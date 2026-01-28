Зеленський: Є інформація від розвідки, що росіяни готуються до нового удару
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює підготовку до нового удару по Україні.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
РФ готується до нової атаки
"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", - сказав глава держави.
У світу є сила, щоб забезпечити мир
Зеленський зазначив, що всі, хто справді хочуть миру, мають працювати над тим, щоб Росія готувалася не до масованих ударів, а до закінчення війни. Він висловив переконання, що у світу є сила, щоб це забезпечити.
"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру", - сказав президент.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це справжній геноцид нашої краіни , але Трамп цього
не бажає бачити , чи то повилазило ,
чи Краснов виконує своі обовʼязки перед кремлівським гебістом !
19 января в Киеве побывал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который повторил опасения относительно планов Москвы свергнуть украинское правительство.
Вечером 22 февраля президент Зеленский впервые за всю каденцию Рады 9-го созыва пригласил на Банковую глав всех фракций Верховной Рады.
Об угрозе вторжения депутатам - лидерам фракций, которые имеют доступ к государственной тайне, докладывали руководители как гражданские, так и военные власти: кроме Зеленского, присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава СБУ Иван Баканов и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
Буданов докладывал последним, хотя именно его выступление оказалось наиболее важным и точным. Глава ГУР Минобороны развернул карту и рассказал, что россияне могут начать войну за пределами Донбасса, что под угрозой окажутся Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, а россияне могут попытаться зайти со стороны Чернобыля.
Буданов рассказывал страшные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие в том числе и Президент не воспринимали его серьезно.
