Унаслідок російських атак одна людина загинула, близько 40 осіб постраждали, пошкоджено понад 170 об’єктів, - Клименко

Унаслідок російської масованої атаки на Україну пошкоджено понад 170 об’єктів, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на нараді під головуванням премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що екстрені служби МВС максимально залучені до робіт з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

"Загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні - поранені.

Пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів", - розповів Клименко.

Київ

На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів: Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших підрозділів системи ДСНС. Роботи ведуться поетапно, з дотриманням правил безпеки для особового складу.

Паралельно швидко реагуємо на запити щодо підтримки населення. У Києві розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема й у субʼєктів бізнесу. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях - це переважно двори багатоповерхівок.

"Спільно з партнерами забезпечуємо людей харчуванням - уже видано більше 6000 порцій. Продовольчі служби ДСНС підтримують як населення, так і зведені загони рятувальників", - зазначив міністр.

Харків

Унаслідок масованої атаки БпЛА у Харкові поранено більш як 30 осіб, серед них - 2 дітей.

Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.

Роботи з ліквідації наслідків тривають, підрозділи ДСНС регіону посилені силами з інших областей.

Чернігівщина

Регіон підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами. Основні завдання - допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури Чернігівської області.

Аварійно-відновлювальні роботи

Зазначається, що загалом по країні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності.



Служби МВС працюють у тісній координації з військовими адміністраціями, місцевою владою та партнерами, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ударів і забезпечити людей базовими потребами.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Ситуацію тримаємо в постійному управлінні. Залучаємо максимальну кількість фахівців та робимо все можливе, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російських обстрілів", - додав Клименко.

