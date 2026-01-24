88 тис. родин у Києві знову без світла після атаки РФ, - ДТЕК

88 000 родин у Києві знову тимчасово без світла після масованої атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Що відомо?

"І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки.

У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

