Унаслідок російських атак одна людина загинула, близько 40 осіб постраждали, пошкоджено понад 170 об’єктів, - Клименко
Унаслідок російської масованої атаки на Україну пошкоджено понад 170 об’єктів, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на нараді під головуванням премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко в суботу, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що екстрені служби МВС максимально залучені до робіт з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.
"Загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні - поранені.
Пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів", - розповів Клименко.
Київ
На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів: Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших підрозділів системи ДСНС. Роботи ведуться поетапно, з дотриманням правил безпеки для особового складу.
Паралельно швидко реагуємо на запити щодо підтримки населення. У Києві розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема й у субʼєктів бізнесу. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях - це переважно двори багатоповерхівок.
"Спільно з партнерами забезпечуємо людей харчуванням - уже видано більше 6000 порцій. Продовольчі служби ДСНС підтримують як населення, так і зведені загони рятувальників", - зазначив міністр.
Харків
Унаслідок масованої атаки БпЛА у Харкові поранено більш як 30 осіб, серед них - 2 дітей.
Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.
Роботи з ліквідації наслідків тривають, підрозділи ДСНС регіону посилені силами з інших областей.
Чернігівщина
Регіон підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами. Основні завдання - допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури Чернігівської області.
Аварійно-відновлювальні роботи
Зазначається, що загалом по країні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності.
Служби МВС працюють у тісній координації з військовими адміністраціями, місцевою владою та партнерами, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ударів і забезпечити людей базовими потребами.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Ситуацію тримаємо в постійному управлінні. Залучаємо максимальну кількість фахівців та робимо все можливе, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російських обстрілів", - додав Клименко.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
- Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.
