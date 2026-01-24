88 тис. родин у Києві знову без світла після атаки РФ, - ДТЕК

88 000 родин у Києві знову тимчасово без світла після масованої атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Що відомо?

"І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки.

У Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Києву: загинула людина, 4 поранені, є руйнування кондитерської фабрики у Голосіївському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

Топ коментарі
Плем'я Зеленського не постраждало. А це головне
показати весь коментар
24.01.2026 09:57
Плем'я Зеленського в обличчях Міндічей та Цукерманов в Ізраїлі. Там тепло, і електрика є.
показати весь коментар
24.01.2026 10:04
То якого куя українська делегація сидить і принижує Україну в тих махмудів??? Примус до миру виглядає цей пдрський театр Путін - Трамп
показати весь коментар
24.01.2026 10:04
24.01.2026 09:57
Вошдь надьожно жує мівіну в теплому бункері

24.01.2026 10:00
24.01.2026 10:04
орда випалює столицю
24.01.2026 09:57
І не тільки.
Чому так?
Тому, що х...й поклали на захист неба в прикордонних областях. Амали б саме там збивати цієї крилатої.ху...ні відсотків 80% і сам там прикладати максимум зусиль чистити небо від рашистських дронів і ракет.
Це ж зрощуміло навіть.дитині.
24.01.2026 14:29
Я народився в Ліверпулі Києві, тому мені дуже сильно болить за столицю. Тримайтесь, скоро буде весна!!!
24.01.2026 10:00
а після весни та літа буде знову зима з непідготовленою інфраструктурою....

і так вже чотири рази !
скільки ще "ЗЄля может ошибаться" ?

Україні потрібен Гетьман!

24.01.2026 10:05
а весною не потрібна електрика, вода?
25.01.2026 01:53
Якось люди в 19 сторіччі жили без електрики. Нічого страшного. Гівно можка з балкона викидать. В європі таке практикується
25.01.2026 07:09
потім ЗЄлєнський бундючно буде втирати про героїзм

24.01.2026 10:02
24.01.2026 10:04
так!
під сирени повітряної тревоги переговори НЕ ведуться !

якщо інакше, то це приниження та примус

24.01.2026 10:08
яка ваша дієва порада ?
24.01.2026 10:14
послати переговорщиків Немитої за російським короблем
24.01.2026 10:40
Можно и не сидеть. Можно воевать. Никто не мешает. Правда и не помогает уже толком. Адреса тцк есть в свободном доступе.
24.01.2026 12:00
👀 Російський «шахед» вночі прорубив лід та розбудив риб в озері Кирилівське в Києві
24.01.2026 10:49
скрепно-православний - в мать городов руських летів на Водохреща

24.01.2026 11:44
Менше триндіти треба про підключення, кацапи з новин наших даунів взнають про це спокійно.
24.01.2026 11:06
не переймайтесь, в них в відповідних установах кроти сидять

24.01.2026 11:45
У них разведка летает над Киевом 24/7 по пол дня, пока 1000 штук перехоплювачив за ними гоняются.
24.01.2026 12:06
 
 