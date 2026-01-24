88 тыс. семей в Киеве снова без света после атаки РФ, - ДТЭК

88 000 семей в Киеве снова временно остались без света после массированной атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Что известно?

"И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь восстанавливаем питание объектов критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

