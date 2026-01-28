Враг обстрелял Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области: 4 погибших, есть повреждения

За прошедшие сутки, 27 января 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Как отмечается, в результате обстрелов погибли 4 человека, пострадали - 7.

На железной дороге в Барвенковской громаде обнаружили тела 4 погибших и фрагменты тел людей (количество людей устанавливается), ранения получили 29-летний мужчина и 26-летняя женщина; на трассе между с. Шипувате и с. Андреевка в Великобурлукской громаде пострадали 59-летний мужчина и 55-летняя женщина; в с. Печенеги пострадали 58-летний и 76-летний мужчины и 73-летняя женщина.

Также в результате взрыва неизвестного устройства в поселке Краснокутск пострадал 14-летний мальчик.

Враг атаковал БПЛА Киевский и Слободской районы Харькова, без пострадавших и повреждений.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

4 КАБ;

15 БПЛА типа "Герань-2";

4 БПЛА типа "Ланцет";

2 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона;

8 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Губаровка), остекление окон железнодорожного вокзала (г. Богодухов);

в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Шипувате);

в Изюмском районе повреждены интернат, комбайны (с. Пески-Радьковские), частный дом (с. Студенок), железнодорожная инфраструктура, частный дом, 2 автомобиля (г. Барвинково);

в Харьковском районе поврежден частный дом (пгт. Слатино), автомобиль, магазин (г. Дергачи);

в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль (пгт. Печенеги), 3 частных дома, хозяйственная постройка (с. Мартово).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия тремя дронами атаковала в Харьковской области поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое - ранены.