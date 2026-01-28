РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8882 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
6 793 75

Зеленский: Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новому удару

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому удару по Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ готовится к новой атаке

"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические переговоры. Каждый из российских ударов", - сказал глава государства.

У мира есть сила, чтобы обеспечить мир

Зеленский отметил, что все, кто действительно хочет мира, должны работать над тем, чтобы Россия готовилась не к массированным ударам, а к окончанию войны. Он убежден, что у мира есть сила, чтобы это обеспечить.

"Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, нужно, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей – реальное значение в ситуации сейчас. Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может принести результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. В мире есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой - ради мира", - сказал президент.

Также читайте: Конгрессмен Бейкон призвал Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства ПВО

Автор: 

Зеленский Владимир (24159) обстрел (32456) россия (97385) атака (1352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
А в 22 році інформації не було *****?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:08 Ответить
+47
Сенсація!!!

У морози кацапи бьють по енергетиці!!!
Розвідка опанувала sinoptik.ua і навчилася рахувати дні з останнього удару.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:09 Ответить
+44
Відповідь буде страшною - нє?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти знову в теплі краї втечеш
показать весь комментарий
28.01.2026 21:05 Ответить
Відповідь буде страшною - нє?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:07 Ответить
Фото "фламінго" покажуть.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:18 Ответить
По великому рахунку виробництво Фламінго похерили а Захід зі своїми ракетами теж не поспішає
показать весь комментарий
28.01.2026 21:23 Ответить
а воно було?
де літали ті хламінги? що уразили?
показать весь комментарий
29.01.2026 06:38 Ответить
А в 22 році інформації не було *****?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:08 Ответить
У 22 році його розвідка знала кращу інформацію за ЦРУ.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:26 Ответить
Сенсація!!!

У морози кацапи бьють по енергетиці!!!
Розвідка опанувала sinoptik.ua і навчилася рахувати дні з останнього удару.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:09 Ответить
Смаж шашлики, члєнограй.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:09 Ответить
Вже не цікаво , бо все і так зрозуміло - кацапи будуть бити во всю , але Україна все одно не насмілиться вийти з "переговорів" бо тоді Тромб розсердиться ...((
показать весь комментарий
28.01.2026 21:09 Ответить
А якщо Україна вийде з переговорів, то кацапи перестануть бити? Поясни свою логіку.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:29 Ответить
Откуда логика у избирателя Зеленского?
Который сейчас типа "не при делах", а так "рядом проходил".
показать весь комментарий
28.01.2026 21:32 Ответить
Навіть ваш Чалий у ФБ пише -
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
Це й називається дипломатією ...
показать весь комментарий
28.01.2026 21:56 Ответить
дипломатія то теракти у метро мокви
а те що ти пропонуєш то херня для інституток
показать весь комментарий
29.01.2026 06:39 Ответить
Как только выйдем из переговоров раза рухнет, а нам дадут томагавки и ядерка.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:52 Ответить
Я навіть знаю коли. Чи перед "перемовинами" чи одразу після...
показать весь комментарий
28.01.2026 21:12 Ответить
Дивіться прогноз погоди. Там все зрозуміло.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:15 Ответить
Не удивительно. Мотивация для дополнительного "прогресса" в переговорах.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:14 Ответить
Так тобі і в 22-му казали що напад буде.ти нічого не робив.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:14 Ответить
Як нічого не робив? З дружбанами на Карпатськоиу курорті в покатушки бавився.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:34 Ответить
А я Гідрометценр подивився - там точно видно коли.
Коли морози повернуться, тоді і ракети.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:16 Ответить
Схоже смарагдовий намилився у чергове турне
показать весь комментарий
28.01.2026 21:18 Ответить
100% здрисне з Украіни зі своєю хабалкою 😟
показать весь комментарий
28.01.2026 21:25 Ответить
Мне и разведка не нужна. Достаточно посмотреть на прогноз погоды.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:19 Ответить
https://earth.nullschool.net/ru/#2026/02/02/0300Z/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=30.56,48.77,5261/loc=31.026,49.227 Київ 2 лютого
показать весь комментарий
28.01.2026 21:33 Ответить
https://www.ventusky.com/uk#p=47.9;32.8;5&t=20260203/0300
показать весь комментарий
28.01.2026 21:38 Ответить
Встигне хоч у чергове "відрядження" здриснути ?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:22 Ответить
Так , його запрошують до росіі ,
заглянути в очі ху@ла
показать весь комментарий
28.01.2026 21:23 Ответить
Клята кацапня використовує погодні умови - це сильні морози ,
яких у нас не було вже давно!!
Це справжній геноцид нашої краіни , але Трамп цього
не бажає бачити , чи то повилазило ,
чи Краснов виконує своі обовʼязки перед кремлівським гебістом !
показать весь комментарий
28.01.2026 21:22 Ответить
Хто ж винен? Нам природа дала три відносно теплі зими, а зелені як завжди все просрали
показать весь комментарий
28.01.2026 21:26 Ответить
То вам здається, що вони недолугі нездари. Був ефективно використаний кожен день при владі. Просто їх справжні наміри ніколи не співпадали з вашим очікуваннями.
показать весь комментарий
29.01.2026 00:17 Ответить
А Трамп президент України?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:30 Ответить
Оманська ZеГнида вчергове сре ротом

показать весь комментарий
28.01.2026 21:23 Ответить
Він п#здоболм прийшов, таким і помре
показать весь комментарий
28.01.2026 23:13 Ответить
Так готуються. А до чого ти готуєшся? Логіка кацапів цілком зрозуміла - зачекати поки полагодять те, що вони нещодавно розбили, а розбили вони дох..., дочекатися великих морозів і зробити так би мовити контрольний, щоб добити енергетику остаточно. Логіка зеленої шобли - ні в які ворота. Не хочу каркати, але враховуючи те що зелені все просрали що могли - час на захист, гроші, найгірші часи в нас можуть бути ще попереду
показать весь комментарий
28.01.2026 21:24 Ответить
Ну я ж вірно розумію, що і ми готуємося і у нас вдосталь ракет для ППО, дронів-перехоплювачів і тд? Чи наш главклоун тільки до нового закордонного відрядження готується, щоб там записувати незламні гундосики?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:26 Ответить
Ну судячи з того, як останніми днями, вільно літають во всій країні ворожі бпла і як пишуть, більшість з них це гербери з камерами... "Готовність" прям зашкалює.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:29 Ответить
Та то зрозуміло) Це був сарказм, якщо шо)
показать весь комментарий
28.01.2026 21:38 Ответить
не надавайте йому інформацію, вона тут же в злив іде.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:27 Ответить
Займись вже своєю роботою, новини повідомляти та вангувати не твоя робота..
показать весь комментарий
28.01.2026 21:32 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 21:33 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 21:41 Ответить
В кацапів теж морози -25 будуть, фламінги будуть?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:34 Ответить
А хіба була хоч одна ніч без терору проти мирних жителів ? це варвари вони воюють з цивільними ,влаштували холодомор ,варвари розуміють лише силу коли вже рознесуть той завод в єлабозі ? коли вбють терориста який убив сотні тисяч українців ,який вкрав у мільйонів українських дітей їх дитинство? ця істота немає права на існування .
показать весь комментарий
28.01.2026 21:40 Ответить
трамп його портрети поруч і внучкою вішає....
показать весь комментарий
29.01.2026 02:57 Ответить
Нажаль на мацкві мабуть не чують " потужність" тому що в них мабуть з початку січня немає а не світла, а ні воду , та і опалення мабуть не працює 🤔
Чи тільки світла немає на мацкві👀❓🫤
показать весь комментарий
28.01.2026 21:41 Ответить
коли бульдог схватить "зелену задницю".то яка і чия дипломатія світових 3,14здаболів зроблять так.щоб бульдог не здирав шкіру іp задниці??? З рашистським собакою те саме.З 2014 РОКУ ВЧЕПИВСЯ ІКЛАМИ В УКРАЇНУ І НІХТО ПОКИ ЩО НЕ ПЕРІПАШИВ ЙОГО ЛОМОМ
показать весь комментарий
28.01.2026 21:43 Ответить
взагалі то кожен день по Україні летять сотні дронів і ракет. це хіба не удари?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:47 Ответить
Щоби ми робили без тебе,інформація за двушку передана
показать весь комментарий
28.01.2026 21:49 Ответить
No shit?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:54 Ответить
К выходным как раз морозы. Возможно последние в этом сезоне. И 1го числа переговоры. Я даже не удивлюсь если русня сама посмотрела на прогноз погоды и выбрала дату, янки взяли под козырек.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:54 Ответить
Хто б міг подумати.
А нема інфи, коли ми вже нарешті вдаримо?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:58 Ответить
Про те, що московити готуються до нового удару з настанням похолодання знає кожна бабуля біля під'їзду і без розвідки. Краще скажи, як будеш захищати український народ, який у 2019 році дав тобі булаву, щоб захищати, а не лякати.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:13 Ответить
я ніколи не зрозумвю ,цього молодого далеко не ід* ота 🤡зеленського , за шо він так зненавидив тих ,хто віддав йому в 19р. свої голоси ,і зробив царем мафії в Україні ? ...він міг би бути месією , скориставшись своїм племенем , а воно з перших днів продемострувало пофігізм до всього ,шо йому віддав Порошенко ,більше того , зруйнував та скалічив життя своїх виборців ...за шо ?!!! Мабуть тому шо торчок хроничний ,і у таких в голові одне ,кайф це його Бог ...
показать весь комментарий
28.01.2026 22:17 Ответить
Краще звикайте до Мерца, здалеку воно звісно завжди видніше що і як.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:48 Ответить
Фламінги до блекауту готові?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:22 Ответить
Мудак шашлычный,где была разведка 4 года назад?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:31 Ответить
12 января директор ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев. Он раскрыл Зеленскому ключевую деталь российского плана - что атака на Киев начнется с высадки на аэродроме в Гостомеле, который способен принимать крупные военно-транспортные самолеты.
19 января в Киеве побывал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который повторил опасения относительно планов Москвы свергнуть украинское правительство.

Вечером 22 февраля президент Зеленский впервые за всю каденцию Рады 9-го созыва пригласил на Банковую глав всех фракций Верховной Рады.

Об угрозе вторжения депутатам - лидерам фракций, которые имеют доступ к государственной тайне, докладывали руководители как гражданские, так и военные власти: кроме Зеленского, присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава СБУ Иван Баканов и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
Буданов докладывал последним, хотя именно его выступление оказалось наиболее важным и точным. Глава ГУР Минобороны развернул карту и рассказал, что россияне могут начать войну за пределами Донбасса, что под угрозой окажутся Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, а россияне могут попытаться зайти со стороны Чернобыля.
Буданов рассказывал страшные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие в том числе и Президент не воспринимали его серьезно.
Такі справи... А зараз цей зе-виродок попереджає мудрий нарід що наріду щось впаде на голову...
показать весь комментарий
29.01.2026 02:32 Ответить
про це кожен собака знає..
а от де міндіч з грошами за Фламінго???
показать весь комментарий
28.01.2026 22:38 Ответить
Та звісно, що готують на вихідні, коли температура знову впаде, тут не потрібно бути великим аналітиком. Інша справа, де наші удари по енегоінфраструктурі обласних центрів росії, включаючи москву, де ті розпіарені "Фламінго" та "Довгі Нептуни"?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:46 Ответить
Дякуємо щиро за попередження, шановний Президенте, ми й гадки про майбутні обстріли не мали! Думаю, однак, що все ж таки більшість українців хотіли б довідатись про інше - чи вдалося все ж таки, попри блекаути в столиці, надіслати чергову двушку на москву?
показать весь комментарий
28.01.2026 23:35 Ответить
То вже публікував би повний бюлетень доповідей української розвідки.
показать весь комментарий
29.01.2026 06:34 Ответить
А де інформація про масові удари українською балістикою?
показать весь комментарий
29.01.2026 07:10 Ответить
Непередбачувані на 2025-2026 р.р. синоптиками морози в Україні могло спровокувати: 1) розсіювання конденсуючи з реагентів над Сибіром і внаслідок чого підвищення Альбедо та інші ефекти;
2) дестабілізація Арктичного циклону через СВЧ прошивання атмосфери в потрібній локації антициклону і внаслідок формування фронту проти Атлантичних теплих мас.
В РФ є Наука і наукова практика,
В Україні є Корупціонерів в вишиванках з освітою Трускавецьких курсів.
показать весь комментарий
29.01.2026 07:24 Ответить
I'm sorry: конденсуючих реагентів.
(В українського редактора немає такого слова)
показать весь комментарий
29.01.2026 07:29 Ответить
Яка дипломатія,коли портрет путіна вісить у білому домі?Своєю головою думай,а не чужою.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
29.01.2026 07:41 Ответить
Координати вже передав ?!!!!
показать весь комментарий
29.01.2026 08:18 Ответить
Так, Янелох,це війна. У теплій ванні вода стала прохолодною? Брехати всім і завжди вже не виходить? Кінчай обман та їдь в Оман? Речі зібрав?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:51 Ответить
Оскільки росіяни дуже ******* атакувати на початку перемовин, треба віднести той початок на кінець наступного тижня, коли морози відступлять.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:06 Ответить
Как ты там учил Кличка? Нужно готовиться заранее?
показать весь комментарий
29.01.2026 13:35 Ответить
 
 