Новости Атака беспилотников на Харьковщину
Россия тремя дронами атаковала на Харьковщине поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое – ранены

потяг

В Барвинковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под вражеский удар беспилотника. В результате атаки произошло возгорание вагона и электровоза.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

  • Пассажирский поезд попал под вражеский удар в Барвинковской громаде.
  • В результате российской атаки БПЛА произошло возгорание вагона и электровоза.

Все экстренные службы уже работают на месте.

потяг

ОБНОВЛЕНИЕ

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвинково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БПЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

Двое пассажиров ранены

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данное время - двое раненых: их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

Пассажиров пересадят на автобусы

Как сообщил Синегубов, направляют автобусы для перевозки пассажиров:

"Обеспечиваем координацию действий на месте и помощь пассажирам. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели, команда Укрзалізниці".

"Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", - подчеркнул Кулеба.

ОБНОВЛЕНИЕ

В прокуратуре Харьковщины сообщили, что два попадания зафиксированы у поезда, еще одно - в вагон. Произошел пожар.

Сейчас известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью.

Российская армия применила три ударных беспилотника, предварительно, типа "Герань-2".

ОБНОВЛЕНИЕ

"По состоянию на 22:00 известно о четырех погибших людях. Двое пассажиров - 29-летний мужчина и 26-летняя женщина - доставлены в больницу", - сообщили поздно вечером в Полиции Харьковщины.

"По состоянию на данный момент обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз", - уточнили впоследствии в облпрокуратуре.

Росіяни атакували геранями потяг на Харківщині
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января

Топ комментарии
Зараз, литвин напише душещимлячий текст і вождь Зе-племені, його прогундосить...
це і буде, нашою патужною реакцією...
показать весь комментарий
27.01.2026 17:40 Ответить
Я гадаю час помацати потяги у москві, ті що в метро
показать весь комментарий
27.01.2026 21:03 Ответить
хто це зробить? може ти?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:31 Ответить
А чому б не ти?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:07 Ответить
спеціально для негострих: "А чому б не ти?" - бо я не пропоную безглузду *****, той хто пропонує повинен знати як це зробити, то хай і робить, якщо не знає то нехай не *******...
показать весь комментарий
27.01.2026 23:30 Ответить
Той, хто не знає пропонує це зробити тим, хто знає , але нічого, або майже нічого не робить. Знаменитий ВасяДвамагазина умудрився не зробити щось нехороше жодному з тих лаптєногих, хто причетний до терору проти українців, або віддає накази на це. А спецсужба зі всіма своїми можливостями ковтає соплі.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:28 Ответить
А тіи хто сидять у молдовах, польщах, та інших німеччинах взгалі не мають морального права розкривати рота про будь-що стосовно України! ви свій вибір зробили!
показать весь комментарий
28.01.2026 13:41 Ответить
А ті, хто сидять в Україні (саме, сидять) мають право розкривати рота? Ви ж довели до такого стану Україну, і вас треба за це за яйця підвісити.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:56 Ответить
Чмошник дірявий, я на початку березня 2022 року був вже на харківському напрямку, закрий рота **** кончена!
показать весь комментарий
28.01.2026 14:02 Ответить
Що ти там робив, брехло собаче?
показать весь комментарий
28.01.2026 14:14 Ответить
чорт кончений, не всі сцикуняри як ти! з початку березня 2022 по середину лютого 2024, тобто 2 роки! зараз все ще на реабілітації, три операції, в квітні четверта, гвинти, пластина в лівій руці, пластини в тазу, лівосторонній пневматоракс, зламані ребра, ІІІ группа... а ти ж мабудь з тих *****, що від слова "*****" непритомніють
показать весь комментарий
28.01.2026 15:22 Ответить
Не слабо тебе поколошматило. А з якої ти області?
показать весь комментарий
28.01.2026 16:19 Ответить
Дніпропетровська область
показать весь комментарий
28.01.2026 17:06 Ответить
Ось ти воював за українську землю, віддавав своє здоров'я, а цей же час цю ж саму землю за гроші продають зовсім не українцям. При такому підході Україна перетвориться в Сектор Газа, якщо народ не схаменеться.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:33 Ответить
я воював не скільки за землю, а за свого сина, дружину, батьків, вони звісно могли поїхати ще на початку війни, але дружина категорично заперечила, хоча якщо б не дай Боже кацапня доповзла досить близько, я б її не питав, поїхала б до родичів у Данію аж бігом! І прошу не порівнювати Україну з Сектором Газа, у будь якому контексті, та мразота отримала саме те що мала отримати!
показать весь комментарий
28.01.2026 19:41 Ответить
Палестинці- не мразота. Їх змусили кого продати свою землю в Палестині, а кого вигнали силою, а потім загнали по суті в гетто- в Сектор Газа і тепер винищують фізично, займаючись геноцидом. Це ж саме чекає на Україну, якщо це негайно не зупинити. Українці воюють з лаптєногими Пуйла, а в цей час шакали в тилу без лишнього шуму, скуповують шаленими темпами їх землю, землю їхніх батьків і дідів.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:51 Ответить
це повний ******* вибач, але як же в тебе насрано в голові, ти ніхера не знаєш про так званих "палестинців" від слова зовсім, написав купу лівацької дебільної маячні, яка не витримує жодної критики...
показать весь комментарий
28.01.2026 20:24 Ответить
буде настрій і час я вщент рознесу всю ту херню яку ти написав про так званих "палестинців", будеш дуже здивований, якщо можеш критично мислити...
показать весь комментарий
28.01.2026 20:35 Ответить
Дуже цікаво буде почитати твою думку з цього приводу.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:40 Ответить
я обов'язково все розкладу по полицям, просто не зараз, трохи зайнятий іншою, більш цікавою для мене справою, з сином в World of Warcraft граємо, збираємо рейд, орків ординських *******
показать весь комментарий
28.01.2026 20:47 Ответить
Слуги народу
показать весь комментарий
27.01.2026 22:46 Ответить
пропонуєш ти, а зробити то "слуги народу", просте питання - чим ти від них відрізняєшся, в них теж завжди купа ідей щось зробити, але зробити повинен хтось! краще реально щось робити, або не пердіти ротом!
показать весь комментарий
27.01.2026 23:33 Ответить
А єрмак пересувається у Києві, виключно на машині «швидкої допомоги»….
показать весь комментарий
27.01.2026 21:11 Ответить
зе-покидьок це вирок українців, це наша прірва і смерть. нажаль 73 % так і не зрозуміли, що він веде баранів на убой
показать весь комментарий
27.01.2026 21:45 Ответить
З першою тезою згоден що він зі своїм оточенням і пристосуванцями ведуть народ на смерть а сам в цей час знаходиться в беспеці і не перестає не тільки красти то булоб пів біди а може і 10% біди а і шкодити країні як той більшовик що влаштовували голодомори а казали що то була засуха і на неї все списували а з другою тезою не зовсім тому що не важливо розуміють як ви висловились 73% баранів тобто народ що їх ведуть на убой чи ні головне що на убой тому що решта 27% виборців з вашої логіки розуміють звідси вивод що кого б ми не обрали навіть Ісуса Христа з такою вибудованою так званою владою а на самому ділі злочинцями системою нема ні якої гарантії що цього не повторилося. Тому як кажуть систему пора міняти не тільки виборчу вкючая суддів і прокурорів шеріфів депутатів раз на 2 роки як в США преза на 4 і таке інше і спосіб відкликати так звану владу.
показать весь комментарий
28.01.2026 05:09 Ответить
Опять 73.....Бараны,тупые, идиоты
Может Вы из тех 50 проц , которые не тупые, чтобы ходить на дурацкие выборы. На.рена годами одно и тоже повторять.
Почему в 2019г. в многомиллионной стране (в 1990г. было 52 миллиона) не нашлось достаточного количества умных, образованных, богатых патриотов украинцев которые провели бы в Президенты человека,для которого честь, достоинство, любовь к родине, процветание украинского государства и народа стояло бы на первом месте ?????
Ведь такие люди в Украине есть .
Почему они молча смотрели на предстоящий будущий кошмар ?
Им ведь было понятно , что кошмар обязательно настанет . Порошенко явно не проходил , его избирательная компания выглядела не очень хорошо. Плюс его обливали чёрным по всему интернету.
Где были истинные украинские патриоты ? Человек ,который не был мэром, губернатором, министром, военным, чиновником, депутатом, не стоял на Майдане (с сомнительным прошлым , в отношении Украины и России), налоги, офшорные дела - идёт, прыгает ,летит в Президенты ....
А 50 процентов не идут на выборы, другие в сериальной эйфории,одурманенные , а умные и богатые, опытные и патриотичные не идут в кандидаты - может деньги личные жалко было....
показать весь комментарий
28.01.2026 05:16 Ответить
Росфедерасты давно и упорно занимались подкупом украинских элит и промыванием мозгов пересічних громадян посредством TV-зомбоящиков. Думаю с начала 2000 ,вот в 2022 это и дало результат.Работали институты психологов по вопросу разжигания внутри украинского срача, внушалось идеи ********.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:16 Ответить
Коментар кацапською, і схож на думки типового кацапа, який не знає що на виборах в 2019 році, в Україні було 14 кандидатів в президенти в першому турі. Але "нарід" хотів "поржать", або "хто завгодно, тільки не Порох". А тепер щось нікому не весело
показать весь комментарий
28.01.2026 12:34 Ответить
30.08 2019 року в Кишинів приїхав на гастролі Сергій Шнуров, який давав концерт. Що таке Шнуров-надіюсь , не треба пояснювати. Це коли вам за ваші ж немалі гроші вивалюють на голову відро лайна. І от на цей концерт, білети на який коштували пристойні гроші, з'їхалася величезна кількість бидла з усієї України, що було видно з українських номерів автомобілів, що паркувалися поблизу концертної арени. Приїжджали з Вінницької області, (знаю, бо я сам з ними розмовляв), а з Одеси приїхала велика кількість величезних туристичних автобусів. От я тоді подумав: скільки ж живе дегенератів в Україні. Вже йшла АТО і кожна копійка на підтримку бійців АТО мала б ціну. Або на будь яке культурне патріотичне міроприємство в Україні. Але ні-лайно тягне виключно до лайна.
Що ви хочете від бидла? Все, що твориться в Україні це і є наслідок. Миттєва карма.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:53 Ответить
Вони,ці 73% упороті " оптимісти", кажуть ось після війни зі всіма розберемось, чекають коли остаточно ворота бойні зачиняться, в баран-провокатор отримає свою пайку маци та гарантії безпеки для свого кодла.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:25 Ответить
А відповідь буде за це? Я вже не кажу про "на москву"..
показать весь комментарий
27.01.2026 17:45 Ответить
ЗЕ по своїх бити не буде .
показать весь комментарий
27.01.2026 17:50 Ответить
Вимкнуть світлов Житомирі, типу такої
показать весь комментарий
27.01.2026 21:30 Ответить
миж не такі звірі як воги . Ге?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:08 Ответить
Чергова двушечка хіба що,в ютубі є відео 95 підворотні "как казакі",автор скумбрія по 8,там всі відповіді, особливо у фіналі.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:46 Ответить
не буде , бо є зомбування плебса . 2 ми дзеркально відповідати НЕ БУДЕМО , БО МИ НЕ ТАКІ ЯК ВОНИ"
показать весь комментарий
28.01.2026 15:38 Ответить
Задокументувати і скликати раду безпеки ООН. Показати всім як раша буде викручуватися.
показать весь комментарий
27.01.2026 17:55 Ответить
Скажуть "провокація кієвской хунти. Доказатєльства нє нужни".
показать весь комментарий
27.01.2026 19:46 Ответить
ну от навіщо писати дурниці?! насрати кацапам на раду безпеки оон, вони її постійний член з правом вето!
показать весь комментарий
27.01.2026 21:32 Ответить
Кацапи спеціально вбивають цивільних людей, нехай всі це ще раз побачать. Зайвий раз показати це не завадить.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:51 Ответить
Так що, не фіксувати і не оприлюднювати? Їм багато на що насрати...
показать весь комментарий
28.01.2026 00:07 Ответить
Що зроблять імпотенти ООН крім закликів України сісти за стіл переговорів з московськими люоїдами? Да всі ци теракти і не тільки в Україні а і в світі і проводяться заради ООН. Щоб ви знали, всі терористи це всього навсього виконавці замовлень від світових політиків
показать весь комментарий
27.01.2026 21:49 Ответить
Атакуйте сапсан мацква Пітер а так не поймуть еле ні зелений береже кацапів
показать весь комментарий
27.01.2026 18:23 Ответить
Москву по всей видимости не так легко атаковать.Там же резиденции всех власть имущих и пво немерчно так что придеться ограничиваться ближним пориоаничьем ну в глубинке где можно достать
показать весь комментарий
27.01.2026 21:35 Ответить
На москві мільйони таджиків за крипту зроблять любий каприз.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:48 Ответить
Тільки трампону не кажіть, бо у нього вже мир ось-ось і навіть ***** на це згодний.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:00 Ответить
....в потязі мобільними телефонами теж не потрібно користуватися?
Це я про себе!
показать весь комментарий
27.01.2026 21:02 Ответить
мобільні телефони тут ні до чого. Ці дрони на старлінку з ручним донаведенням.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:41 Ответить
а куди летіли - в вагон? не у пасажира?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:52 Ответить
мобільні телефони пасажирів до цього ураження не мають ніякого відношення.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:02 Ответить
Все це ***** робить,що рудий покидьок і решта тиснули на українців,мовляв,ви і далі хочете боротися отакою ціною,здавайтеся вже ,бо гірше буде(
показать весь комментарий
27.01.2026 21:08 Ответить
******** рода человеческого....
показать весь комментарий
27.01.2026 21:14 Ответить
Знову Зелемському гризти лімони та грейпфрукти та репетіровать печальноє **** лицо.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:16 Ответить
Шахеди з масківськими старлінками це реально біда! Україні цкй підар якось закрив цю опцію - кацапам ні(((
показать весь комментарий
27.01.2026 21:26 Ответить
В кацапії потяги ходять?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:42 Ответить
Так же швидко, як двушка на москву . І регулярно.
Не дивлюсь Шмарофон, цікаво ж що там? Мабуть Потужна сцянина про мирний план та 20 млн дронів у 2026
показать весь комментарий
27.01.2026 22:05 Ответить
Швидкісний потяг між Москвою та Пітером, цікаво, швидко з колії зістрибує якщо десь партизани рельсу вкрадуть?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:11 Ответить
Мирний план
показать весь комментарий
27.01.2026 22:04 Ответить
Кількість жертв удару по потягу зросла до п'яти, - прокуратура
😌
показать весь комментарий
27.01.2026 22:29 Ответить
Чому нема реакції наших послів у сьому світі берет приклад з палестинців ні ми міндича ховається і переговори з ******
показать весь комментарий
27.01.2026 22:38 Ответить
Де наші ракети по московіі ?
Тільки такі наші дії можливо заспокоять кремлівського упиря 🤬
показать весь комментарий
27.01.2026 23:12 Ответить
В общем отвечать нечем.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:49 Ответить
''я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський
показать весь комментарий
28.01.2026 04:35 Ответить
підорасы
показать весь комментарий
28.01.2026 10:45 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Наше безсиля та ні на що не здатність вражає
показать весь комментарий
28.01.2026 10:58 Ответить
Кацапам до дупи будь-які відповіді. Вони людей не рахують, вони рахують гроші. Дружба далі перекачує нафту через нашу територію - це і є потужна відповідь бандитів Зеленського.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:15 Ответить
 
 