Конгрессмен Бейкон призвал Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства ПВО

Бейкон призвал Трампа усилить помощь Киеву

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон призвал администрацию президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства противовоздушной обороны на фоне российских атак на объекты энергетики.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Бейкон призывает больше помогать Украине

"Администрация Трампа делает слишком мало, чтобы помочь Украине. Мы должны поставлять больше высокоточного оружия дальнего действия и больше средств противовоздушной обороны. Администрация Байдена поставляла слишком мало и слишком поздно. Но это было лучше, чем сейчас", - написал американский законодатель.

Читайте также: Поставки оружия Украине не уменьшились после изменения политики США, - НАТО

Читайте также: Без американского оружия мы не сможем победить, - Зеленский

Топ комментарии
+11
Кремль не дозволяе!
показать весь комментарий
21.01.2026 21:12 Ответить
+6
А рудий покидьок вже рік робить вигляд ,що закликає ***** до припинення війни.
показать весь комментарий
21.01.2026 21:12 Ответить
+6
Від закликів до реального надавання прірва, якщо взагалі не реальність. Принаймні доки в США будуть вибирати в президенти ідіотів.
показать весь комментарий
21.01.2026 21:18 Ответить
нема вже республіканців.
або ти мага (не плутати з республіканцями), або ти наймерзенніший дем!
для цього було достатньо всього лиш рік...
показать весь комментарий
21.01.2026 21:26 Ответить
Допоки всі ці заклики будуть лунати в соцмережах доти єдиним запобіжником проти гарячої фази третьої світової будуть лише ЗСУ (всупереч діям "сильних світу цього" та інших клоунів і з нашою допомогою)
показать весь комментарий
21.01.2026 21:27 Ответить
Пусть рыжее пуйло трамп приедет в Киев и поживёт там недельку в этих адских нечеловеческих условиях. Пусть своими глазами увидит как выживает украинский народ. Клюшку для гольфа можно не брать...
Может тогда в нём проснется совесть и он даст Украине Томагавки??
показать весь комментарий
21.01.2026 21:32 Ответить
А як томагавки допоможуть від холоду і нелюдських умов? Мир потрібен вже давно поки Запоріжжя не просрали
показать весь комментарий
21.01.2026 22:49 Ответить
Пуйломан з Мар-Лаго...
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати до миру до капітуляції ??
показать весь комментарий
21.01.2026 22:19 Ответить
Це що подія, що конгресмен там щось ляпнув, тим більше, що це без толку.
показать весь комментарий
21.01.2026 22:34 Ответить
Трампу некогда этим заниматься.
Он скирдует халявные миллиарды и собирает под свое крыло "Совет беспринципного мира" уголовников различных мастей, начиная с путина.
показать весь комментарий
22.01.2026 02:23 Ответить
Заклик в порожнечу...Трампу ніколи, він мріє, як збере по мільярду з ради миру, куди запросить всіх диктаторів та жополизів і буде пожиттєво царювати...покидьок рудий.
показать весь комментарий
22.01.2026 07:39 Ответить
Порожні заклики в нікуди. Республіканці не бачать що рудий покидьок і педофіл ще й агент паРаші?
показать весь комментарий
22.01.2026 08:54 Ответить
 
 