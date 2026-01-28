Зеленский: Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новому удару

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому удару по Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

РФ готовится к новой атаке

"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические переговоры. Каждый из российских ударов", - сказал глава государства.

У мира есть сила, чтобы обеспечить мир

Зеленский отметил, что все, кто действительно хочет мира, должны работать над тем, чтобы Россия готовилась не к массированным ударам, а к окончанию войны. Он убежден, что у мира есть сила, чтобы это обеспечить.

"Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, нужно, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей – реальное значение в ситуации сейчас. Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может принести результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. В мире есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой - ради мира", - сказал президент.

