Конгресмен Бейкон закликав Трампа передати Україні далекобійну зброю та засоби ППО

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Трампа робить занадто мало, щоб допомогти Україні. Ми повинні надсилати більше високоточної зброї дальньої дії та більше засобів протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена надсилала занадто мало і занадто пізно. Але це було краще, ніж зараз",- написав американський законодавець.

Топ коментарі
+11
Кремль не дозволяе!
21.01.2026 21:12 Відповісти
+6
А рудий покидьок вже рік робить вигляд ,що закликає ***** до припинення війни.
21.01.2026 21:12 Відповісти
+6
Від закликів до реального надавання прірва, якщо взагалі не реальність. Принаймні доки в США будуть вибирати в президенти ідіотів.
21.01.2026 21:18 Відповісти
нема вже республіканців.
або ти мага (не плутати з республіканцями), або ти наймерзенніший дем!
для цього було достатньо всього лиш рік...
21.01.2026 21:26 Відповісти
Допоки всі ці заклики будуть лунати в соцмережах доти єдиним запобіжником проти гарячої фази третьої світової будуть лише ЗСУ (всупереч діям "сильних світу цього" та інших клоунів і з нашою допомогою)
21.01.2026 21:27 Відповісти
Пусть рыжее пуйло трамп приедет в Киев и поживёт там недельку в этих адских нечеловеческих условиях. Пусть своими глазами увидит как выживает украинский народ. Клюшку для гольфа можно не брать...
Может тогда в нём проснется совесть и он даст Украине Томагавки??
21.01.2026 21:32 Відповісти
А як томагавки допоможуть від холоду і нелюдських умов? Мир потрібен вже давно поки Запоріжжя не просрали
21.01.2026 22:49 Відповісти
Пуйломан з Мар-Лаго...
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати до миру до капітуляції ??
21.01.2026 22:19 Відповісти
Це що подія, що конгресмен там щось ляпнув, тим більше, що це без толку.
21.01.2026 22:34 Відповісти
Трампу некогда этим заниматься.
Он скирдует халявные миллиарды и собирает под свое крыло "Совет беспринципного мира" уголовников различных мастей, начиная с путина.
22.01.2026 02:23 Відповісти
Заклик в порожнечу...Трампу ніколи, він мріє, як збере по мільярду з ради миру, куди запросить всіх диктаторів та жополизів і буде пожиттєво царювати...покидьок рудий.
22.01.2026 07:39 Відповісти
Порожні заклики в нікуди. Республіканці не бачать що рудий покидьок і педофіл ще й агент паРаші?
22.01.2026 08:54 Відповісти
 
 