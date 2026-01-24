В результате российских атак один человек погиб, около 40 человек пострадали, повреждены более 170 объектов, - Клименко
В результате массированной российской атаки на Украину повреждено более 170 объектов, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на совещании под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко в субботу, передает Цензор.НЕТ.
Повреждено более 170 объектов
Он подчеркнул, что экстренные службы МВД максимально задействованы в работах по ликвидации последствий российской атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
"Погиб один человек в Киеве, около 40 человек по Украине - ранены.
Повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей", - рассказал Клименко.
Киев
На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 150 спасателей-верхолазов из разных регионов: Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска, Тернополя и других подразделений системы ГСЧС. Работы ведутся поэтапно, с соблюдением правил безопасности для личного состава.
Параллельно быстро реагируем на запросы о поддержке населения. В Киеве развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе у субъектов бизнеса. Дополнительно развернуто 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях - это преимущественно дворы многоэтажек.
"Совместно с партнерами обеспечиваем людей питанием - уже выдано более 6000 порций. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как население, так и сводные отряды спасателей", - отметил министр.
Харьков
В результате массированной атаки БПЛА в Харькове ранено более 30 человек, среди них - 2 детей.
Повреждены гражданские объекты, в частности роддом, где находилось около 30 пациентов с детьми.
Работы по ликвидации последствий продолжаются, подразделения ГСЧС региона усилены силами из других областей.
Черниговская область
Регион усилен сводным энергетическим отрядом с мощными генераторами. Основные задачи - помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры Черниговской области.
Аварийно-восстановительные работы
Отмечается, что в целом по стране развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.
Службы МВД работают в тесной координации с военными администрациями, местными властями и партнерами, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ударов и обеспечить людей базовыми потребностями.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ситуацию держим под постоянным контролем. Привлекаем максимальное количество специалистов и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российских обстрелов", - добавил Клименко.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
- Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.
