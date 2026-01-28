Зеленский: Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новому удару
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому удару по Украине.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
РФ готовится к новой атаке
"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические переговоры. Каждый из российских ударов", - сказал глава государства.
У мира есть сила, чтобы обеспечить мир
Зеленский отметил, что все, кто действительно хочет мира, должны работать над тем, чтобы Россия готовилась не к массированным ударам, а к окончанию войны. Он убежден, что у мира есть сила, чтобы это обеспечить.
"Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, нужно, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей – реальное значение в ситуации сейчас. Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может принести результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. В мире есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой - ради мира", - сказал президент.
А тепер має бути так: якщо росіяне спробують нанести ще один удар по цивільній інфраструктурі в Україні, насамперед енергетичній, як вони кажуть "для підсилення своєї переговорної позиції" - зразу встали зі столу й вийшли!
Якщо, звісно, члени української делегації, як нам казали, "мають сталеві яйця".
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей! Не можна дати росіянам знову тягнути час і намагатися продовжувати все, як було.
19 января в Киеве побывал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который повторил опасения относительно планов Москвы свергнуть украинское правительство.
Вечером 22 февраля президент Зеленский впервые за всю каденцию Рады 9-го созыва пригласил на Банковую глав всех фракций Верховной Рады.
Об угрозе вторжения депутатам - лидерам фракций, которые имеют доступ к государственной тайне, докладывали руководители как гражданские, так и военные власти: кроме Зеленского, присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава СБУ Иван Баканов и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
Буданов докладывал последним, хотя именно его выступление оказалось наиболее важным и точным. Глава ГУР Минобороны развернул карту и рассказал, что россияне могут начать войну за пределами Донбасса, что под угрозой окажутся Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, а россияне могут попытаться зайти со стороны Чернобыля.
Буданов рассказывал страшные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие в том числе и Президент не воспринимали его серьезно.
