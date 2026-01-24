2 071 22

88 тыс. семей в Киеве снова без света после атаки РФ, - ДТЭК

88 000 семей в Киеве снова временно остались без света после массированной атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Что известно?

"И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь восстанавливаем питание объектов критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Киев энергетика ДТЭК отключение света
Плем'я Зеленського не постраждало. А це головне
24.01.2026 09:57 Ответить
Плем'я Зеленського в обличчях Міндічей та Цукерманов в Ізраїлі. Там тепло, і електрика є.
24.01.2026 10:04 Ответить
То якого куя українська делегація сидить і принижує Україну в тих махмудів??? Примус до миру виглядає цей пдрський театр Путін - Трамп
24.01.2026 10:04 Ответить
24.01.2026 09:57 Ответить
Вошдь надьожно жує мівіну в теплому бункері

.
24.01.2026 10:00 Ответить
24.01.2026 10:04 Ответить
орда випалює столицю
24.01.2026 09:57 Ответить
І не тільки.
Чому так?
Тому, що х...й поклали на захист неба в прикордонних областях. Амали б саме там збивати цієї крилатої.ху...ні відсотків 80% і сам там прикладати максимум зусиль чистити небо від рашистських дронів і ракет.
Це ж зрощуміло навіть.дитині.
24.01.2026 14:29 Ответить
Я народився в Ліверпулі Києві, тому мені дуже сильно болить за столицю. Тримайтесь, скоро буде весна!!!
24.01.2026 10:00 Ответить
а після весни та літа буде знову зима з непідготовленою інфраструктурою....

і так вже чотири рази !
скільки ще "ЗЄля может ошибаться" ?

Україні потрібен Гетьман!

.
24.01.2026 10:05 Ответить
а весною не потрібна електрика, вода?
25.01.2026 01:53 Ответить
Якось люди в 19 сторіччі жили без електрики. Нічого страшного. Гівно можка з балкона викидать. В європі таке практикується
25.01.2026 07:09 Ответить
потім ЗЄлєнський бундючно буде втирати про героїзм

.
24.01.2026 10:02 Ответить
24.01.2026 10:04 Ответить
так!
під сирени повітряної тревоги переговори НЕ ведуться !

якщо інакше, то це приниження та примус

.
24.01.2026 10:08 Ответить
яка ваша дієва порада ?
24.01.2026 10:14 Ответить
послати переговорщиків Немитої за російським короблем
24.01.2026 10:40 Ответить
Можно и не сидеть. Можно воевать. Никто не мешает. Правда и не помогает уже толком. Адреса тцк есть в свободном доступе.
24.01.2026 12:00 Ответить
👀 Російський «шахед» вночі прорубив лід та розбудив риб в озері Кирилівське в Києві
24.01.2026 10:49 Ответить
скрепно-православний - в мать городов руських летів на Водохреща

.
24.01.2026 11:44 Ответить
Менше триндіти треба про підключення, кацапи з новин наших даунів взнають про це спокійно.
24.01.2026 11:06 Ответить
не переймайтесь, в них в відповідних установах кроти сидять

.
24.01.2026 11:45 Ответить
У них разведка летает над Киевом 24/7 по пол дня, пока 1000 штук перехоплювачив за ними гоняются.
24.01.2026 12:06 Ответить
 
 