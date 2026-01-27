Россия тремя дронами атаковала на Харьковщине поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое – ранены
В Барвинковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под вражеский удар беспилотника. В результате атаки произошло возгорание вагона и электровоза.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
- Пассажирский поезд попал под вражеский удар в Барвинковской громаде.
- В результате российской атаки БПЛА произошло возгорание вагона и электровоза.
Все экстренные службы уже работают на месте.
ОБНОВЛЕНИЕ
Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвинково - Львов - Чоп".
По предварительной информации, враг атаковал тремя БПЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.
Двое пассажиров ранены
На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данное время - двое раненых: их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.
Пассажиров пересадят на автобусы
Как сообщил Синегубов, направляют автобусы для перевозки пассажиров:
"Обеспечиваем координацию действий на месте и помощь пассажирам. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели, команда Укрзалізниці".
"Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", - подчеркнул Кулеба.
ОБНОВЛЕНИЕ
В прокуратуре Харьковщины сообщили, что два попадания зафиксированы у поезда, еще одно - в вагон. Произошел пожар.
Сейчас известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью.
Российская армия применила три ударных беспилотника, предварительно, типа "Герань-2".
ОБНОВЛЕНИЕ
"По состоянию на 22:00 известно о четырех погибших людях. Двое пассажиров - 29-летний мужчина и 26-летняя женщина - доставлены в больницу", - сообщили поздно вечером в Полиции Харьковщины.
"По состоянию на данный момент обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз", - уточнили впоследствии в облпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це і буде, нашою патужною реакцією...
Может Вы из тех 50 проц , которые не тупые, чтобы ходить на дурацкие выборы. На.рена годами одно и тоже повторять.
Почему в 2019г. в многомиллионной стране (в 1990г. было 52 миллиона) не нашлось достаточного количества умных, образованных, богатых патриотов украинцев которые провели бы в Президенты человека,для которого честь, достоинство, любовь к родине, процветание украинского государства и народа стояло бы на первом месте ?????
Ведь такие люди в Украине есть .
Почему они молча смотрели на предстоящий будущий кошмар ?
Им ведь было понятно , что кошмар обязательно настанет . Порошенко явно не проходил , его избирательная компания выглядела не очень хорошо. Плюс его обливали чёрным по всему интернету.
Где были истинные украинские патриоты ? Человек ,который не был мэром, губернатором, министром, военным, чиновником, депутатом, не стоял на Майдане (с сомнительным прошлым , в отношении Украины и России), налоги, офшорные дела - идёт, прыгает ,летит в Президенты ....
А 50 процентов не идут на выборы, другие в сериальной эйфории,одурманенные , а умные и богатые, опытные и патриотичные не идут в кандидаты - может деньги личные жалко было....
Що ви хочете від бидла? Все, що твориться в Україні це і є наслідок. Миттєва карма.
Це я про себе!
****лицо.
Не дивлюсь Шмарофон, цікаво ж що там? Мабуть Потужна сцянина про мирний план та 20 млн дронів у 2026
😌
Тільки такі наші дії можливо заспокоять кремлівського упиря 🤬