1 077 1
Рашисты обстреляли Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области: двое раненых, есть повреждения
За прошедшие сутки, 24 января, вражеские удары подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 2 человека.
В с. Затишье пострадал 57-летний мужчина; в с. Боровское пострадала 53-летняя женщина.
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 11 БПЛА типа "Герань-2";
- 4 fpv-дрона;
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков враг нанес удар по Холодногорскому району (без повреждений);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Грушевка); повреждена инфраструктура предприятия (с. Шевченково); поврежден автомобиль (с. Соболевка); повреждены 2 частных домовладения (с. Великий Бурлук);
- в Харьковском районе повреждено частное домовладение (с. Ольшаны);
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Максимовка); поврежден автомобиль (с. Золочев); повреждена инфраструктура агрофирмы (г. Лозовая);
- в Чугуевском районе повреждено частное домовладение (с. Шелудьковка); повреждено частное домовладение и автомобиль (с. Николаевка);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных домовладения (с. Оскол).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vika Lysenko
показать весь комментарий25.01.2026 09:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
