Близько 30% споживачів Харківської області без світла, - Синєгубов
У Харківській області російські обстріли й надалі спрямовані на енергетику та критичну інфраструктуру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ситуація в енергосистемі залишається складною. Наразі близько 30% мешканців області тимчасово перебувають без електропостачання.
У регіоні одночасно застосовуються планові та аварійні графіки відключень.
Графіки відключень у Харківській області
Синєгубов також додав, що наразі влада намагається зробити графіки відключення електроенергії максимально прогнозованими для населення.
Основне завдання — стабілізувати роботу енергосистеми після атак. За можливості тривалість відключень не перевищує 4–6 годин.
"Для нас головне — стабілізувати систему, щоб люди розуміли, коли буде відсутня електроенергія", — зазначив очільник ОВА.
У разі відсутності світла понад шість годин жителі можуть звернутися до пунктів незламності. Вони забезпечують тепло, зв’язок та базові умови перебування.
Робота енергетиків після обстрілів
Окремо Синєгубов відзначив роботу фахівців екстрених служб, які працюють у цілодобовому режимі та ліквідовують наслідки ударів одразу після завершення обстрілів.
Мета — якнайшвидше повернути електропостачання в домівки людей.
В обласній адміністрації наголошують, що відновлювальні роботи тривають безперервно. Пріоритет надається об’єктам критичної інфраструктури та житловим районам.
- Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду щодо ситуації з енергозабезпеченням Харківської області. Обговорили потреби області в обладнанні, що необхідно для оперативних ремонтів. Окремою темою стало продовження роботи зі встановлення когенерації.
