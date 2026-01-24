Последствия массированной атаки на Харьков: 19 пострадавших, под ударами дома, больница и роддом (обновлено)
Этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг атаковал город 25 "шахедами".
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударами дома, больница и роддом
По его словам, зафиксированы удары по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где проживают переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом.
"Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей. На местах работают все службы – спасатели, медики, полиция, коммунальщики, волонтеры. Город держится. Город помогает. Город не оставляет своих", – добавил он.
Последствия
По данным ГСЧС,14 человек, из них 1 ребенок, пострадали в результате массированной российской атаки БПЛА. По разным адресам произошли разрушения и пожары.
В Индустриальном районе горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Из 4-этажки чрезвычайники спасли 5 человек, из них 1 ребенок. Повреждены здания общежития и медучреждения.
В Немишлянском районе горел частный жилой дом.
Обновленная информация
Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек.
По состоянию на 12.57 количество пострадавших от ночного обстрела возросло до 31.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Де наслідки для Мацковії після відповіді ЗСУ ? Нехай не по Мацкві, а хоча б по Ростову чи по Воронєжу ?
Бо ЛІДОР позавчора в Давосі перед поважними політичними панами та паніхами впевнено наголосив, що ЗСУ мають всі можливості топити мацковитські кораблі аж біля берегів Гренландії!