Последствия массированной атаки на Харьков: 19 пострадавших, под ударами дома, больница и роддом (обновлено)

Этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг атаковал город 25 "шахедами".

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударами дома, больница и роддом

По его словам, зафиксированы удары по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где проживают переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом.

"Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей. На местах работают все службы – спасатели, медики, полиция, коммунальщики, волонтеры. Город держится. Город помогает. Город не оставляет своих", – добавил он.

Последствия

По данным ГСЧС,14 человек, из них 1 ребенок, пострадали в результате массированной российской атаки БПЛА. По разным адресам произошли разрушения и пожары.

В Индустриальном районе горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Из 4-этажки чрезвычайники спасли 5 человек, из них 1 ребенок. Повреждены здания общежития и медучреждения.

В Немишлянском районе горел частный жилой дом.















Обновленная информация

Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек.

По состоянию на 12.57 количество пострадавших от ночного обстрела возросло до 31.

Что предшествовало?

Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

