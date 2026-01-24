Найскладніша ситуація на Троєщині, де 600 будинків без тепла, води й світла, - Кличко
Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Де зараз найтяжче?
За його словами, найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг, розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше).
"Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням). Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення", - зазначив Кличко.
Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.
"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", - резюмує мер.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
та ахметка в свій час забашляв стільки, що міндичам не мріялось щоб цього не дозволити...
все (тепло, електрика, газ...) повинно ійти в одну кішеню...
поцікавтесь, хто є власниками ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
Ще раз: ліквідували централізоване опалення у Рівному, Мукачеві, ... І де там катастрофа як на лівому березі в києві ( 6000 будинків, 1.5 млн людей) ?
Проте замість подяки за винахідливість, правоохоронці відкривають кримінальні провадження через «невідповідність регламентам», заявила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан. «Коли розбомбили станцію, що робити, щоб вона працювала - в інструкції не написано. Ці люди знаходять рішення, а через тиждень до них приходять правоохоронці з протоколами про неналежне виконання обов'язків. Це реальна ситуація в багатьох громадах».