Ворог обстріляв Харків та 16 населених пунктів Харківщини: 4 загиблих, є пошкодження
Упродовж минулої доби, 27 січня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 16 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Як зазначається, внаслідок обстрілів загинули 4 людини, постраждали - 7.
На залізниці у Барвінківській громаді виявили тіла 4 загиблих та фрагменти тіл людей (кількість людей встановлюється), поранень зазнали 29-річний чоловік і 26-річна жінка; на трасі між с. Шипувате і с. Андріївка у Великобурлуцькій громаді постраждали 59-річний чоловік і 55-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали 58-річний і 76-річний чоловіки та 73-річна жінка.
Також внаслідок вибуху невідомого пристрою у сел. Краснокутськ постраждав 14-річний хлопець.
Ворог атакував БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова, без постраждалих і пошкоджень.
Чим окупанти били по Харківщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 15 БпЛА типу "Герань-2";
- 4 БпЛА типу "Ланцет";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 8 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Губарівка), скління вікон залізничного вокзалу (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Шипувате);
- в Ізюмському районі пошкоджено інтернатну установу, комбайни (с. Піски-Радьківські), приватний будинок (с. Студенок), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, 2 автомобілі (м. Барвінкове);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине), автомобіль, магазин (м. Дергачі);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, автомобіль (сел. Печеніги), 3 приватні будинки, господарчу споруду (с. Мартове).
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Росія трьома дронами атакувала на Харківщині потяг "Барвінкове - Львів - Чоп": 5 загиблих, двоє – поранені.
