Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: ранена женщина

Сегодня, 25 января, российские военные направили вражеские беспилотники по Харькову, вследствие чего ранена женщина.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отмечается, что вследствие попадания в Киевском районе пострадала местная жительница 79 лет. Женщину с ранениями доставили в больницу.

Также поврежден многоэтажный жилой дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Харьков и 11 населенных пунктов Харьковщины: двое раненых, есть повреждения. ФОТО

Было три удара

По данным ГСЧС, сегодня днем враг нанес три удара БПЛА по городу Харькову.

Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома Немышлянского района.

Еще одно - в стену 10 этажа жилого 12-этажного дома в Киевском районе.

Смотрите также: Последствия массированной атаки на Харьков: 31 пострадавший, под ударами дома, больница и роддом (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожаров не было.

На месте происшествия также работали психологи и саперы ГСЧС.

