В результате российских атак один человек погиб, около 40 человек пострадали, повреждены более 170 объектов, - Клименко

Массированная атака РФ 24 января

В результате массированной российской атаки на Украину повреждено более 170 объектов, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на совещании под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Повреждено более 170 объектов

Он подчеркнул, что экстренные службы МВД максимально задействованы в работах по ликвидации последствий российской атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

"Погиб один человек в Киеве, около 40 человек по Украине - ранены.
Повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей", - рассказал Клименко.

Киев

На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 150 спасателей-верхолазов из разных регионов: Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска, Тернополя и других подразделений системы ГСЧС. Работы ведутся поэтапно, с соблюдением правил безопасности для личного состава.

Параллельно быстро реагируем на запросы о поддержке населения. В Киеве развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе у субъектов бизнеса. Дополнительно развернуто 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях - это преимущественно дворы многоэтажек.

"Совместно с партнерами обеспечиваем людей питанием - уже выдано более 6000 порций. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как население, так и сводные отряды спасателей", - отметил министр.

Харьков

В результате массированной атаки БПЛА в Харькове ранено более 30 человек, среди них - 2 детей.

Повреждены гражданские объекты, в частности роддом, где находилось около 30 пациентов с детьми.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, подразделения ГСЧС региона усилены силами из других областей.

Черниговская область

Регион усилен сводным энергетическим отрядом с мощными генераторами. Основные задачи - помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры Черниговской области.

Аварийно-восстановительные работы

Отмечается, что в целом по стране развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.

Службы МВД работают в тесной координации с военными администрациями, местными властями и партнерами, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ударов и обеспечить людей базовыми потребностями.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ситуацию держим под постоянным контролем. Привлекаем максимальное количество специалистов и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российских обстрелов", - добавил Клименко.

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
  • Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

24.01.2026 15:36 Ответить
В палаткахдля обігріву --чергують два денсникі і патрульна поліція До речі замічаю--старші на "зміні" капітани і підполковники Думаю,що це НЕПРАВИЛЬНО.Приємно,що вже майже немає дурної назви--пункт незламності,а те ,що відповідає дійсності--пунк обігріву,пунк екстренної допомоги Доходить да керівників.....
24.01.2026 21:28 Ответить
То ЗСУ можуть бити по економіці і військовим об'єктам кацапів чи ні?
24.01.2026 23:31 Ответить
 
 