

По данным президента, только за прошедшие сутки - 6 тысяч 200 человек в Киеве получили такую помощь. В Киевской области 22 тысячи человек получили горячее питание.

Зеленский отметил, что ожидает отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были.

"Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале людям было легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь", - добавил глава государства.

