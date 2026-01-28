Зеленський: Є інформація від розвідки, що росіяни готуються до нового удару

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює підготовку до нового удару по Україні.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

РФ готується до нової атаки

"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів", - сказав глава держави.

У світу є сила, щоб забезпечити мир

Зеленський зазначив, що всі, хто справді хочуть миру, мають працювати над тим, щоб Росія готувалася не до масованих ударів, а до закінчення війни. Він висловив переконання, що у світу є сила, щоб це забезпечити.

"Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру", - сказав президент.

