Новини Атака БпЛА на Харків
Наслідки масованої атаки на Харків: 31 постраждалий, під ударами будинки, лікарня та пологовий (оновлено)

Цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог атакував місто 25 "шахедами".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударами будинки, лікарня та пологовий 

За його словами, зафіксовано удари по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок.

"Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту – по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей. На місцях працюють усі служби - рятувальники, медики, поліція, комунальники, волонтери. Місто тримається. Місто допомагає. Місто не залишає своїх", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 520 тис. абонентів наразі без світла на Харківщині, відключення тривають по 10 годин, - Синєгубов

Наслідки

За даними ДСНС, 14 людей, з них 1 дитина, постраждали в результаті масованої російської атаки БпЛА. За різними адресами сталися руйнації та пожежі.

В Індустріальному районі горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. З 4-поверхівки надзвичайники врятували 5 осіб, з них 1 дитина. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

У Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

Обстріл Харкова
Оновлена інформація

Згодом Терехов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб.

Станом на 12.57 кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 31.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Про що можна домовитись зі скотом,хворим на сказ. Не які Абу-Дабі,ні Стамбули не принесуть Україні довгоочікуваного миру.Як можна бомбити міста в одному місті а в другому вести перемовини про мир.Скоріше там видвигаються умови скаженим звіром.Боротьба триватиме до тих пір,як сказав Залужний, "ми повинні протриматися на один день більше чим ворог."
24.01.2026 07:53 Відповісти
Відповіді від Оманської гниди по кацапам традиційно не буде, лише потужні відростки гундосики і суцільна брехня
24.01.2026 07:58 Відповісти
Побачив на світлинах наслідки мацковитського обстрілу Харкова , але ...

Де наслідки для Мацковії після відповіді ЗСУ ? Нехай не по Мацкві, а хоча б по Ростову чи по Воронєжу ?

Бо ЛІДОР позавчора в Давосі перед поважними політичними панами та паніхами впевнено наголосив, що ЗСУ мають всі можливості топити мацковитські кораблі аж біля берегів Гренландії!
24.01.2026 08:34 Відповісти
ну на рахунок топити біля гренландіі то його придурка понесло і він вже переплутав де чорне море і де льодовитий океан --- нью-васюкі одним словом . цікаво хто нашому пересідєнту готує тексти промов і взагалі він читає ті промови перед виступами на публіку . якщо читає то він погоджується з тою ******* що там написали йому . якщо не читає то це зовсім печально . ***** потрібно було чіпати того ****** орбана ??? для чого ??? ти такий крутий ??? да орбан гандон штопаний і всі в єс це знають але хунгарія член єс і нато і викидати цю гниду звідти не збираються а нас не поспішають туди приймати . так де твій дипломатичний ..хист.. фофа . фільтруй базар бо мабуть мало піздюлєй ти вигріб в оральному кабінеті трампа --- ОЦЕ КАКАЯ РАЗНІЦА МІЖ ТОБОЮ ФОФА І ПЕТРОМ ПОРОШЕНКО який пройшов усі щаблі до посади президента . спочатку фофа текст потрібно прочитати . вивчити . внести корективи а потім варнякати . ми ж усі президенти так не потрібно нас так позорити і ганьбити
24.01.2026 16:57 Відповісти
пекельна нічка видалася...25 вибухів.(
24.01.2026 08:45 Відповісти
Це на совісті трампутіних будь вони прокляті.
24.01.2026 16:21 Відповісти
 
 