Конгресмен Бейкон закликав Трампа передати Україні далекобійну зброю та засоби ППО
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Бейкон закликає більше допомагати Україні
"Адміністрація Трампа робить занадто мало, щоб допомогти Україні. Ми повинні надсилати більше високоточної зброї дальньої дії та більше засобів протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена надсилала занадто мало і занадто пізно. Але це було краще, ніж зараз",- написав американський законодавець.
Обстріл вночі 20 січня
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
- Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
- Атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Рівненщині.
- У Полтавській області під ударом промисловий об'єкт.
- На Херсонщині поранено 4 особи внаслідок атак РФ.
або ти мага (не плутати з республіканцями), або ти наймерзенніший дем!
для цього було достатньо всього лиш рік...
Может тогда в нём проснется совесть и он даст Украине Томагавки??
Може він хоче оточити Канаду з усіх боків кордонами сша ( Аляска, Грінка, острови, бази) та примушувати
до мирудо капітуляції ??
Он скирдует халявные миллиарды и собирает под свое крыло "Совет беспринципного мира" уголовников различных мастей, начиная с путина.