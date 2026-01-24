Унаслідок російських атак одна людина загинула, близько 40 осіб постраждали, пошкоджено понад 170 об’єктів, - Клименко

Масована атака РФ 24 січня

Унаслідок російської масованої атаки на Україну пошкоджено понад 170 об’єктів, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на нараді під головуванням премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Пошкоджено понад 170 об’єктів

Він наголосив, що екстрені служби МВС максимально залучені до робіт з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

"Загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні - поранені.
Пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів", - розповів Клименко.

Київ

На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів: Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших підрозділів системи ДСНС. Роботи ведуться поетапно, з дотриманням правил безпеки для особового складу.

Паралельно швидко реагуємо на запити щодо підтримки населення. У Києві розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема й у субʼєктів бізнесу. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях - це переважно двори багатоповерхівок.

"Спільно з партнерами забезпечуємо людей харчуванням - уже видано більше 6000 порцій. Продовольчі служби ДСНС підтримують як населення, так і зведені загони рятувальників", - зазначив міністр.

Харків

Унаслідок масованої атаки БпЛА у Харкові поранено більш як 30 осіб, серед них - 2 дітей.

Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.

Роботи з ліквідації наслідків тривають, підрозділи ДСНС регіону посилені силами з інших областей.

Чернігівщина

Регіон підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами. Основні завдання - допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури Чернігівської області.

Аварійно-відновлювальні роботи

Зазначається, що загалом по країні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності.

Служби МВС працюють у тісній координації з військовими адміністраціями, місцевою владою та партнерами, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ударів і забезпечити людей базовими потребами.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Ситуацію тримаємо в постійному управлінні. Залучаємо максимальну кількість фахівців та робимо все можливе, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російських обстрілів", - додав Клименко.

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
  • Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

24.01.2026 15:36 Відповісти
В палаткахдля обігріву --чергують два денсникі і патрульна поліція До речі замічаю--старші на "зміні" капітани і підполковники Думаю,що це НЕПРАВИЛЬНО.Приємно,що вже майже немає дурної назви--пункт незламності,а те ,що відповідає дійсності--пунк обігріву,пунк екстренної допомоги Доходить да керівників.....
24.01.2026 21:28 Відповісти
То ЗСУ можуть бити по економіці і військовим об'єктам кацапів чи ні?
24.01.2026 23:31 Відповісти
 
 