Рашисти обстріляли Харків та 11 населених пунктів Харківщини: двоє поранених, є пошкодження
Упродовж минулої доби, 24 січня, ворожих ударів зазнали м. Харків та 11 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
У с. Затишшя постраждав 57-річний чоловік; у с. Борівське постраждала 53-річна жінка.
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 КАБ;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- 4 fpv-дрон;
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків ворог завдав удару по Холодногірському району (без пошкоджень);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка); пошкоджено інфраструктуру підприємства (с. Шевченкове); пошкоджено автомобіль (с. Соболівка); пошкоджено 2 приватні домоволодіння (с.Великий Бурлук);
- у Харківському районі пошкоджено приватне домоволодіння (с. Вільшани);
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Максимівка); пошкоджено автомобіль (с. Золочів); пошкоджено інфраструктуру агрофірми (м. Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватне домоволодіння (с. Шелудьківка); пошкоджено приватне домоволодіння і автомобіль (с. Миколаївка);
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння (с. Оскіл).
Vika Lysenko
25.01.2026 09:30
