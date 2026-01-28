Ситуація з енергозабезпеченням Харківщини: готуємо запити до партнерів щодо постачання енергообладнання, - Шмигаль
Міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду щодо ситуації з енергозабезпеченням Харківської області.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація в області
Як зазначається, було заслухано доповіді голови ОВА Олега Синєгубова, голови "Укренерго" Віталія Зайченка та енергетиків.
"Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів. Днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Ремонтні бригади працюють цілодобово, аби відновити світло й тепло якнайшвидше", - розповів міністр.
Крім того, на нараді обговорили потреби області в обладнанні, що необхідно для оперативних ремонтів.
Готуються запити до партнерів
"Окрема тема - продовження роботи зі встановлення когенерації, де Харків і Харківщина мають успішний досвід. Важливо продовжувати й нарощувати темпи, аби забезпечити людей теплом", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що все необхідне енергетикам буде виділено з хабів Міненерго.
"Дав відповідні завдання. Також готуємо запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання. Щодня працюємо над цим з нашими партнерами", - додав міністр.
