Россия тремя дронами атаковала на Харьковщине поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое – ранены

В Барвинковской громаде Харьковской области пассажирский поезд попал под вражеский удар беспилотника. В результате атаки произошло возгорание вагона и электровоза.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Все экстренные службы уже работают на месте.

ОБНОВЛЕНИЕ

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что Россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвинково - Львов - Чоп".

По предварительной информации, враг атаковал тремя БПЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

Двое пассажиров ранены

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данное время - двое раненых: их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

Пассажиров пересадят на автобусы

Как сообщил Синегубов, направляют автобусы для перевозки пассажиров:

"Обеспечиваем координацию действий на месте и помощь пассажирам. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели, команда Укрзалізниці".

"Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", - подчеркнул Кулеба.

ОБНОВЛЕНИЕ

В прокуратуре Харьковщины сообщили, что два попадания зафиксированы у поезда, еще одно - в вагон. Произошел пожар.

Сейчас известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью.

Российская армия применила три ударных беспилотника, предварительно, типа "Герань-2".

ОБНОВЛЕНИЕ

"По состоянию на 22:00 известно о четырех погибших людях. Двое пассажиров - 29-летний мужчина и 26-летняя женщина - доставлены в больницу", - сообщили поздно вечером в Полиции Харьковщины.

"По состоянию на данный момент обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз", - уточнили впоследствии в облпрокуратуре.













Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января