Враг обстрелял Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области: 4 погибших, есть повреждения
За прошедшие сутки, 27 января 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
Как отмечается, в результате обстрелов погибли 4 человека, пострадали - 7.
На железной дороге в Барвенковской громаде обнаружили тела 4 погибших и фрагменты тел людей (количество людей устанавливается), ранения получили 29-летний мужчина и 26-летняя женщина; на трассе между с. Шипувате и с. Андреевка в Великобурлукской громаде пострадали 59-летний мужчина и 55-летняя женщина; в с. Печенеги пострадали 58-летний и 76-летний мужчины и 73-летняя женщина.
Также в результате взрыва неизвестного устройства в поселке Краснокутск пострадал 14-летний мальчик.
Враг атаковал БПЛА Киевский и Слободской районы Харькова, без пострадавших и повреждений.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 4 КАБ;
- 15 БПЛА типа "Герань-2";
- 4 БПЛА типа "Ланцет";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 8 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Губаровка), остекление окон железнодорожного вокзала (г. Богодухов);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Шипувате);
- в Изюмском районе повреждены интернат, комбайны (с. Пески-Радьковские), частный дом (с. Студенок), железнодорожная инфраструктура, частный дом, 2 автомобиля (г. Барвинково);
- в Харьковском районе поврежден частный дом (пгт. Слатино), автомобиль, магазин (г. Дергачи);
- в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль (пгт. Печенеги), 3 частных дома, хозяйственная постройка (с. Мартово).
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия тремя дронами атаковала в Харьковской области поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое - ранены.
