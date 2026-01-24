Найскладніша ситуація на Троєщині, де 600 будинків без тепла, води й світла, - Кличко

Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Де зараз найтяжче?

За його словами, найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг, розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше).

"Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням). Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення", - зазначив Кличко.

Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", - резюмує мер.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

