Конгресмен Бейкон закликав Трампа передати Україні далекобійну зброю та засоби ППО

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Трампа робить занадто мало, щоб допомогти Україні. Ми повинні надсилати більше високоточної зброї дальньої дії та більше засобів протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена надсилала занадто мало і занадто пізно. Але це було краще, ніж зараз",- написав американський законодавець.

