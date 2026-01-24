88 тис. родин у Києві знову без світла після атаки РФ, - ДТЕК

88 000 родин у Києві знову тимчасово без світла після масованої атаки РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Що відомо?
"І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки.
У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
показати весь коментар24.01.2026 09:57 Відповісти Посилання
+10 vitaliymkua
показати весь коментар24.01.2026 10:04 Відповісти Посилання
+8 Caesar Rsi #551221
показати весь коментар24.01.2026 10:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому так?
Тому, що х...й поклали на захист неба в прикордонних областях. Амали б саме там збивати цієї крилатої.ху...ні відсотків 80% і сам там прикладати максимум зусиль чистити небо від рашистських дронів і ракет.
Це ж зрощуміло навіть.дитині.
ЛіверпуліКиєві, тому мені дуже сильно болить за столицю. Тримайтесь, скоро буде весна!!!
і так вже чотири рази !
скільки ще "ЗЄля может ошибаться" ?
Україні потрібен Гетьман!
під сирени повітряної тревоги переговори НЕ ведуться !
якщо інакше, то це приниження та примус
