В результате российских атак один человек погиб, около 40 человек пострадали, повреждены более 170 объектов, - Клименко

В результате массированной российской атаки на Украину повреждено более 170 объектов, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на совещании под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что экстренные службы МВД максимально задействованы в работах по ликвидации последствий российской атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

"Погиб один человек в Киеве, около 40 человек по Украине - ранены.

Повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей", - рассказал Клименко.

Киев

На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 150 спасателей-верхолазов из разных регионов: Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска, Тернополя и других подразделений системы ГСЧС. Работы ведутся поэтапно, с соблюдением правил безопасности для личного состава.

Параллельно быстро реагируем на запросы о поддержке населения. В Киеве развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе у субъектов бизнеса. Дополнительно развернуто 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях - это преимущественно дворы многоэтажек.

"Совместно с партнерами обеспечиваем людей питанием - уже выдано более 6000 порций. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как население, так и сводные отряды спасателей", - отметил министр.

Харьков

В результате массированной атаки БПЛА в Харькове ранено более 30 человек, среди них - 2 детей.

Повреждены гражданские объекты, в частности роддом, где находилось около 30 пациентов с детьми.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, подразделения ГСЧС региона усилены силами из других областей.

Черниговская область

Регион усилен сводным энергетическим отрядом с мощными генераторами. Основные задачи - помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры Черниговской области.

Аварийно-восстановительные работы

Отмечается, что в целом по стране развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.



Службы МВД работают в тесной координации с военными администрациями, местными властями и партнерами, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ударов и обеспечить людей базовыми потребностями.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ситуацию держим под постоянным контролем. Привлекаем максимальное количество специалистов и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российских обстрелов", - добавил Клименко.

