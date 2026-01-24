Наслідки масованої атаки на Харків: 31 постраждалий, під ударами будинки, лікарня та пологовий (оновлено)

Цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог атакував місто 25 "шахедами".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударами будинки, лікарня та пологовий

За його словами, зафіксовано удари по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок.

"Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту – по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей. На місцях працюють усі служби - рятувальники, медики, поліція, комунальники, волонтери. Місто тримається. Місто допомагає. Місто не залишає своїх", - додав він.

Наслідки

За даними ДСНС, 14 людей, з них 1 дитина, постраждали в результаті масованої російської атаки БпЛА. За різними адресами сталися руйнації та пожежі.

В Індустріальному районі горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. З 4-поверхівки надзвичайники врятували 5 осіб, з них 1 дитина. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

У Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.















Оновлена інформація

Згодом Терехов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб.

Станом на 12.57 кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 31.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

