Зеленський: Є інформація від розвідки, що росіяни готуються до нового удару

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює підготовку до нового удару по Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

РФ готується до нової атаки

"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", - сказав глава держави.

У світу є сила, щоб забезпечити мир

Зеленський зазначив, що всі, хто справді хочуть миру, мають працювати над тим, щоб Росія готувалася не до масованих ударів, а до закінчення війни. Він висловив переконання, що у світу є сила, щоб це забезпечити.

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру", - сказав президент. 

Топ коментарі
+57
А в 22 році інформації не було *****?
28.01.2026 21:08 Відповісти
+47
Сенсація!!!

У морози кацапи бьють по енергетиці!!!
Розвідка опанувала sinoptik.ua і навчилася рахувати дні з останнього удару.
28.01.2026 21:09 Відповісти
+44
Відповідь буде страшною - нє?
28.01.2026 21:07 Відповісти
Ти знову в теплі краї втечеш
28.01.2026 21:05 Відповісти
Відповідь буде страшною - нє?
28.01.2026 21:07 Відповісти
Фото "фламінго" покажуть.
28.01.2026 21:18 Відповісти
По великому рахунку виробництво Фламінго похерили а Захід зі своїми ракетами теж не поспішає
28.01.2026 21:23 Відповісти
а воно було?
де літали ті хламінги? що уразили?
29.01.2026 06:38 Відповісти
А в 22 році інформації не було *****?
28.01.2026 21:08 Відповісти
У 22 році його розвідка знала кращу інформацію за ЦРУ.
28.01.2026 22:26 Відповісти
Сенсація!!!

У морози кацапи бьють по енергетиці!!!
Розвідка опанувала sinoptik.ua і навчилася рахувати дні з останнього удару.
28.01.2026 21:09 Відповісти
Смаж шашлики, члєнограй.
28.01.2026 21:09 Відповісти
Вже не цікаво , бо все і так зрозуміло - кацапи будуть бити во всю , але Україна все одно не насмілиться вийти з "переговорів" бо тоді Тромб розсердиться ...((
28.01.2026 21:09 Відповісти
А якщо Україна вийде з переговорів, то кацапи перестануть бити? Поясни свою логіку.
28.01.2026 21:29 Відповісти
Откуда логика у избирателя Зеленского?
Который сейчас типа "не при делах", а так "рядом проходил".
28.01.2026 21:32 Відповісти
Навіть ваш Чалий у ФБ пише -
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією ...
28.01.2026 21:56 Відповісти
дипломатія то теракти у метро мокви
а те що ти пропонуєш то херня для інституток
29.01.2026 06:39 Відповісти
Как только выйдем из переговоров раза рухнет, а нам дадут томагавки и ядерка.
28.01.2026 21:52 Відповісти
Я навіть знаю коли. Чи перед "перемовинами" чи одразу після...
28.01.2026 21:12 Відповісти
Дивіться прогноз погоди. Там все зрозуміло.
28.01.2026 21:15 Відповісти
Не удивительно. Мотивация для дополнительного "прогресса" в переговорах.
28.01.2026 21:14 Відповісти
Так тобі і в 22-му казали що напад буде.ти нічого не робив.
28.01.2026 21:14 Відповісти
Як нічого не робив? З дружбанами на Карпатськоиу курорті в покатушки бавився.
28.01.2026 21:34 Відповісти
А я Гідрометценр подивився - там точно видно коли.
Коли морози повернуться, тоді і ракети.
28.01.2026 21:16 Відповісти
Схоже смарагдовий намилився у чергове турне
28.01.2026 21:18 Відповісти
100% здрисне з Украіни зі своєю хабалкою 😟
28.01.2026 21:25 Відповісти
Мне и разведка не нужна. Достаточно посмотреть на прогноз погоды.
28.01.2026 21:19 Відповісти
https://earth.nullschool.net/ru/#2026/02/02/0300Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=30.56,48.77,5261/loc=31.026,49.227 Київ 2 лютого
28.01.2026 21:33 Відповісти
https://www.ventusky.com/uk#p=47.9;32.8;5&t=20260203/0300
28.01.2026 21:38 Відповісти
Встигне хоч у чергове "відрядження" здриснути ?
28.01.2026 21:22 Відповісти
Так , його запрошують до росіі ,
заглянути в очі ху@ла
28.01.2026 21:23 Відповісти
Клята кацапня використовує погодні умови - це сильні морози ,
яких у нас не було вже давно!!
Це справжній геноцид нашої краіни , але Трамп цього
не бажає бачити , чи то повилазило ,
чи Краснов виконує своі обовʼязки перед кремлівським гебістом !
28.01.2026 21:22 Відповісти
Хто ж винен? Нам природа дала три відносно теплі зими, а зелені як завжди все просрали
28.01.2026 21:26 Відповісти
То вам здається, що вони недолугі нездари. Був ефективно використаний кожен день при владі. Просто їх справжні наміри ніколи не співпадали з вашим очікуваннями.
29.01.2026 00:17 Відповісти
А Трамп президент України?
28.01.2026 21:30 Відповісти
Оманська ZеГнида вчергове сре ротом

28.01.2026 21:23 Відповісти
Він п#здоболм прийшов, таким і помре
28.01.2026 23:13 Відповісти
Так готуються. А до чого ти готуєшся? Логіка кацапів цілком зрозуміла - зачекати поки полагодять те, що вони нещодавно розбили, а розбили вони дох..., дочекатися великих морозів і зробити так би мовити контрольний, щоб добити енергетику остаточно. Логіка зеленої шобли - ні в які ворота. Не хочу каркати, але враховуючи те що зелені все просрали що могли - час на захист, гроші, найгірші часи в нас можуть бути ще попереду
28.01.2026 21:24 Відповісти
Ну я ж вірно розумію, що і ми готуємося і у нас вдосталь ракет для ППО, дронів-перехоплювачів і тд? Чи наш главклоун тільки до нового закордонного відрядження готується, щоб там записувати незламні гундосики?
28.01.2026 21:26 Відповісти
Ну судячи з того, як останніми днями, вільно літають во всій країні ворожі бпла і як пишуть, більшість з них це гербери з камерами... "Готовність" прям зашкалює.
28.01.2026 21:29 Відповісти
Та то зрозуміло) Це був сарказм, якщо шо)
28.01.2026 21:38 Відповісти
не надавайте йому інформацію, вона тут же в злив іде.
28.01.2026 21:27 Відповісти
Займись вже своєю роботою, новини повідомляти та вангувати не твоя робота..
28.01.2026 21:32 Відповісти
28.01.2026 21:33 Відповісти
28.01.2026 21:41 Відповісти
В кацапів теж морози -25 будуть, фламінги будуть?
28.01.2026 21:34 Відповісти
А хіба була хоч одна ніч без терору проти мирних жителів ? це варвари вони воюють з цивільними ,влаштували холодомор ,варвари розуміють лише силу коли вже рознесуть той завод в єлабозі ? коли вбють терориста який убив сотні тисяч українців ,який вкрав у мільйонів українських дітей їх дитинство? ця істота немає права на існування .
28.01.2026 21:40 Відповісти
трамп його портрети поруч і внучкою вішає....
29.01.2026 02:57 Відповісти
Нажаль на мацкві мабуть не чують " потужність" тому що в них мабуть з початку січня немає а не світла, а ні воду , та і опалення мабуть не працює 🤔
Чи тільки світла немає на мацкві👀❓🫤
28.01.2026 21:41 Відповісти
коли бульдог схватить "зелену задницю".то яка і чия дипломатія світових 3,14здаболів зроблять так.щоб бульдог не здирав шкіру іp задниці??? З рашистським собакою те саме.З 2014 РОКУ ВЧЕПИВСЯ ІКЛАМИ В УКРАЇНУ І НІХТО ПОКИ ЩО НЕ ПЕРІПАШИВ ЙОГО ЛОМОМ
28.01.2026 21:43 Відповісти
взагалі то кожен день по Україні летять сотні дронів і ракет. це хіба не удари?
28.01.2026 21:47 Відповісти
Щоби ми робили без тебе,інформація за двушку передана
28.01.2026 21:49 Відповісти
No shit?
28.01.2026 21:54 Відповісти
К выходным как раз морозы. Возможно последние в этом сезоне. И 1го числа переговоры. Я даже не удивлюсь если русня сама посмотрела на прогноз погоды и выбрала дату, янки взяли под козырек.
28.01.2026 21:54 Відповісти
Хто б міг подумати.
А нема інфи, коли ми вже нарешті вдаримо?
28.01.2026 21:58 Відповісти
Про те, що московити готуються до нового удару з настанням похолодання знає кожна бабуля біля під'їзду і без розвідки. Краще скажи, як будеш захищати український народ, який у 2019 році дав тобі булаву, щоб захищати, а не лякати.
28.01.2026 22:13 Відповісти
я ніколи не зрозумвю ,цього молодого далеко не ід* ота 🤡зеленського , за шо він так зненавидив тих ,хто віддав йому в 19р. свої голоси ,і зробив царем мафії в Україні ? ...він міг би бути месією , скориставшись своїм племенем , а воно з перших днів продемострувало пофігізм до всього ,шо йому віддав Порошенко ,більше того , зруйнував та скалічив життя своїх виборців ...за шо ?!!! Мабуть тому шо торчок хроничний ,і у таких в голові одне ,кайф це його Бог ...
28.01.2026 22:17 Відповісти
Краще звикайте до Мерца, здалеку воно звісно завжди видніше що і як.
28.01.2026 22:48 Відповісти
Фламінги до блекауту готові?
28.01.2026 22:22 Відповісти
Мудак шашлычный,где была разведка 4 года назад?
28.01.2026 22:31 Відповісти
12 января директор ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев. Он раскрыл Зеленскому ключевую деталь российского плана - что атака на Киев начнется с высадки на аэродроме в Гостомеле, который способен принимать крупные военно-транспортные самолеты.
19 января в Киеве побывал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который повторил опасения относительно планов Москвы свергнуть украинское правительство.

Вечером 22 февраля президент Зеленский впервые за всю каденцию Рады 9-го созыва пригласил на Банковую глав всех фракций Верховной Рады.

Об угрозе вторжения депутатам - лидерам фракций, которые имеют доступ к государственной тайне, докладывали руководители как гражданские, так и военные власти: кроме Зеленского, присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава СБУ Иван Баканов и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
Буданов докладывал последним, хотя именно его выступление оказалось наиболее важным и точным. Глава ГУР Минобороны развернул карту и рассказал, что россияне могут начать войну за пределами Донбасса, что под угрозой окажутся Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, а россияне могут попытаться зайти со стороны Чернобыля.
Буданов рассказывал страшные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие в том числе и Президент не воспринимали его серьезно.
Такі справи... А зараз цей зе-виродок попереджає мудрий нарід що наріду щось впаде на голову...
29.01.2026 02:32 Відповісти
про це кожен собака знає..
а от де міндіч з грошами за Фламінго???
28.01.2026 22:38 Відповісти
Та звісно, що готують на вихідні, коли температура знову впаде, тут не потрібно бути великим аналітиком. Інша справа, де наші удари по енегоінфраструктурі обласних центрів росії, включаючи москву, де ті розпіарені "Фламінго" та "Довгі Нептуни"?
28.01.2026 22:46 Відповісти
Дякуємо щиро за попередження, шановний Президенте, ми й гадки про майбутні обстріли не мали! Думаю, однак, що все ж таки більшість українців хотіли б довідатись про інше - чи вдалося все ж таки, попри блекаути в столиці, надіслати чергову двушку на москву?
28.01.2026 23:35 Відповісти
То вже публікував би повний бюлетень доповідей української розвідки.
29.01.2026 06:34 Відповісти
А де інформація про масові удари українською балістикою?
29.01.2026 07:10 Відповісти
Непередбачувані на 2025-2026 р.р. синоптиками морози в Україні могло спровокувати: 1) розсіювання конденсуючи з реагентів над Сибіром і внаслідок чого підвищення Альбедо та інші ефекти;
2) дестабілізація Арктичного циклону через СВЧ прошивання атмосфери в потрібній локації антициклону і внаслідок формування фронту проти Атлантичних теплих мас.
В РФ є Наука і наукова практика,
В Україні є Корупціонерів в вишиванках з освітою Трускавецьких курсів.
29.01.2026 07:24 Відповісти
I'm sorry: конденсуючих реагентів.
(В українського редактора немає такого слова)
29.01.2026 07:29 Відповісти
Яка дипломатія,коли портрет путіна вісить у білому домі?Своєю головою думай,а не чужою.❤️🇺🇦❤️
29.01.2026 07:41 Відповісти
Координати вже передав ?!!!!
29.01.2026 08:18 Відповісти
Так, Янелох,це війна. У теплій ванні вода стала прохолодною? Брехати всім і завжди вже не виходить? Кінчай обман та їдь в Оман? Речі зібрав?
29.01.2026 08:51 Відповісти
Оскільки росіяни дуже ******* атакувати на початку перемовин, треба віднести той початок на кінець наступного тижня, коли морози відступлять.
29.01.2026 09:06 Відповісти
Как ты там учил Кличка? Нужно готовиться заранее?
29.01.2026 13:35 Відповісти
 
 