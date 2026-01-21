Конгрессмен Бейкон призвал Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства ПВО
Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон призвал администрацию президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства противовоздушной обороны на фоне российских атак на объекты энергетики.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Бейкон призывает больше помогать Украине
"Администрация Трампа делает слишком мало, чтобы помочь Украине. Мы должны поставлять больше высокоточного оружия дальнего действия и больше средств противовоздушной обороны. Администрация Байдена поставляла слишком мало и слишком поздно. Но это было лучше, чем сейчас", - написал американский законодатель.
Обстрел ночью 20 января
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
- В результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.
- Атакован объект критической инфраструктуры в Ривненской области.
- В Полтавской области под ударом промышленный объект.
- В Херсонской области ранены 4 человека в результате атак РФ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або ти мага (не плутати з республіканцями), або ти наймерзенніший дем!
для цього було достатньо всього лиш рік...
Может тогда в нём проснется совесть и он даст Украине Томагавки??
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати
до мирудо капітуляції ??
Он скирдует халявные миллиарды и собирает под свое крыло "Совет беспринципного мира" уголовников различных мастей, начиная с путина.