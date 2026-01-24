Новости
Последствия массированной атаки на Харьков: 19 пострадавших, под ударами дома, больница и роддом (обновлено)

Этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг атаковал город 25 "шахедами".

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударами дома, больница и роддом 

По его словам, зафиксированы удары по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где проживают переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом.

"Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей. На местах работают все службы – спасатели, медики, полиция, коммунальщики, волонтеры. Город держится. Город помогает. Город не оставляет своих", – добавил он.

Последствия

По данным ГСЧС,14 человек, из них 1 ребенок, пострадали в результате массированной российской атаки БПЛА. По разным адресам произошли разрушения и пожары.

В Индустриальном районе горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Из 4-этажки чрезвычайники спасли 5 человек, из них 1 ребенок. Повреждены здания общежития и медучреждения.

В Немишлянском районе горел частный жилой дом.

Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова
Обстрел Харькова

Обновленная информация

Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек.

По состоянию на 12.57 количество пострадавших от ночного обстрела возросло до 31.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что в результате атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Про що можна домовитись зі скотом,хворим на сказ. Не які Абу-Дабі,ні Стамбули не принесуть Україні довгоочікуваного миру.Як можна бомбити міста в одному місті а в другому вести перемовини про мир.Скоріше там видвигаються умови скаженим звіром.Боротьба триватиме до тих пір,як сказав Залужний, "ми повинні протриматися на один день більше чим ворог."
24.01.2026 07:53 Ответить
Відповіді від Оманської гниди по кацапам традиційно не буде, лише потужні відростки гундосики і суцільна брехня
24.01.2026 07:58 Ответить
Побачив на світлинах наслідки мацковитського обстрілу Харкова , але ...

Де наслідки для Мацковії після відповіді ЗСУ ? Нехай не по Мацкві, а хоча б по Ростову чи по Воронєжу ?

Бо ЛІДОР позавчора в Давосі перед поважними політичними панами та паніхами впевнено наголосив, що ЗСУ мають всі можливості топити мацковитські кораблі аж біля берегів Гренландії!
24.01.2026 08:34 Ответить
ну на рахунок топити біля гренландіі то його придурка понесло і він вже переплутав де чорне море і де льодовитий океан --- нью-васюкі одним словом . цікаво хто нашому пересідєнту готує тексти промов і взагалі він читає ті промови перед виступами на публіку . якщо читає то він погоджується з тою ******* що там написали йому . якщо не читає то це зовсім печально . ***** потрібно було чіпати того ****** орбана ??? для чого ??? ти такий крутий ??? да орбан гандон штопаний і всі в єс це знають але хунгарія член єс і нато і викидати цю гниду звідти не збираються а нас не поспішають туди приймати . так де твій дипломатичний ..хист.. фофа . фільтруй базар бо мабуть мало піздюлєй ти вигріб в оральному кабінеті трампа --- ОЦЕ КАКАЯ РАЗНІЦА МІЖ ТОБОЮ ФОФА І ПЕТРОМ ПОРОШЕНКО який пройшов усі щаблі до посади президента . спочатку фофа текст потрібно прочитати . вивчити . внести корективи а потім варнякати . ми ж усі президенти так не потрібно нас так позорити і ганьбити
24.01.2026 16:57 Ответить
пекельна нічка видалася...25 вибухів.(
24.01.2026 08:45 Ответить
Це на совісті трампутіних будь вони прокляті.
24.01.2026 16:21 Ответить
 
 