Самая сложная ситуация на Троещине, где 600 домов без тепла, воды и света, - Кличко

Коммунальщики и энергетики восстанавливают поставку услуг после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру Киева.

Где сейчас тяжелее всего?

По его словам, самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством. Там около 600 домов без всех услуг, разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее).

"В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием). Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения", - отметил Кличко.

Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет ГСЧС.

"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", - резюмирует мэр.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

А яка ситуація в сокольніках? Чи в кунцево? А, члєнограй? Паскуда брехлива.
24.01.2026 14:53 Ответить
24.01.2026 15:06 Ответить
автономне опалення у Києві як у Рівному, Мукачеві?
та ахметка в свій час забашляв стільки, що міндичам не мріялось щоб цього не дозволити...
все (тепло, електрика, газ...) повинно ійти в одну кішеню...
поцікавтесь, хто є власниками ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
24.01.2026 14:58 Ответить
Вся ця проблема через совкову забудову(Якби за роки незалежності трохи одумалися,то будинки були від 3 д 5 поверхів,з підземним гаражем,автономним опаленням ..як в Швейцарії,наприклад.
24.01.2026 14:43 Ответить
Трохи одумались..але запізно, вже років 10 як будують квартали невеликої етажності, автономні, паркинги..але деяких пре..земля в Києві золота, от і фігачать 20+ етажів..
24.01.2026 14:47 Ответить
Про що і йде мова.Малий будинок на 15 квартир обезточити і так далі..( треба прямим попаданням,а 20 поверховий,котрий залежить від тепломагістралі,загальної електромережі...((не знаю скільки там може бути квартир ,ну десь 50...(((просто капець.Нема землі в Києві((Тобто все за принципом маскви : одна столиця,там і робота....,а решту обласних центрів "кантрі"(Неправильно це((
24.01.2026 14:59 Ответить
Ви відстали)) в 5-9ти поверхівках по 4 квартири на поверх мінімум. Бо є гостинкі всілякі....а в хріноетажках - там неміряно квартир на поверх..все залежить від проекту. І вище 10 поверхів газ не підключають, тобто всі хріноетажки повністю на електриці..
24.01.2026 16:54 Ответить
24.01.2026 19:32 Ответить
Тепер він допомагає (((((
24.01.2026 15:01 Ответить
Автономне опалення чим?
24.01.2026 15:42 Ответить
газом, а насоси ганять теплоносій по дому - на тих генераторах які нам надіслали херову тучу, та щось ми їх не бачимо
24.01.2026 17:09 Ответить
Єдина проблема - ахметка та зелупонь залишаться без грошей: тепла від цієї сволоті не треба...
Ще раз: ліквідували централізоване опалення у Рівному, Мукачеві, ... І де там катастрофа як на лівому березі в києві ( 6000 будинків, 1.5 млн людей) ?
24.01.2026 17:16 Ответить
Будинки на електриці, газу немає.
24.01.2026 17:40 Ответить
Не тільки на Троєщині всього цього немає..теж немає ні світла, ні води, ні опалення..графіки подачі періодично тільки здвигаються..
24.01.2026 14:44 Ответить
24.01.2026 15:06 Ответить
Троя тримається.
24.01.2026 15:41 Ответить
вам дали вже хоч щось?
25.01.2026 01:52 Ответить
Правоохоронці судять енергетиків за нестандартні рішення, що рятують міста під час блекаутів Інженери змушені діяти всупереч застарілим інструкціям, щоб у морози повернути світло й тепло людям.

Проте замість подяки за винахідливість, правоохоронці відкривають кримінальні провадження через «невідповідність регламентам», заявила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан. «Коли розбомбили станцію, що робити, щоб вона працювала - в інструкції не написано. Ці люди знаходять рішення, а через тиждень до них приходять правоохоронці з протоколами про неналежне виконання обов'язків. Це реальна ситуація в багатьох громадах».
24.01.2026 18:23 Ответить
Найскладніше в Києві з мером. Бездіяльність якого елементарним прибиранням снігу дуже показова. Як йому щось більш серйозне можна довіряти і очікувати. Розставив казнокрадів, Київ ларьками заставив. Просто огидно читати тупі виправдання
24.01.2026 20:02 Ответить
Пошел нахер, чертило
25.01.2026 04:20 Ответить
Він все правильно написав. Друг кличка микитась забудував всі парки та пляжі Києва енергоємкими багатоповерхівками. Попри постійні протести громади.
25.01.2026 10:28 Ответить
4 роки ховали голову у пісок як страуси.
24.01.2026 23:39 Ответить
 
 