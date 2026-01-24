УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9273 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Атака ракет і БпЛА на Київ
3 472 23

Найскладніша ситуація на Троєщині, де 600 будинків без тепла, води й світла, - Кличко

опалення на Троєщині

Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де зараз найтяжче?

За його словами, найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг, розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше).

Читайте також: 88 тис. родин у Києві знову без світла після атаки РФ, - ДТЕК

"Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням). Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення", - зазначив Кличко.

Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", - резюмує мер.

Читайте: Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ, - Кличко

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

Автор: 

Київ, обстріл, опалення, енергетика
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А яка ситуація в сокольніках? Чи в кунцево? А, члєнограй? Паскуда брехлива.
показати весь коментар
24.01.2026 14:53 Відповісти
+13
показати весь коментар
24.01.2026 15:06 Відповісти
+8
автономне опалення у Києві як у Рівному, Мукачеві?
та ахметка в свій час забашляв стільки, що міндичам не мріялось щоб цього не дозволити...
все (тепло, електрика, газ...) повинно ійти в одну кішеню...
поцікавтесь, хто є власниками ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
показати весь коментар
24.01.2026 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся ця проблема через совкову забудову(Якби за роки незалежності трохи одумалися,то будинки були від 3 д 5 поверхів,з підземним гаражем,автономним опаленням ..як в Швейцарії,наприклад.
показати весь коментар
24.01.2026 14:43 Відповісти
Трохи одумались..але запізно, вже років 10 як будують квартали невеликої етажності, автономні, паркинги..але деяких пре..земля в Києві золота, от і фігачать 20+ етажів..
показати весь коментар
24.01.2026 14:47 Відповісти
Про що і йде мова.Малий будинок на 15 квартир обезточити і так далі..( треба прямим попаданням,а 20 поверховий,котрий залежить від тепломагістралі,загальної електромережі...((не знаю скільки там може бути квартир ,ну десь 50...(((просто капець.Нема землі в Києві((Тобто все за принципом маскви : одна столиця,там і робота....,а решту обласних центрів "кантрі"(Неправильно це((
показати весь коментар
24.01.2026 14:59 Відповісти
Ви відстали)) в 5-9ти поверхівках по 4 квартири на поверх мінімум. Бо є гостинкі всілякі....а в хріноетажках - там неміряно квартир на поверх..все залежить від проекту. І вище 10 поверхів газ не підключають, тобто всі хріноетажки повністю на електриці..
показати весь коментар
24.01.2026 16:54 Відповісти
рррр
показати весь коментар
24.01.2026 19:32 Відповісти
Тепер він допомагає (((((
показати весь коментар
24.01.2026 15:01 Відповісти
Автономне опалення чим?
показати весь коментар
24.01.2026 15:42 Відповісти
газом, а насоси ганять теплоносій по дому - на тих генераторах які нам надіслали херову тучу, та щось ми їх не бачимо
показати весь коментар
24.01.2026 17:09 Відповісти
Єдина проблема - ахметка та зелупонь залишаться без грошей: тепла від цієї сволоті не треба...
Ще раз: ліквідували централізоване опалення у Рівному, Мукачеві, ... І де там катастрофа як на лівому березі в києві ( 6000 будинків, 1.5 млн людей) ?
показати весь коментар
24.01.2026 17:16 Відповісти
Будинки на електриці, газу немає.
показати весь коментар
24.01.2026 17:40 Відповісти
Не тільки на Троєщині всього цього немає..теж немає ні світла, ні води, ні опалення..графіки подачі періодично тільки здвигаються..
показати весь коментар
24.01.2026 14:44 Відповісти
Троя тримається.
показати весь коментар
24.01.2026 15:41 Відповісти
вам дали вже хоч щось?
показати весь коментар
25.01.2026 01:52 Відповісти
Правоохоронці судять енергетиків за нестандартні рішення, що рятують міста під час блекаутів Інженери змушені діяти всупереч застарілим інструкціям, щоб у морози повернути світло й тепло людям.

Проте замість подяки за винахідливість, правоохоронці відкривають кримінальні провадження через «невідповідність регламентам», заявила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан. «Коли розбомбили станцію, що робити, щоб вона працювала - в інструкції не написано. Ці люди знаходять рішення, а через тиждень до них приходять правоохоронці з протоколами про неналежне виконання обов'язків. Це реальна ситуація в багатьох громадах».
показати весь коментар
24.01.2026 18:23 Відповісти
Найскладніше в Києві з мером. Бездіяльність якого елементарним прибиранням снігу дуже показова. Як йому щось більш серйозне можна довіряти і очікувати. Розставив казнокрадів, Київ ларьками заставив. Просто огидно читати тупі виправдання
показати весь коментар
24.01.2026 20:02 Відповісти
Пошел нахер, чертило
показати весь коментар
25.01.2026 04:20 Відповісти
Він все правильно написав. Друг кличка микитась забудував всі парки та пляжі Києва енергоємкими багатоповерхівками. Попри постійні протести громади.
показати весь коментар
25.01.2026 10:28 Відповісти
4 роки ховали голову у пісок як страуси.
показати весь коментар
24.01.2026 23:39 Відповісти
 
 