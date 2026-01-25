Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: ранена женщина
Сегодня, 25 января, российские военные направили вражеские беспилотники по Харькову, вследствие чего ранена женщина.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что вследствие попадания в Киевском районе пострадала местная жительница 79 лет. Женщину с ранениями доставили в больницу.
Также поврежден многоэтажный жилой дом.
Было три удара
По данным ГСЧС, сегодня днем враг нанес три удара БПЛА по городу Харькову.
- Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома Немышлянского района.
- Еще одно - в стену 10 этажа жилого 12-этажного дома в Киевском районе.
Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожаров не было.
На месте происшествия также работали психологи и саперы ГСЧС.
Последствия атак
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль