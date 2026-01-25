Рашисты обстреляли Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области: двое раненых, есть повреждения

За прошедшие сутки, 24 января, вражеские удары подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 2 человека.

В с. Затишье пострадал 57-летний мужчина; в с. Боровское пострадала 53-летняя женщина.

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 6 КАБ;
  • 11 БПЛА типа "Герань-2";
  • 4 fpv-дрона;
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 1 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков враг нанес удар по Холодногорскому району (без повреждений);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка); повреждена инфраструктура предприятия (с. Шевченково); поврежден автомобиль (с. Соболевка); повреждены 2 частных домовладения (с. Великий Бурлук);
  • в Харьковском районе повреждено частное домовладение (с. Ольшаны);
  • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Максимовка); поврежден автомобиль (с. Золочев); повреждена инфраструктура агрофирмы (г. Лозовая);
  • в Чугуевском районе повреждено частное домовладение (с. Шелудьковка); повреждено частное домовладение и автомобиль (с. Николаевка);
  • в Изюмском районе повреждены 2 частных домовладения (с. Оскол).

Обстріл Харківщини
