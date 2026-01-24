Самая сложная ситуация на Троещине, где 600 домов без тепла, воды и света, - Кличко

Коммунальщики и энергетики восстанавливают поставку услуг после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Где сейчас тяжелее всего?

По его словам, самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством. Там около 600 домов без всех услуг, разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее).

Читайте также: 88 тыс. семей в Киеве снова без света после атаки РФ, - ДТЭК

"В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием). Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения", - отметил Кличко.

Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет ГСЧС.

"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", - резюмирует мэр.

Читайте: Почти 6 тыс. домов снова без отопления после ночной атаки РФ на Киев, - Кличко

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством