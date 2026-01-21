Конгрессмен Бейкон призвал Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства ПВО

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон призвал администрацию президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойное оружие и средства противовоздушной обороны на фоне российских атак на объекты энергетики.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Бейкон призывает больше помогать Украине

"Администрация Трампа делает слишком мало, чтобы помочь Украине. Мы должны поставлять больше высокоточного оружия дальнего действия и больше средств противовоздушной обороны. Администрация Байдена поставляла слишком мало и слишком поздно. Но это было лучше, чем сейчас", - написал американский законодатель.

