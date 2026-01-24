Самая сложная ситуация на Троещине, где 600 домов без тепла, воды и света, - Кличко
Коммунальщики и энергетики восстанавливают поставку услуг после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру Киева.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Где сейчас тяжелее всего?
По его словам, самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством. Там около 600 домов без всех услуг, разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее).
"В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием). Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения", - отметил Кличко.
Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет ГСЧС.
"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", - резюмирует мэр.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
та ахметка в свій час забашляв стільки, що міндичам не мріялось щоб цього не дозволити...
все (тепло, електрика, газ...) повинно ійти в одну кішеню...
поцікавтесь, хто є власниками ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
Ще раз: ліквідували централізоване опалення у Рівному, Мукачеві, ... І де там катастрофа як на лівому березі в києві ( 6000 будинків, 1.5 млн людей) ?
Проте замість подяки за винахідливість, правоохоронці відкривають кримінальні провадження через «невідповідність регламентам», заявила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан. «Коли розбомбили станцію, що робити, щоб вона працювала - в інструкції не написано. Ці люди знаходять рішення, а через тиждень до них приходять правоохоронці з протоколами про неналежне виконання обов'язків. Це реальна ситуація в багатьох громадах».