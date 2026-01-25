Рашисти обстріляли Харків та 11 населених пунктів Харківщини: двоє поранених, є пошкодження

Упродовж минулої доби, 24 січня, ворожих ударів зазнали м. Харків та 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

У с. Затишшя постраждав 57-річний чоловік; у с. Борівське постраждала 53-річна жінка.

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 6 КАБ;
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 fpv-дрон;
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків ворог завдав удару по Холодногірському району (без пошкоджень);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка); пошкоджено інфраструктуру підприємства (с. Шевченкове); пошкоджено автомобіль (с. Соболівка); пошкоджено 2 приватні домоволодіння (с.Великий Бурлук);
  • у Харківському районі пошкоджено приватне домоволодіння (с. Вільшани);
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Максимівка); пошкоджено автомобіль (с. Золочів); пошкоджено інфраструктуру агрофірми (м. Лозова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватне домоволодіння (с. Шелудьківка); пошкоджено приватне домоволодіння і автомобіль (с. Миколаївка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння (с. Оскіл).

Обстріл Харківщини
